I ministri UE si esprimono contro il divieto di trasporto di bestiame

Una coalizione di ministri dell’Agricoltura dell’UE ha unito le forze per opporsi a un potenziale divieto di trasporto di animali vivi nei Paesi terzi. La Commissione, a riguardo, ha sottolineato la necessità di essere ambiziosi in materia di benessere degli animali.

Durante il primo Consiglio dell’Agricoltura dell’anno, tenutosi lunedì 30 gennaio – il primo sotto la presidenza svedese – il benessere degli animali è stato uno dei principali argomenti di discussione per i ministri dell’UE.

Nel 2022, l’esecutivo dell’UE ha valutato l’attuale legislazione sul benessere degli animali, concludendo che è effettivamente necessaria una revisione sul tema. Una proposta è attesa per la seconda metà del 2023.

Nel frattempo, a seguito di una serie di recenti gravi incidenti che hanno interessato del bestiame bloccato in mare, la Commissione sta anche preparando, nell’ambito del quadro giuridico esistente, alcuni atti di esecuzione e delegati per migliorare i controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, che dovrebbero essere adottati alla fine del 2022.

Nell’ambito di questa discussione è stata ventilata l’idea di vietare l’esportazione di animali vivi al di fuori dei confini dell’UE, ma questo si è rivelato un tema divisivo tra gli Stati membri: nove di questi si sono opposti.

Per il ministro portoghese Maria do Céu Antunes, che ha guidato questo fronte del no, l’obiettivo della revisione dovrebbe essere quello di garantire “alti livelli di benessere animale negli scambi intracomunitari e nell’esportazione di animali vivi” piuttosto che un divieto totale.

Il ministro ha osservato che, essendo il trasporto degli animali una delle “parti più visibili della produzione animale”, questo “attira l’attenzione e le preoccupazioni dei cittadini”.

Altri ministri hanno seguito l’esempio, sottolineando che l’attenzione principale della revisione dovrebbe essere rivolta alle condizioni in cui gli animali vivi vengono trasportati nei Paesi terzi, piuttosto che al loro divieto.

“Si tratta di una questione molto delicata per il nostro settore zootecnico, così come per altri Paesi periferici dell’UE”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas, mentre il suo omologo francese, Marc Fesneau, ha aggiunto che un divieto di esportazione di animali “provocherebbe uno sconvolgimento della catena produttiva”.

Tuttavia, Stella Kyriakides, Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza alimentare, ha mantenuto la sua posizione, sottolineando che, alla luce delle prove scientifiche, “non è possibile non fare nulla”.

“Se la scienza e l’esperienza ci dicono che certe pratiche di trasporto sono dannose per il benessere degli animali, sarete d’accordo con me che dobbiamo prendere in considerazione dei modi per adeguare queste pratiche”, ha detto.

Altri Stati membri, tra cui Germania, Paesi Bassi e Danimarca, hanno appoggiato questa posizione.

“Non possiamo continuare a guardare gli animali morire in mezzo a una strada o soffrire inutilmente”, ha dichiarato il ministro tedesco Cem Özdemir alle porte del Consiglio.

“In Germania abbiamo lavorato molto per normare i trasporti verso Paesi al di fuori dell’UE”, ha sottolineato, “ma per assicurarci che le regole nazionali non possano essere aggirate, dobbiamo urgentemente trovare regole comuni in Europa”.

A novembre, la Germania ha adottato misure per limitare il più possibile il trasporto di animali vivi verso Paesi terzi a livello nazionale e ha annunciato il ritiro dei certificati veterinari per bovini, ovini e caprini entro la metà del 2023.

Poiché un divieto completo può essere messo in atto solo dall’UE, Özdemir ha chiesto che l’intera Unione segua l’esempio della Germania.

Tuttavia, Özdemir ha anche espresso la preoccupazione che “la proposta possa cadere nel dimenticatoio nel contesto delle prossime elezioni europee”.

Sempre più persone chiedono alla Commissione di “non cedere” alle pressioni dei ministri dell’Agricoltura.

L’Intergruppo per il benessere degli animali del Parlamento europeo ha inviato una lettera al Commissario Kyriakides prima della riunione del Consiglio, sottolineando che non è possibile garantire il rispetto degli standard di benessere degli animali oltre i confini dell’UE.

“Avete l’opportunità di gettare le basi per una revisione del regolamento sui trasporti che soddisfi le esigenze degli animali e contribuisca alla costruzione di un’Europa sostenibile”, conclude la lettera.

Le ONG hanno anche criticato la posizione del Portogallo che difende lo “status quo” e prolunga la sofferenza di milioni di animali.

“A molti ministri dell’agricoltura dell’UE non importa nulla e continuano a proteggere gli interessi dello status quo, prolungando le inutili sofferenze degli animali. È una vergogna”, ha dichiarato Olga Kikou, responsabile di Compassion in World Farming EU.

L’attuale legislazione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto è entrata in vigore nel 2005.

Nell’ottobre 2022, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico in cui si afferma che i tempi di trasporto degli animali dovrebbero essere ridotti per migliorare il benessere degli animali d’allevamento durante il trasporto e il rischio di diffusione della resistenza antimicrobica.