I negoziatori dell’UE cercano di blindare il testo della direttiva sulla due diligence aziendale

I negoziatori dell’UE sono tornati “al tavolo da disegno” durante il fine settimana per rendere più sicuro il testo della legge sulla due diligence aziendale europea (Corporate sustainability due diligence directive, CSDDD) nella speranza di ottenere un accordo finale al più tardi venerdì (15 marzo), secondo quanto appreso da Euractiv.

Dopo aver bloccato i segnali provenienti da Italia, Austria e Germania che avevano costretto i negoziatori a rinunciare a un voto chiave venerdì (8 marzo), i diplomatici belgi e il personale tecnico della Commissione europea hanno aggiunto una frase, nel testo del CSDDD, precisando che le PMI non subiranno un impatto negativo dalla legge.

Ulteriori rassicurazioni prese in considerazione includono una “dichiarazione politica congiunta” dei colegislatori nonché una futura revisione da parte dell’esecutivo dell’UE dei potenziali impatti della legge sulle piccole imprese, che potrebbe comportare il contributo dell’unità Crescita del Commissario Thierry Breton.

Gli emendamenti al CSDDD – la legge che mira a rafforzare la responsabilità delle aziende per potenziali violazioni del lavoro, delle persone e dell’ambiente lungo la loro catena di fornitura – sono in fase di test con gli Stati membri in vista di un sondaggio elettorale più formale tra gli inviati dei 27 Paesi dell’UE che era stato originariamente riprogrammato all’ordine del giorno per questo mercoledì.

Due fonti vicine alla questione, tuttavia, hanno detto a Euractiv che le discussioni andranno avanti molto probabilmente fino a venerdì, quando si svolgerà anche una votazione separata sulle misure sugli imballaggi – come suggerito giovedì (7 marzo) dai commenti del ministro italiano per le Imprese, Adolfo Urso, i passi finali sulle due legislazioni potrebbero ora essere raggruppati politicamente insieme.

Urso ha segnalato, a margine della riunione dei ministri dell’Industria e della Competitività di giovedì, che le concessioni avanzate attraverso l’ultimo compromesso belga CSDDD non sono riuscite a placare le riserve del paese.

“È un testo che può ancora essere migliorato”, ha detto Urso a Euractiv.

“In particolare, riteniamo che possa essere migliorato per quanto riguarda i requisiti a cui sono soggette le PMI”, ha affermato.

“La nostra posizione è una posizione volta a migliorare – sempre e per quanto possibile”, ha aggiunto quando gli è stato chiesto del tempo sempre più ristretto rimasto per consentire alla legislazione di ottenere il timbro finale di approvazione nell’ultima sessione plenaria del Parlamento, l’ultima dell’attuale legislatura, in aprile.

Urso ha anche detto di aver avuto incontri bilaterali con gli omologhi austriaco e tedesco, confermando che avrebbero avanzato una “posizione condivisa” sul dossier.

“Queste dichiarazioni, il giorno prima del voto, equivalgono a bloccare di fatto il dossier”, ha detto a Euractiv Marc-Olivier Herman, responsabile delle politiche UE per la giustizia economica presso Oxfam.

L’argomentazione delle PMI “non credibile”

Pur riecheggiando le precedenti narrazioni di Germania, Francia e Austria, la tempistica delle osservazioni di Urso sulle PMI che hanno obblighi eccessivi è stata messa in dubbio da alcuni osservatori, poiché gli emendamenti della scorsa settimana al testo CSDDD hanno ridotto la portata della legislazione solo per colpire le aziende con 1.000 o più dipendenti e con un fatturato annuo pari o superiore a 300 milioni di euro.

Per fare un confronto, sulla base dei criteri dell’UE, le PMI sono definite da un numero di dipendenti inferiore a 250 e un fatturato annuo ovunque inferiore alla soglia di 50 milioni di euro.

“Quindi, chiaramente, in termini di applicabilità della legge, tutte le preoccupazioni su un potenziale onere diretto sulle PMI sono state pienamente affrontate”, ha detto a Euractiv una fonte vicina alla questione.

Tuttavia, alcune critiche nazionali si sono spostate sull’onere indiretto che le aziende più piccole dovrebbero farsi carico nel loro ruolo di partner commerciali di aziende più grandi lungo tutta la catena di fornitura. Anche su questo punto, però, i sostenitori della legge hanno sottolineato che il testo della direttiva fornirebbe garanzie che prima della proposta non c’erano.

“La Direttiva in realtà risolve alcuni problemi esistenti per le PMI chiedendo alle aziende più grandi di farsi carico di parte dell’onere amministrativo e finanziario [della dovuta diligenza nella loro parte della catena di fornitura]”, ha detto la fonte.

Il Business and Human Rights Resource Center – un gruppo che tiene traccia delle pratiche ambientali e lavorative delle aziende – ha evidenziato che, tra gli altri, alle aziende interessate sarebbe richiesto, ad esempio, di fornire supporto e risorse ai loro fornitori più piccoli per conformarsi alla due diligence, e sarebbero chiamati a garantire con loro condizioni contrattuali giuste.

Anche le associazioni delle PMI, tra cui quella italiana (CNA), si sono ripetutamente pronunciate a favore della CSDDD. In una dichiarazione congiunta inviata giovedì al governo italiano e vista da Euractiv, un gruppo di 21 firmatari, tra cui la CNA, ha intensificato le proprie richieste per smettere di bloccare la legge europea.

“Dato il ruolo dell’Italia nei negoziati [CSDDD], chiediamo al governo italiano di favorire il progresso del lavoro legislativo”, si legge nella lettera.

Herman di Oxfam ha dichiarato a Euractiv: “Utilizzare l’argomento PMI in questa fase non è credibile. Ciò che sta accadendo ora è fondamentalmente legato all’impatto sulle grandi imprese”, ha affermato.

Se venisse fatta qualche ulteriore concessione sulla CSDDD, nel testo rimarrebbe ben poco per garantire effettivamente un’attività responsabile nella catena del valore a valle, ha affermato.

“Pensare che, in questa fase avanzata, possano farla franca con qualsiasi cosa, è pietoso”, ha aggiunto Herman commentando le mosse tattiche dei ministri nazionali. “Questo ritornerà a perseguitare i politici prima o poi”, ha aggiunto.

Anche la legislazione sugli imballaggi si può migliorare?

L’ambizione del ministro italiano di “continuare a migliorare” i progetti di legge esistenti va oltre la CSDDD.

Urso ha detto a Euractiv che “migliorare” il CSDDD “contribuirebbe a migliorare altri dossier che abbiamo davanti – ad esempio quello sugli imballaggi, dove alcuni passi avanti sono stati fatti e […] possono continuare a essere fatti”.

Gli eurodeputati e i ministri nazionali hanno concluso martedì scorso (5 marzo) un accordo provvisorio sul regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), concedendo alcune concessioni ed esenzioni significative al settore degli imballaggi, come gli imballaggi di carta monouso, nonché numerosi prodotti da asporto e da asporto. prodotti monoplastici sono sfuggiti a un divieto e una gamma più ampia di prodotti è stata risparmiata da obiettivi di riutilizzo più rigorosi.

Collegare [il CSDDD] ad altri dossier “sarebbe molto preoccupante”, ha detto Herman.

“Se quello che Urso indica è vero, allora è molto preoccupante”, ha detto. “Questa non è una fase di compromessi politici”.

“Esisteva un accordo in vigore, quindi sarebbe molto irrispettoso sia per il processo legislativo che per l’equilibrio democratico”, ha affermato.

Modificare in modo significativo gli accordi di alto livello siglati tra gli Stati membri e il Parlamento nei triloghi equivarrebbe di fatto a ribaltare il ruolo del Parlamento, “l’unica istituzione dell’UE eletta direttamente dai cittadini, il che è chiaramente molto problematico”, ha aggiunto Herman.

[Modificato da Nathalie Weatherald]

