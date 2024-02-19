Gli Stati membri chiudono la porta alla direttiva per regolare il lavoro tramite piattaforma

La Presidenza belga non è riuscita a ottenere il sostegno necessario da parte degli Stati membri per concordare una nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforma venerdì (16 febbraio), accantonando di fatto la proposta, dopo più di due anni di negoziati.

Il dossier di lavoro sulla piattaforma, introdotto per la prima volta nel dicembre 2021, era stato accolto come il primo tentativo dell’UE di regolamentare la crescente gig economy.

I negoziatori del Parlamento europeo, della Commissione europea e della Presidenza belga del Consiglio dell’UE si erano accordati su una versione annacquata della direttiva all’inizio di febbraio – ma ciò non è bastato per ottenere il timbro di approvazione degli Stati membri a volto di venerdì.

“Purtroppo, non è stata trovata la necessaria QMV [voto a maggioranza qualificata]. Riteniamo che questa direttiva, che mira a rappresentare un passo importante per questa forza lavoro [lavoratori su piattaforma], abbia fatto molta strada”, ha affermato la presidenza belga del Consiglio in un post su X (ex Twitter).

Grecia, Germania ed Estonia – sede del servizio taxi Bolt – avevano affermato che si sarebbero astenute. Mente la Francia, nel frattempo, aveva chiarito che non poteva sostenere l’accordo così com’era.

Questo di per sé è stato sufficiente a far fallire il dossier, attraverso quella che è conosciuta come una “minoranza di blocco”.

Con il sistema di voto a maggioranza qualificata (QMV), un dossier viene adottato in Consiglio quando almeno il 55% degli Stati membri, che rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’UE, vota a favore. Tuttavia, una “minoranza di blocco” può verificarsi quando quattro o più Stati membri scelgono di votare contro o di astenersi.

Fino all’ultimo momento, gli stati più importanti, tra cui Francia, Italia e Spagna, hanno tenuto le carte nascoste.

Inizialmente era stato programmato un tour de table per raccogliere le opinioni degli Stati membri in tarda mattinata, poi posticipato di diverse ore, prima che diventasse evidente che i numeri non c’erano.

In effetti, ciò significa che il dossier ha poche o nessuna speranza di essere rinegoziato in tempo prima della fine dei lavori parlamentari e dell’inizio della campagna elettorale europea.

“Ora considereremo i prossimi passi”, ha scritto la presidenza belga su X, anche se ciò che questi prossimi passi comportano è molto vago.

“Non ho assolutamente idea di cosa potrebbero significare questi prossimi passi”, ha detto a Euractiv un diplomatico dell’UE.

Soprattutto, si tratta di un duro colpo per il commissario Nicolas Schmit, responsabile del dossier, poiché è destinato a guidare la carica socialdemocratica (S&D) durante le elezioni, ma non avrà nulla da mostrare agli elettori sulla regolamentazione del lavoro temporaneo.

Soprattutto, si tratta di un duro colpo per il commissario Nicolas Schmit, responsabile del dossier, poiché è destinato a guidare la carica socialdemocratica (S&D) durante le elezioni, ma non avrà nulla da mostrare agli elettori sulla regolamentazione del lavoro temporaneo.

Dossier rinviato alla prossima legislatura

Un primo accordo provvisorio era stato trovato a metà dicembre nei negoziati interistituzionali – noti come “triloghi” – ma questo era stato immediatamente chiuso dagli Stati membri.

I belgi, che il primo gennaio hanno preso il posto degli spagnoli alla presidenza del Consiglio dell’UE, hanno riprovato il testo, ma si sono subito ritrovati bloccati nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni della Francia, uno dei principali scettici del dossier che si è rifiutato categoricamente di andare oltre le Versione del testo del Consiglio di luglio.

In questa versione, è stata aumentata la soglia d’azione della presunzione legale di occupazione – un nuovo meccanismo per aiutare a riclassificare i lavoratori autonomi tramite piattaforma che dovrebbero in realtà essere dipendenti a tempo pieno – e l’ambito di applicazione è stato ridotto.

Sia la Commissione che il Parlamento hanno rifiutato di accettare questo approccio, chiedendo invece un meccanismo più ambizioso.

Bloccati tra l’incudine e il martello, i belgi hanno diffuso un altro testo a fine gennaio che di fatto ha annacquato la presunzione legale riducendola a nient’altro che una serie di principi di alto livello, sperando in un accordo dell’undicesima ora.

Il testo, approvato durante i triloghi dell’8 febbraio, richiedeva agli Stati membri di creare una presunzione legale confutabile nei loro sistemi nazionali – senza entrare nei dettagli su come dovrebbe essere applicata.

Ha inoltre dedicato un intero capitolo alla gestione algoritmica sul posto di lavoro – una delle parti politicamente meno controverse del testo.

Ha sancito un divieto totale del trattamento di determinati insiemi di dati, tra cui lo stato psicologico, l’affiliazione religiosa o la sessualità, ma anche le conversazioni private o qualsiasi informazione mentre la persona non sta svolgendo un lavoro tramite piattaforma, andando sostanzialmente oltre il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR).

Ma questo testo è ciò a cui gli ambasciatori dell’UE hanno detto no venerdì – molto probabilmente rinviando il dossier alla prossima legislatura.

Reazioni

In una nota, la relatrice del dossier per conto del Parlamento europeo, Elisabetta Gualmini (Partito democratico/Alleanza progressista di socialisti e democratici), ha affermato: “Francia, Germania, Estonia e Grecia hanno voltato le spalle a 30 milioni di lavoratori tra i più vulnerabili e sfruttati al mondo. Una decisione incomprensibile. Il Parlamento europeo ha una maggioranza larghissima e approverà il testo in prima lettura a larghissima e approverà il testo in prima lettura mentre i governi si prenderanno le proprie responsabilità”.

A farle anche l’Alleanza progressista di socialisti e democratici (S&D), secondo cui “le forze liberali e conservatrici in Francia, Estonia, Grecia e Germania hanno sprecato un’opportunità storica per proteggere tutti i lavoratori nell’era digitale”.

“Emmanuel Macron è andato fino in fondo per difendere gli interessi di Uber e ha privato i lavoratori dell’UE di maggiori diritti sociali”, ha detto a Euractiv la deputata europea di sinistra Leïla Chaibi, che ha guidato la lotta per una più forte regolamentazione del lavoro temporaneo al Parlamento europeo.

Ha detto di essere “sbalordita” dal risultato e ha avvertito che i lavoratori delle piattaforme saranno “molto, molto, molto arrabbiati”.

Nel frattempo, la Francia nega “qualsiasi accusa di essere ultraliberale o euroscettica”, ha detto a Euractiv una fonte diplomatica francese.

L’ultima versione del testo presentava due difetti critici, ha affermato il diplomatico: la confusione giuridica della formulazione, che avrebbe causato problemi di recepimento, e l’assenza di qualsiasi armonizzazione nell’applicazione della presunzione legale tra gli Stati membri.

“Ma siamo convinti che un accordo sia ancora possibile”, hanno aggiunto.

In una dichiarazione, MoveEU, il gruppo di lobby della mobilità su richiesta, ha affermato che il rifiuto di oggi “conferma che gli Stati membri non vogliono approvare un accordo che avrebbe creato maggiore incertezza giuridica per le centinaia di migliaia di conducenti di ride-hailing in Europa” e ha chiesto la fine di tutti i negoziati fino a dopo le elezioni europee.

“Oggi i Paesi dell’UE hanno riconosciuto che il testo proposto contraddice direttamente ciò che i lavoratori delle piattaforme dicono di volere”, ha detto un portavoce di Uber.

[Modificato da Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.