Il Commissario UE per l’Agricoltura chiede più stanziamenti per far fronte all’inflazione

Secondo il Commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, la quota della Politica agricola comune (PAC) nel bilancio dell’UE dovrebbe essere aumentata nel prossimo quadro finanziario pluriennale che inizierà nel 2028, mentre l’aumento dell’inflazione si fa sentire sul settore agroalimentare dell’UE.

L’UE dispone attualmente di uno dei programmi di sovvenzioni agricole più estesi al mondo, per un valore di 270 miliardi di euro, pari a circa un terzo del bilancio comunitario.

Il quadro finanziario 2021-2027 dovrebbe anche sostenere la transizione verso un futuro più verde e sostenibile, come stabilito nella politica alimentare di punta dell’UE, la strategia Farm to Fork.

Negli ultimi mesi, però, questo bilancio si è assottigliato a causa dell’impennata dell’inflazione, che in alcuni Paesi dell’UE ha superato il 10%, unita all’aumento vertiginoso dei prezzi dei principali fattori di produzione, come i fertilizzanti e i mangimi, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Per questo motivo, lunedì 9 gennaio, durante una riunione della Commissione agricoltura del Parlamento europeo (AGRI), il Commissario ha sostenuto la necessità di rafforzare il bilancio della PAC nei prossimi anni.

“È di fondamentale importanza che il sostegno alla PAC fornisca incentivi sufficienti ai produttori per rimanere in regola con i crescenti e costosi obblighi”, ha affermato il Commissario, sottolineando che è necessario un bilancio più consistente per salvaguardare “la sicurezza alimentare, l’agricoltura e le comunità rurali e la protezione dell’ambiente”.

L’unica opzione è quella di riconsiderare la quota del settore nel bilancio dell’UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP), ha suggerito il Commissario, sottolineando che tutte le flessibilità esistenti nell’ambito del quadro attuale, volte a minimizzare l’impatto dell’alta inflazione, sono già state utilizzate.

Il dibattito sul prossimo periodo di programmazione dell’UE (2028-2034) è già iniziato, a tre anni dalla proposta della Commissione in materia.

L’esecutivo dell’UE ha anche programmato una revisione del QFP per il secondo trimestre del 2023, che probabilmente riguarderà anche la PAC, che rappresenta una parte consistente del bilancio dell’UE.

“Se vogliamo un’agricoltura rispettosa del clima e dell’ambiente, se vogliamo uno sviluppo sostenibile della nostra agricoltura in Europa, piuttosto che un’agricoltura industriale intensiva, allora dobbiamo rivedere il bilancio e dobbiamo trovare un accordo politico sull’entità del bilancio”, ha dichiarato.

Non è la prima volta che il Commissario si esprime a favore di una simile mossa: già nel novembre 2022, in un’intervista, aveva dichiarato a EURACTIV che sarebbe stato “impossibile garantire la sicurezza alimentare con un bilancio così ridotto” nel lungo periodo.

Il QFP sarà sottoposto a revisione alla fine del 2023 e, sebbene il Commissario non ritenga opportuno modificare l’accordo attuale, ha promesso di mettere in moto le ruote per influenzare il prossimo ciclo di negoziati.

“Cercherò di fare in modo che, prima della fine del nostro mandato, vengano avanzate proposte ambiziose sul futuro della PAC, compreso il bilancio”, ha promesso.

Tuttavia, il commissario ha aggiunto che “è necessario pensare anche a modifiche che potrebbero essere introdotte nel QFP in questo momento”.

“Trovare una risposta forte e comune in questo contesto difficile richiede una profonda riflessione sul futuro del bilancio dell’UE e sui nostri sforzi comuni come europei”, ha dichiarato.

L’idea ha ottenuto un ampio sostegno da parte degli eurodeputati, che hanno sottolineato la tensione a cui è stato sottoposto il settore nell’ultimo anno.

Sottolineando l’impatto dell’inflazione sul settore, l’eurodeputato di centro-destra Daniel Buda ha affermato che un aumento del bilancio è logico.

“Non capisco la logica per cui la Commissione trova i soldi per tutto ma non riesce a trovare abbastanza soldi per l’agricoltura”, ha detto.

Nel frattempo, Elsi Katainen di Renew ha sottolineato che è necessario un “sostegno al reddito di valore reale” per garantire la sicurezza alimentare, mentre l’europarlamentare spagnola Clara Aguilera ha affermato di considerare il QFP come “l’unico modo per avere un impatto” e affrontare il problema dell’inflazione.

Tuttavia, l’eurodeputato dei Verdi Martin Häusling ha osservato che l’impatto degli ultimi mesi è stato percepito in modo diverso in tutta l’UE, facendo l’esempio della Germania, dove gli agricoltori hanno visto aumentare i loro redditi del 50%.

“Come si spiega questo ai contribuenti quando la situazione di alcune di queste aziende agricole è davvero migliorata?”, ha aggiunto.

(A cura di Gerardo Fortuna e Alice Taylor)