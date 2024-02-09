I sindacati lanciano un appello “urgente” affinché la politica industriale dell’UE rispetti i diritti dei lavoratori

Le principali organizzazioni sindacali europee hanno lanciato un appello “urgente” ai responsabili politici dell’UE affinché condizionino il ricevimento di fondi pubblici da parte delle imprese industriali alla tutela dei diritti dei lavoratori.

In una lettera indirizzata al Consiglio per la competitività dell’UE, che si riunirà a Genk giovedì e venerdì (8 e 9 febbraio), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e industriALL Europe hanno invitato i ministri a garantire che le imprese sovvenzionate dai governi rispettino i diritti di contrattazione dei lavoratori e ad evitare un ulteriore “deterioramento” delle condizioni di lavoro degli europei.

La lettera, non pubblicata ma visionata da Euractiv, critica inoltre il Consiglio per aver omesso dal suo ordine del giorno “qualsiasi riferimento alla profonda carenza di competenze” che le industrie di tutta l’UE devono affrontare.

“Quando diamo grandi quantità di denaro dei contribuenti all’industria privata, dovremmo assicurarci che essa crei posti di lavoro di qualità che rendano questo investimento collettivo proficuo”, si legge nella lettera.

La lettera giunge nel contesto di crescenti preoccupazioni sulla competitività dell’economia dell’UE, con una crescita complessiva del PIL stagnante e una produzione industriale in forte calo.

Inoltre, giunge in un momento di crescenti difficoltà economiche tra i lavoratori europei. In un recente studio, la Commissione europea ha rilevato che “il tasso di sofferenza finanziaria e di deprivazione materiale e sociale dei lavoratori è aumentato notevolmente” dalla fine del 2021.

Fondamentale imporre condizionalità sociali

L’invito ai leader dell’UE a imporre le cosiddette “condizionalità sociali” alle imprese è stato sostenuto da esperti indipendenti.

“Sì, i fondi pubblici stanziati per sostenere l’industria europea dovrebbero essere accompagnati da solide condizioni sociali”, ha dichiarato Laura Rayner, analista senior del programma Europa sociale e benessere dell’European Policy Centre (EPC).

“Queste condizioni dovrebbero riguardare vari aspetti delle relazioni industriali e occupazionali, garantendo che le aziende beneficiarie rispettino il diritto del lavoro, la contrattazione collettiva e forniscano salari dignitosi, condizioni di lavoro adeguate e una formazione professionale di qualità”, ha aggiunto. “Non si tratta di ‘cose belle da avere’, ma di cose fondamentali”.

L’appello della CES e di industriALL affinché l’UE affronti la carenza di competenze del blocco condizionando i finanziamenti pubblici alla fornitura di apprendistati e di altre misure di miglioramento delle competenze – come avviene nell’iniziativa industriale di punta degli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act – è stato sostenuto anche da Philipp Lausberg, esperto di competitività presso il CPE.

“Credo che la carenza di competenze sia uno dei problemi principali che l’economia europea sta affrontando e che pone serie sfide alla competitività”, ha dichiarato. “E penso che [investire nei programmi di apprendistato] sia un investimento a lungo termine che porterà benefici anche alle aziende e alla loro competitività”.

Accordo tra imprese?

La necessità che i leader dell’UE affrontino la grave carenza di competenze del blocco è stata ripetutamente sottolineata anche dalla comunità imprenditoriale europea.

“Credo davvero che se vogliamo affrontare la crisi demografica e mantenere l’attività industriale, dobbiamo essere molto inclusivi nel nostro approccio al mercato del lavoro e assicurarci di avere le politiche giuste per realizzare tutto il potenziale che c’è”, ha detto Tom Paemeleire, amministratore delegato di Kebony, un produttore di legno con sede in Norvegia, durante un recente evento a Bruxelles.

Tuttavia, i gruppi imprenditoriali hanno espresso un sostegno più cauto al rafforzamento dei diritti di contrattazione collettiva.

In un position paper congiunto pubblicato nell’ottobre 2023, la Confederazione delle imprese europee (“BusinessEurope”) e altri importanti gruppi datoriali hanno sottolineato l’importanza “cruciale” di preservare il diritto alla contrattazione collettiva sia nel settore pubblico che in quello privato.

Tuttavia, il documento avverte anche le “parti sociali” di “impegnarsi responsabilmente nella contrattazione collettiva sui salari e contribuire a garantire che gli aumenti temporanei non diano origine a una spirale salari-prezzi”.

Il documento sottolinea inoltre che “si dovrebbero evitare aumenti salariali non giustificati per gruppi specifici di lavoratori, in quanto distorcono la struttura salariale a livello aziendale”.

Nessuna luce in fondo al tunnel

A ulteriore conferma dell’urgente necessità di invertire il declino industriale dell’Europa, la giornata di apertura del Consiglio Competitività si è svolta nello stesso giorno in cui l’Associazione Europea dell’Acciaio (EUROFER) ha annunciato che le “tristi prospettive economiche” dell’Europa hanno contribuito a una forte diminuzione del consumo di acciaio nell’ultimo anno.

“L’industria siderurgica europea non riesce ancora a vedere la luce alla fine del tunnel”, ha dichiarato Axel Eggert, direttore generale di EUROFER, aggiungendo che l’industria siderurgica “manca ancora di soluzioni per i prezzi elevati dell’energia”.

Philipp Lausberg, esperto di competitività dell’EPC, ha convenuto che non è stata ancora trovata una soluzione alla crisi energetica europea, innescata dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Ha anche osservato che l’unica soluzione plausibile a breve termine al problema è rappresentata da “sussidi massicci”, che potrebbero potenzialmente esacerbare il malessere fiscale dell’Europa.

“Non credo che ci sia una soluzione rapida per questo problema, a meno che non si voglia sovvenzionare in modo massiccio”, ha aggiunto. “Ma questo, ovviamente, pone il problema di quanto sia sostenibile fiscalmente. E così si sposta il problema dalle aziende allo Stato”.

