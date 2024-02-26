I Paesi dell’UE chiedono alla Commissione di “riorientare” la Politica agricola comune

I ministri dell’Agricoltura dell’UE riuniti a Bruxelles lunedì (26 febbraio) hanno esortato l’esecutivo dell’UE a “riorientare” la politica agricola comune (PAC) dopo che il pacchetto di “semplificazione” della Commissione è stato ritenuto insufficiente e gli agricoltori sono scesi di nuovo nelle strade di Bruxelles.

Il ministro belga dell’Agricoltura David Clarinval, che ha presieduto l’incontro, ha detto ai giornalisti che il pacchetto di semplificazione della Commissione, presentato il 22 febbraio, è “un primo passo” a breve termine ma “non sufficiente” per affrontare le preoccupazioni degli agricoltori.

Clarinval ha affermato che i paesi dell’UE hanno inviato alla Commissione più di 500 proposte per una maggiore flessibilità a livello statale, comprese norme più flessibili sulla revisione dei piani strategici nazionali.

“Tra l’[adozione] della PAC [nel 2021] e oggi, ci sono due fattori principali che [devono essere] presi in considerazione: il Green Deal (…) e la guerra in Ucraina”, ha affermato, aggiungendo che l’UE dovrebbe pertanto essere “responsabile” e “riorientare” il quadro.

Nel frattempo, il commissario all’Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski, ha proposto di trasformare alcune regole di condizionalità – le buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) – in misure volontarie, un’idea che gli Stati membri hanno sostenuto, secondo Clarinval.

I requisiti di condizionalità collegano l’accesso degli agricoltori ai sussidi dell’UE a pratiche agricole obbligatorie. Gli eco-schemi sono invece volontari per gli agricoltori.

Wojciechowski ha accennato alla possibilità di trasformare la BCAA 6 (copertura minima del suolo), la BCAA 7 (rotazione delle colture) e la BCAA 8 (lasciare il 4% dei terreni a riposo) in regimi ecologici.

“Gli incentivi sono sempre meglio che obbligare gli agricoltori ad adottare pratiche più rispettose dell’ambiente”, ha affermato Wojciechowski.

Gli agricoltori si scontrano con la polizia

Mentre i ministri si riunivano nel palazzo del Consiglio dell’UE, gli agricoltori sono scesi di nuovo in strada a Bruxelles dopo la manifestazione del primo febbraio.

Gli agricoltori hanno lanciato uova contro la polizia antisommossa schierata nel quartiere europeo di Bruxelles e hanno dato fuoco a pneumatici, paglia e arredo urbano. Usando i loro trattori, sono riusciti ad abbattere un posto di blocco e si sono scontrati con la polizia, che ha usato gas lacrimogeni per disperdere la folla.

La polizia ha utilizzato anche gli idranti per cercare di spegnere le fiamme. Dopo il Consiglio, la presidenza belga e il commissario UE Janusz Wojciechowski hanno ricevuto una delegazione di agricoltori.

“Condanno la violenza”, ha detto Clarinval in una conferenza stampa. “Il ricorso alla violenza è una cosa che non accettiamo ed è controproducente”.

“Mi concentro sulle ragioni delle proteste e non sui sintomi e proponiamo soluzioni”, ha aggiunto Wojciechowski.

Le responsabilità degli Stati membri

Alla domanda se la Commissione europea sia responsabile del malcontento degli agricoltori, il ministro tedesco dell’Agricoltura Cem Özdemir ha riconosciuto la responsabilità dei Paesi dell’UE.

“La politica nazionale così come quella europea hanno reso le cose complicate ancora più complicate”, ha affermato.

La riforma della PAC approvata nel 2021 prevede poteri di attuazione senza precedenti per gli Stati membri. E questo nuovo livello amministrativo suscitò scalpore in molte parti d’Europa.

José Manuel Roche, segretario per le relazioni internazionali dell’organizzazione agricola spagnola UPA, che ha preso parte alle proteste a Bruxelles, ha detto a Euractiv che i governi nazionali avrebbero potuto fare “molto di più” per ridurre il carico amministrativo sugli agricoltori.

Secondo Roche, l’ultima riforma della PAC offre agli Stati membri “un ampio margine di flessibilità” per adottare misure volte a ridurre la burocrazia in settori come le BCAA e gli eco-schemi.

Roche ha affermato che il governo spagnolo ha ulteriormente complicato la situazione rendendo obbligatorio il “quaderno digitale” – un sistema che consente agli agricoltori di registrare le proprie attività – mentre l’UE lo aveva reso volontario fino al 2030.

Il governo ha sospeso la misura dopo le proteste degli agricoltori.

Nell’ottobre 2023, i media italiani hanno riferito che la PAC avrebbe “cambiato il panorama” delle pianure nazionali a causa della condizionalità sulla rotazione delle colture.

Ciò è dovuto anche a una rigorosa interpretazione ministeriale sull’obbligo di raccogliere colture secondarie, benefiche per l’ambiente. All’inizio del 2024 questa interpretazione è stata scartata.

All’arrivo al Consiglio, il ministro ceco dell’Agricoltura Marek Výborný ha dichiarato di non voler “nascondere il fatto che una serie di norme in materia di rendicontazione sono definite a livello nazionale”.

Quando si tratta di semplificazione delle politiche, “tutti i livelli di governance devono lavorare mano nella mano”, ha affermato in un comunicato stampa il Consiglio dei giovani agricoltori dell’UE (CEJA).

[a cura di Angelo Di Mambro/Zoran Radosavljevic]

