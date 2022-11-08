I paesi dell’Eurozona stanno valutando il coordinamento dei piani di sostegno all’energia mentre si profila la recessione

Lunedì (7 novembre) i ministri delle Finanze dell’Eurozona discuteranno su come coordinare meglio il sostegno alle economie contro l’impennata dei prezzi dell’energia, per ridurre l’incertezza che tali programmi creano per i loro bilanci del 2023 e per prepararsi meglio a una recessione incombente.

A settembre la Germania ha indispettito gli altri Stati dell’Unione europea annunciando un piano di sostegno alle famiglie e alle imprese del valore di 200 miliardi di euro, un importo che pochi Paesi possono eguagliare e che, secondo i critici, minaccia la concorrenza leale all’interno del mercato unico dell’UE. Anche altri Paesi dell’UE hanno annunciato piani di sostegno, ma di entità minore.

Tali piani, che agiscono come uno stimolo fiscale, non solo aumentano il già elevato debito pubblico dell’Eurozona, ma rendono anche difficile per la Banca Centrale Europea combattere l’inflazione, che in ottobre ha raggiunto il 10,7% annuo.

In quest’ottica, i ministri della zona euro hanno concordato a settembre e ottobre che gli aiuti governativi dovevano essere mirati e temporanei, ma molti di questi programmi non lo sono stati.

“Le misure non sono state mirate e temporanee come previsto, la maggior parte di esse sono state ampie”, ha dichiarato un alto funzionario della zona euro coinvolto nella preparazione dei colloqui dei ministri.

“Si riconosce che le misure di ampio respiro non sono sostenibili a lungo”.

Quantità fissa a prezzo sovvenzionato

Una delle opzioni in discussione è che i governi forniscano una quantità fissa di energia a un consumatore a un prezzo sovvenzionato, mentre il consumo al di sopra di tale limite sarà regolato al prezzo di mercato più alto, hanno detto i funzionari.

“Non sarebbe ottimale, ma non stiamo cercando l’optimum, bensì la sostenibilità politica ed economica”, ha detto lo stesso alto funzionario.

“Se ci sarà un sufficiente terreno comune, ci rivolgeremo alla Commissione europea per definire i dettagli e una serie di principi che i governi dell’UE potranno attuare nelle politiche nazionali”.

Tali principi comuni consentirebbero all’UE di mantenere una concorrenza equa tra le sue economie e aiuterebbero i ministri a pianificare la spesa di bilancio nel 2023.

Il mese scorso, tutti i Paesi della zona euro hanno presentato alla Commissione i loro progetti di bilancio per l’anno prossimo, per essere controllati al fine di garantire la conformità con le regole dell’UE e con un orientamento comune di politica fiscale che dovrebbe passare da “favorevole” quest’anno a “neutrale” nel 2023.

Ma contengono solo le spese per le quali è già stato legiferato, senza tenere conto delle esigenze che potrebbero sorgere più avanti nel 2023, quando alcuni degli attuali regimi di sostegno all’energia potrebbero dover essere prorogati.

Una recessione economica, prevista per l’inizio del prossimo anno, probabilmente aumenterà le pressioni fiscali sui bilanci, anche se attenuerà le pressioni inflazionistiche a causa del calo della domanda, hanno detto i funzionari.