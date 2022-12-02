I ministri dell’UE escludono la finanza dalla legge sulla due diligence: una vittoria della Francia

Dopo una raffica di negoziati dell’ultimo minuto tra gli Stati membri, giovedì (1° dicembre) i ministri dell’UE hanno concordato una posizione comune per la direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese (CSDD), rendendo facoltativa per gli Stati membri l’inclusione dei servizi finanziari nell’ambito dei requisiti di due diligence.

Proposta per la prima volta dalla Commissione europea nel febbraio di quest’anno, la CSDD mira a rendere le aziende responsabili delle violazioni dei diritti umani e degli standard ambientali internazionali nelle loro catene del valore.

Mentre il Parlamento europeo sta ancora definendo la propria posizione, gli Stati membri sono riusciti a raggiungere un accordo sulla loro posizione comune, o “approccio generale”, in una riunione dei ministri dell’UE giovedì.

Rispetto alla proposta della Commissione, i ministri dell’UE vogliono disposizioni di responsabilità meno ampie per i danni che si verificano lungo la catena del valore di un’azienda. Inoltre, dopo una spinta da parte di Francia, Spagna, Italia e altri Paesi, la nozione di “catena del valore” è stata scartata a favore di una più ristretta definizione di “catena di attività” che comprende principalmente la catena di fornitura delle aziende e solo una parte molto limitata della parte alla fine della catena del valore.

Il settore finanziario è fuori

Con una mossa che ha suscitato il malcontento di alcuni Stati membri di piccole e medie dimensioni, il governo francese ha ottenuto anche un’esclusione per il settore finanziario.

Mentre i capi negoziatori degli Stati membri dell’UE sembravano avere una maggioranza sufficientemente ampia dopo l’ultimo round negoziale di venerdì (25 novembre) per presentare un testo che includesse i servizi finanziari, purché non si tratti di investimenti azionari o obbligazionari, Francia, Italia, Spagna e Slovacchia martedì (29 novembre) hanno minacciato di formare una minoranza di contrari.

L’obiettivo della minoranza era quello di escludere i servizi finanziari dall’ambito di applicazione della CSDD. Ciò significherebbe che le banche non potrebbero essere ritenute responsabili per le violazioni dei diritti umani che avvengono attraverso attività commerciali finanziate dai loro prestiti.

Il compromesso raggiunto dalla presidenza ceca del Consiglio dell’UE è stato quello di rendere facoltativa per gli Stati membri l’inclusione dei servizi finanziari nell’ambito dei requisiti di due diligence. Tuttavia, ciò potrebbe comportare l’esclusione dei servizi finanziari in molti Stati membri che non vogliono rischiare di compromettere la competitività del loro settore bancario all’interno dell’UE.

Tattica francese

In una dichiarazione di mercoledì, il governo francese ha affermato di non voler escludere il settore finanziario dai requisiti di due diligence. Il governo francese “non ha in alcun modo chiesto di esentare le banche dall’applicazione dei requisiti di due diligence”, si legge nella dichiarazione.

Questo è tecnicamente vero, ma poiché l’approccio della “catena di attività” nel testo finale del Consiglio, sostenuto principalmente dal governo francese, si concentra sulla catena di approvvigionamento delle aziende, i requisiti di due diligence sono trascurabili per le banche.

I rischi di due diligence più importanti per le banche di solito risiedono in ciò che accade con il denaro che prestano.

“Dobbiamo trattare il settore finanziario allo stesso modo degli altri settori”, ha dichiarato il Segretario di Stato francese Laurence Boone durante la riunione dei ministri dell’UE tenutasi giovedì a Bruxelles.

Poiché la Francia, insieme ad altri Stati membri, è riuscita per prima a concentrare l’ambito di applicazione della direttiva sulla parte a monte della catena del valore, chiedere un trattamento paritario del settore finanziario significa essenzialmente escluderlo dalla maggior parte dei requisiti di due diligence.

Scontento tra gli Stati membri

I ministri di una serie di Paesi di piccole e medie dimensioni hanno espresso il loro malcontento per la soluzione di compromesso.

“Le istituzioni finanziarie hanno un ruolo cruciale nella protezione delle persone e del pianeta”, ha dichiarato il ministro olandese degli Affari economici e della politica climatica Micky Adriaansens, sostenendo che, escludendo il settore finanziario, l’UE rinuncerebbe a una grande leva per prevenire i danni nelle catene del valore.

Anche il rappresentante lituano ha espresso “seri dubbi sul fatto di lasciare agli Stati membri la discrezionalità di decidere sull’applicazione di questa direttiva alle imprese finanziarie”.

Tuttavia, l’insieme delle voci dissenzienti non è stato sufficiente a formare una minoranza di blocco, in parte perché i grandi attori come la Germania erano più interessati a raggiungere un accordo in primo luogo.

“Mi impegnerei davvero a far sì che, comunque si proceda, si arrivi […] a un approccio generale”, ha dichiarato il Segretario di Stato tedesco Sven Giegold.

Il ministro ceco Jozef Síkela ha ammesso che “si tratta di un compromesso molto fragile”, dicendo ai ministri che le loro richieste di aggiustare ulteriormente il testo “vanno spesso in direzioni completamente opposte”.

“Questo è il massimo comune denominatore, che rende tutti ugualmente infelici”, ha detto con un sorriso sulle labbra.

Ha inoltre ricordato ai ministri che il dibattito non è finito, poiché il testo dovrà ancora essere negoziato con il Parlamento europeo nei prossimi mesi.