I Paesi dell’UE approvano dopo un faticoso negoziato la direttiva sul lavoro tramite piattaforma

I ministri dell’Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dei Paesi UE hanno approvato il nuovo accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulle norme per migliorare le condizioni di lavoro del personale delle piattaforme digitali. L’approvazione è avvenuta in occasione del Consiglio occupazione e affari sociali che si è tenuto a Bruxelles lunedì (11 marzo).

Il via libera giunge dopo che l’intesa era tornata al negoziato a febbraio, a causa dello stop dato a dicembre dagli Stati al precedente accordo.

Secondo quanto riferisce una nota del Consiglio UE, “la direttiva renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate”. La direttiva, “aiuterà inoltre a determinare correttamente lo status occupazionale delle persone che lavorano per le piattaforme, consentendo loro di beneficiare di tutti i diritti lavorativi a cui hanno diritto”.

Le nuove regole riguardano 28 milioni di lavoratori in base ai dati del 2022, e secondo le stime delle istituzioni comunitarie diventeranno 43 milioni entro il 2025.

“Si tratta del primo atto legislativo dell’UE che regola la gestione algoritmica sul posto di lavoro e stabilisce standard minimi europei per migliorare le condizioni di lavoro di milioni di lavoratori tramite piattaforma in tutta l’UE”, ha affermato Pierre-Yves Dermagne, vice primo ministro belga e ministro dell’Economia e dell’Occupazione in una nota.

“L’accordo confermato oggi si basa sugli sforzi delle precedenti presidenze del Consiglio e riafferma la dimensione sociale dell’Unione europea”, ha aggiunto.

Le tipologie di lavoratori considerate riguardano quanti svolgono compiti come le consegne (ad esempio le piattaforme come Uber, Deliveroo o Glovo), ma anche traduzioni, l’immissione di dati e attività di assistenza ai bambini e agli anziani.

Considerati un simbolo della cosiddetta “gig economy” i lavoratori su piattaforma digitale sono al momento considerati formalmente come autonomi. Tuttavia, l’essere legati a piattaforme li rende di fatto costretti a rispettare in molti le stesse regole e restrizioni di un lavoratore dipendente. Ciò ha spinto i colegislatori europei a considerare necessario studiare una direttiva che consentisse ai lavoratori di godere dei diritti del lavoro e della protezione sociale concessi ai dipendenti ai sensi del diritto nazionale e dell’UE.

Secondo quanto affermato da Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Partito democratico (PD/S&D) e relatrice per il Parlamento europeo della direttiva quello di oggi è “un accordo storico” e “va nella direzione della giustizia sociale e delle tutele per oltre 30 milioni di lavoratori”.

Gualmini ha espresso gratitudine ai governi che hanno deciso di votare “questo accordo che introduce per la prima volta al mondo una regolazione dell’algoritmo nel mercato del lavoro”.

This is a momentous day for gig workers. New EU rules will give platform workers more rights & protections without hampering platforms’ ability to develop. The EU has delivered today. Grateful to @EU2024BE for pushing. — Nicolas SCHMIT (@NicolasSchmitEU) March 11, 2024

L’eurodeputata del PD ha citato il lavoro portato avanti insieme al commissario UE per gli Affari sociali e candidato di punta del Partito socialista europeo (PSE) alle europee di giugno per far passare la direttiva.

“Io e Nicolas Schmit siamo entusiasti dopo un lavoro importantissimo durato tre anni, perché con questo provvedimento tocchiamo la carne viva delle persone”, ha affermato l’eurodeputata.

Le ha fatto eco, il capodelegazione degli eurodeputati del PD, Brando Benifei, che anche relatore per il Parlamento europeo per il regolamento sull’Intelligenza artificiale, che verrà approvato in via definitiva mercoledì (13 marzo).

“L’importante accordo raggiunto oggi crea finalmente un quadro normativo chiaro che tutela i lavoratori delle piattaforme”, ha affermato Benifei in una nota. “Sono troppi i diritti fondamentali non riconosciuti a questa categoria: adesso si andrà a regolare l’algoritmo per garantire a milioni di lavoratori diritti salariali, sociali, previdenziali e condizioni di lavoro adeguate”, ha aggiunto.

“Il digitale al servizio dell’uomo, e non l’uomo schiavo dell’algoritmo, è il concetto chiave che ci ha guidato in questi mesi anche per il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, di cui sono Relatore al Parlamento Europeo, e che verrà approvato in via definitiva proprio mercoledì in Sessione plenaria. Con queste scelte l’Europa fa un passo in più per mettere l’innovazione al servizio delle persone””, ha concluso l’eurodeputato del PD.

Anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha accolto l’approvazione in via definitiva della direttiva. “In particolare, il testo approvato ci lascia la libertà a livello nazionale di declinare i princìpi della direttiva nel nostro sistema, mantenendo le tutele per i lavoratori indipendentemente dal loro status, senza penalizzare le imprese”, ha osservato Calderone.

Secondo la ministra, quello raggiunto rappresenta “un buon punto d’equilibrio e una soluzione europea condivisa in risposta alle sfide di un mondo in evoluzione”.

Un settore cresciuto enormemente tra il 2026 e il 2020

Secondo quanto riporta Ansa, nell’UE operano circa 500 piattaforme digitali per il lavoro, presenti in ogni Paesi dell’Unione. Tra il 2016 e il 2020 i ricavi nell’economia delle piattaforme sono cresciuti di quasi cinque volte, passando da 3 miliardi di euro stimati a circa 14 miliardi di euro.

I principali elementi di compromesso dell’accordo raggiunto oggi ruotano attorno a una presunzione giuridica che aiuterà a determinare il corretto status occupazionale delle persone che lavorano nelle piattaforme digitali.

Infatti, in base alla direttiva gli stati membri stabiliranno una presunzione legale di occupazione nei loro sistemi giuridici, da attivare quando vengono riscontrati fatti che indicano controllo e direzione.

Tali fatti saranno determinati in base al diritto nazionale e ai contratti collettivi, tenendo conto della giurisprudenza dell’UE. Le persone che lavorano nelle piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali possono invocare questa presunzione legale e sostenere di essere stati classificati erroneamente. Spetterà poi alla piattaforma digitale dimostrare l’assenza di un rapporto di lavoro.

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali quando le nuove misure verranno messe in atto.

L’accordo raggiunto con il Parlamento garantisce inoltre che i lavoratori siano debitamente informati sull’uso di sistemi automatizzati di monitoraggio e processo decisionale riguardanti, tra le altre cose, la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro guadagni.

Vieta inoltre l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono lavori tramite piattaforma, come i dati biometrici o il loro stato emotivo o psicologico.

Sono garantiti anche il controllo e la valutazione umana per quanto riguarda le decisioni automatizzate, compreso il diritto a che tali decisioni siano spiegate e riviste.

Un accordo incerto fino all’ultimo

In più di due anni di negoziati, la direttiva sul lavoro tramite piattaforma – la prima proposta dell’UE per regolamentare la gig economy in tutto il blocco – si era trasformata in uno dei dossier più controversi dell’UE.

Come sottolineato in questo articolo da Théo Bourgery-Gonse di euractiv.com, l’accordo è stato incerto fino a quando i ministri greco ed estone non hanno preso la parola all’incontro di lunedì. Infatti, si Grecia che Estonia si sono dichiarati scettici nei confronti dell’ultima versione del dossier, citando l’incertezza giuridica e i conflitti con le rispettive leggi nazionali sul lavoro.

Grecia ed Estonia si sono astenute due volte durante il negoziato insieme a Francia e Germania, in riunioni separate degli ambasciatori dell’UE nell’ultimo mese – formando insieme una minoranza di blocco e sollevando timori a Bruxelles che il dossier non avrebbe mai visto la luce.

Ma “nello spirito di compromesso” e consapevoli che l’incontro ministeriale, nelle parole della presidenza belga del Consiglio dell’UE, sarebbe stato “decisivo” per qualsiasi testo da concordare, Estonia e Grecia hanno cambiato il loro voto all’ultimo momento – aprendo la strada verso l’adozione definitiva della direttiva.

Per poter consentire il raggiungimento di un accordo ed evitare di fare sostanzialmente arenare un lavoro durato oltre due anni, rimandando il tutto alla prossima legislatura, i negoziatori della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE hanno concordato una versione annacquata della direttiva all’inizio di febbraio sottoposta per ben due volte agli Stati membri con Parigi, Tallinn, Atene e Berlino che si sono opposte.

Aggiungendo un’ulteriore svolta in vista di un altro voto negativo degli ambasciatori presso l’UE lo scorso venerdì (8 marzo), la Francia ha seminato scompiglio diffondendo una serie di modifiche che voleva apportare al testo, creando in definitiva una significativa esclusione dall’applicazione chiave del nuovo meccanismo: la presunzione legale di occupazione.

Questo nuovo meccanismo inizialmente mirava ad armonizzare i processi di riclassificazione attraverso i quali i lavoratori autonomi della piattaforma potevano diventare dipendenti a tempo pieno, con tutti i diritti connessi, se veniva instaurato un rapporto subordinato con la piattaforma.

Con l’accordo provvisorio di febbraio, tuttavia, i criteri da utilizzare per indicare la subordinazione sono stati eliminati dal testo e gli Stati membri sono stati obbligati solo a creare una presunzione di occupazione nei loro sistemi nazionali in modo che la sua attuazione rendesse più facile per i lavoratori essere considerati per la riclassificazione rispetto allo status quo.

Come sottolineato nell’articolo di Euractiv.com, lunedì la Germania si è astenuta a causa delle lotte interne alla coalizione. La Francia, nel frattempo, ha detto che rinuncerà al suo voto fino a quando non saranno forniti ulteriori chiarimenti giuridici da parte della Commissione – ma altri Paesi scettici non hanno seguito l’esempio, lasciando isolati i due Paesi più grandi dell’UE.