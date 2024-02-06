Gli eurodeputati della commissione EMPL ai lobbisti di Amazon: “Vi vogliamo fuori dal Parlamento UE”

I lobbisti del colosso tecnologico statunitense Amazon dovrebbero vedersi revocare il badge di accesso al Parlamento europeo “finché il management dell’azienda non sarà disposto a impegnarsi in un dialogo autentico con il Parlamento”, hanno scritto i membri della commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali (EMPL) del Parlamento in una lettera alla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola.

La lettera, che è stata vista da Euractiv ma che non è ancora stata inviata, elenca una serie di incidenti in cui il colosso americano della vendita al dettaglio online non ha ascoltato le richieste di audizioni e scambio di opinioni della commissione EMPL.

La lettera dovrebbe essere inoltrata all’ufficio di Metsola lunedì o martedì (5-6 febbraio), secondo due fonti vicine alla questione.

Il presidente della commissione EMPL, Dragos Pîslaru, ha accettato di firmare la lettera, ha detto il suo ufficio a Euractiv.

“[Alla luce del ripetuto rifiuto di Amazon di partecipare alle udienze EMPL, vorremmo chiedere che siano messe in atto misure adeguate per ritirare i badge di accesso ai locali del Parlamento europeo per i rappresentanti di interessi di Amazon registrati”, si legge nella lettera.

Il 23 gennaio, i coordinatori della EMPL – un piccolo gruppo di eurodeputati che rappresentano gli interessi dei loro gruppi parlamentari in commissione – avevano già confermato la loro disponibilità a ritirare i badge di accesso di Amazon e presentato una petizione all’ufficio di Metsola.

Ogni gruppo di lobby nell’UE, o rappresentante di interessi aziendali, ha il diritto di far sentire la propria voce all’interno delle sedi parlamentari purché sia ​​registrato nel “Registro per la trasparenza” del Parlamento.

A loro volta ricevono dei badge di accesso, che permettono loro di entrare fisicamente nei locali.

Secondo la richiesta dei legislatori, il ritiro dei badge di accesso di Amazon non altera la presenza dell’azienda nel registro, ma pregiudica il suo accesso agli edifici del Parlamento.

È tempo di sanzioni

La lettera cita tre casi in cui i funzionari di Amazon non erano disposti a seguire le richieste di udienza della EMPL.

Nel maggio 2021, si legge nella lettera, Amazon ha rifiutato di prendere parte a un’udienza dal titolo “Attacchi di Amazon ai diritti e alle libertà fondamentali dei lavoratori: libertà di riunione e associazione e diritto alla contrattazione e all’azione collettiva”.

Ciò è avvenuto dopo le rivelazioni dei media secondo cui la piattaforma statunitense aveva accennato a un potenziale monitoraggio dei lavoratori di Amazon, “che avrebbe potuto violare le leggi europee sul lavoro, sui dati e sulla privacy”, si legge nel documento.

Il CEO di Amazon, Jeff Bezos, è stato invitato ma, invece, la società tecnologica ha condiviso le proprie opinioni in formato scritto, senza rappresentanti senior da sostituire a Bezos.

Un altro intoppo si è verificato nel dicembre 2023, quando una missione dei legislatori della EMPL presso le strutture Amazon in Germania e Polonia è stata annullata. La visita, che mirava a fornire agli eurodeputati una comprensione più chiara della vita quotidiana nei magazzini di Amazon, è fallita inaspettatamente dopo che “l’azienda […] ha comunicato la propria incapacità di facilitare la visita come previsto”.

Infine, il 23 gennaio, Amazon avrebbe scelto ancora una volta di non impegnarsi in uno scambio di opinioni sulle “’condizioni di lavoro nei magazzini di Amazon’, […] nonostante abbia fornito ampio preavviso e mezzi necessari per la partecipazione a distanza”.

“Rifiutando di impegnarsi in un dialogo aperto con il Parlamento europeo, Amazon non solo dimostra mancanza di rispetto per la nostra istituzione, ma ostacola anche un processo di controllo democratico”, afferma la lettera.

“Accogliamo con favore le opportunità di dialogo costruttivo sulle questioni che affliggono il settore della logistica e restiamo impegnati a collaborare con la Commissione”, ha detto a Euractiv un portavoce di Amazon in reazione alla lettera.

La società ha confermato di aver ribadito l’offerta di ospitare gli eurodeputati della commissione EMPL in una delle strutture di Amazon nel prossimo futuro.

Secondo il Regolamento, i tesserini di accesso possono essere revocati quando un interessato non adempie alle richieste della commissione di partecipare alle audizioni senza sufficiente motivazione.

