Il Parlamento europeo chiede di vietare le importazioni dei cereali russi

In un dibattito tenutosi martedì (12 marzo), gli eurodeputati hanno sostenuto a gran voce l’idea di vietare le importazioni dei prodotti agroalimentari, in particolare cereali, provenienti dalla Russia sottolineando il ruolo potenziale di tale commercio nel finanziamento della guerra contro l’Ucraina.

L’UE, finora, ha intenzionalmente risparmiato i prodotti alimentari e i fertilizzanti dalle sue sanzioni di guerra contro Mosca per preservare la sicurezza alimentare globale. Tuttavia, tra i deputati dell’UE e quelli dei paesi membri, cresce la richiesta di imporre restrizioni sui prodotti agroalimentari russi.

La commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson, che sostituiva l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha dichiarato all’assemblea di Strasburgo che i flussi commerciali dalla Russia e dalla Bielorussia verso l’Unione, in particolare le importazioni di cereali, sono “strettamente monitorati”.

La commissaria ha anche avvertito che eventuali sanzioni sulle importazioni agroalimentari della Russia potrebbero causare “danni maggiori” e provocare un aumento dei prezzi per i Paesi importatori del Sud del mondo.

“La Commissione prenderà in considerazione qualsiasi misura aggiuntiva ritenuta appropriata per evitare che i mercati cerealicoli dell’UE siano destabilizzati dalle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia”, ha dichiarato.

La scorsa settimana, Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per il Commercio, ha accennato a potenziali restrizioni sui prodotti agroalimentari provenienti dalla Russia durante un’intervista con il media ucraino Ukrinform, affermando che la Commissione avrebbe preso presto “misure concrete”.

La Lettonia [di cui Dombrovskis è stato primo ministro dal 2009 al 2014], che è il secondo importatore di prodotti agroalimentari russi dell’UE dopo l’Italia, ha vietato unilateralmente l’importazione di prodotti agricoli dalla Russia e dalla Bielorussia il mese scorso, mentre la Polonia sta valutando una misura analoga.

Durante il dibattito in Parlamento, Johansson ha dichiarato che la Commissione sta ancora analizzando il divieto della Lettonia. Recentemente la Commissione ha considerato illegali simili restrizioni commerciali, come quelle, ad esempio, imposte da Polonia, Ungheria e Slovacchia.

Una posizione condivisa da quasi tutti i gruppi politici

La maggior parte dei gruppi politici del Parlamento ha espresso il proprio sostegno a un divieto totale delle importazioni di prodotti agroalimentari russi nell’UE, in particolare da quando la Commissione ha proposto di limitare alcune importazioni agricole dall’Ucraina, come pollame, uova e zucchero.

Andrzej Halicki, rappresentante del gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), ha affermato che la Russia sta usando i prodotti agricoli come un’arma esportandoli in Europa a prezzi di “dumping”. Ha chiesto alla Commissione di intervenire e di presentare una proposta di restrizioni commerciali, un sentimento che è stato ripreso da tutti i membri del PPE che hanno partecipato al dibattito.

Allo stesso modo, il lituano Petras Auštrevičius, del gruppo liberale Renew Europe, ha definito “immorale” qualsiasi commercio con la Russia e la Bielorussia, sottolineando che gli eventuali benefici servirebbero a finanziare la guerra contro l’Ucraina. “Stiamo permettendo agli aggressori di continuare a peggiorare la situazione dei nostri agricoltori creando una concorrenza sleale sui prezzi”, ha aggiunto.

I membri del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) hanno espresso preoccupazioni simili e hanno appoggiato il divieto. “Abbiamo assistito a un aumento senza precedenti della quantità di grano russo importato in Europa, e la Russia sta cercando di seminare discordia e odio tra i nostri agricoltori”, ha dichiarato Veronika Vrecionová, eurodeputata dell’ECR.

L’eurodeputata verde Viola von Cramon-Taubadel ha sottolineato che l’UE sta creando nuovi legami di dipendenza con la Russia, esortando ad allontanarsi dal Paese. Ha sottolineato che le importazioni sono aumentate in Paesi come Lettonia, Lituania, Spagna e Italia.

Gilles Lebreton, del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID), ha elogiato la decisione della Lettonia di vietare le importazioni dalla Russia e ha chiesto di approvare un’iniziativa simile per tutta l’UE.

I Socialisti e Democratici (S&D), invece, non sono riusciti ad adottare una posizione unitaria sulla questione, con alcuni esponenti del gruppo che hanno preso le distanze dalla posizione espressa dall’europarlamentare Clara Aguilera, che ha parlato a nome del gruppo politico.

Aguilera, un’importante eurodeputata della Commissione Agricoltura del Parlamento, ha sottolineato che “il cibo non dovrebbe essere un’arma”, neanche nei rapporti con la Russia. E poi ha aggiunto “Non sono molto sicura della necessità di imporre sanzioni sui prodotti agricoli e alimentari”, facendo notare che la maggior parte delle importazioni di cereali proviene dall’Ucraina e non dalla Russia.

Tuttavia, i suoi colleghi di partito hanno chiesto l’imposizione di restrizioni sulle importazioni russe. “Dobbiamo essere coraggiosi e bloccare le importazioni di cereali russi. I nostri agricoltori e produttori sono pronti a raccogliere la sfida di rafforzare la produzione europea”, ha dichiarato il deputato italiano Paolo de Castro.

[A cura di Angelo Di Mambro/Nathalie Weatherald]

