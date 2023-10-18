Gli eurodeputati approvano il fondo tecnologico dell’UE, ma ne chiedono uno per la sovranità in futuro

Martedì (17 ottobre) il Parlamento europeo ha votato in plenaria a favore di un mandato negoziale per una nuova Piattaforma per le tecnologie strategiche in Europa (STEP), ma gli eurodeputati hanno avvertito che questo deve essere solo un primo passo verso un fondo per la sovranità a pieno titolo.

Il regolamento, introdotto per la prima volta dalla Commissione a fine giugno, mira a fornire finanziamenti supplementari a progetti ritenuti di importanza strategica in settori tecnologici chiave. Garantisce inoltre che i finanziamenti vengano dirottati verso le regioni più povere dell’UE che hanno maggiore bisogno di sviluppo industriale.

L’approvazione del mandato negoziale è avvenuta con 385 voti a favore, 85 contrari e 151 astensioni e segnala che l’UE “sta passando dalle parole ai fatti” quando si tratta di “sostenere gli investimenti strategici”, ha dichiarato lunedì (16 ottobre) il correlatore di centro-destra (PPE) José Manuel Fernandes durante un dibattito in plenaria.

Johannes Hahn, commissario al bilancio dell’UE responsabile del dossier, ha accolto con favore il “dibattito estremamente positivo” un giorno prima del voto ufficiale.

Egli ha affermato che STEP contribuirà a “garantire che possiamo competere con successo su scala globale [,] consentire l’innovazione made in Europe e sostenere le imprese dell’UE per affrontare le disparità di condizioni” create da attori concorrenti come la Cina e gli Stati Uniti.

Secondo l’attuale meccanismo proposto, STEP agisce come strumento di segnalazione, creando un nuovo “sigillo di sovranità” per i progetti selezionati, al fine di attrarre finanziamenti pubblici e privati e accelerare la concessione di fondi UE – principalmente da InvestEU e dal Fondo per l’innovazione.

Un nuovo sito web dedicato dovrebbe fornire agli investitori informazioni su ogni progetto approvato.

Un piccolo “PASSO” verso un fondo di sovranità dell’UE

Sebbene la proposta sia stata ampiamente accolta, diversi eurodeputati hanno avvertito che la proposta STEP potrebbe segnare solo l’inizio di qualcosa di molto più grande e ambizioso nel tentativo di finanziare tutti gli sforzi di decarbonizzazione dell’UE. La proposta della Commissione è “intelligente” e “un passo nella giusta direzione per arrivare a un fondo di sovranità”, ha affermato Fernandes.

La deputata spagnola di Rinnovamento Maria Poptcheva ha ammonito durante il dibattito: “Non inganniamoci: STEP non rivoluzionerà l’Europa, non ha le risorse dei nostri concorrenti”.

Marie-Pierre Vedrenne e Valérie Hayer, due eurodeputati francesi di Renew, hanno detto la stessa cosa. “Avete ignorato le nostre richieste di un fondo di sovranità ambizioso”, ha affermato Védrenne al commissario Hahn, sottolineando che qualsiasi cosa più blanda di ciò che è già sulla carta metterebbe a rischio la sovranità dell’UE.

La Commissione aveva inizialmente proposto l’idea di un fondo a tutti gli effetti, che avrebbe aiutato l’UE a competere con l’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti o con i pesanti programmi di sovvenzioni della Cina. Nella sua proposta, tuttavia, lo STEP non sarebbe altro che un riorientamento dei fondi esistenti, più un’integrazione di 10 miliardi di euro da parte degli Stati membri.

Lunedì, Hahn ha sostenuto che la creazione di un nuovo fondo avrebbe richiesto troppo tempo, mentre era necessaria “l’urgenza”.

L’allineamento con le leggi NZIA e CRMA

Per Christian Ehler (PPE), correlatore del secondo fascicolo, è fondamentale che la proposta sia allineata con altre parti del Green Deal, in particolare con la legge sull’industria a zero emissioni (NZIA) e la legge sulle materie prime critiche (CRMA).

A differenza del testo originale della Commissione, la “relazione legale” del Parlamento – in gergo la posizione ufficiale del Parlamento – garantisce che “altre proposte come la NZIA e la CRMA […] possano finanziarsi reciprocamente e continuare a crescere”, ha aggiunto Ehler, chiarendo che le intere catene di approvvigionamento dei progetti strategici devono essere prese in considerazione al momento della concessione del marchio di sovranità.

Il mandato negoziale aumenta anche la dotazione degli Stati membri di 3 miliardi di euro, per un totale di 13 miliardi di euro. “La relazione è stata notevolmente migliorata [dagli eurodeputati]”, ha proseguito Ehler, invitando la Commissione a “inviare un forte segnale di mercato” affinché gli investitori privati accorrano.

Sostenere le regioni più povere dell’UE

Al centro degli obiettivi del programma STEP c’è anche un maggiore sostegno industriale per i Paesi e le regioni più povere dell’UE, una questione ritenuta cruciale da entrambi i co-relatori.

La relazione legale appena approvata stabilisce che il 50% dell’integrazione del Fondo per l’innovazione, pari a 5 miliardi di euro, sarà disponibile solo per gli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media UE.

Il restante 50% sarà accessibile a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle loro dimensioni economiche, fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, i criteri del PIL inferiore alla media non saranno più applicabili.

Inoltre, per migliorare le condizioni di parità in tutta l’Unione, solo gli Stati membri con un PIL inferiore alla media dell’UE potranno utilizzare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per sostenere i progetti del settore industriale. I Paesi più ricchi, invece, potranno utilizzare i fondi del FESR solo per progetti strategici diversi dall’industria.

Questa disposizione, contenuta nella proposta iniziale della Commissione, è in contrasto con l’opinione di Ehler, secondo cui i progetti industriali di rilevanza STEP si trovano ovunque nell’UE e i finanziamenti dovrebbero quindi concentrarsi dove l’investimento ha il maggiore impatto positivo.

Spetta ora al Consiglio dell’UE concordare il proprio approccio generale prima che possano iniziare i negoziati con il Parlamento. I negoziatori sperano di concordare un testo definitivo prima delle elezioni europee del prossimo giugno.

[A cura di Janos Allenbach-Ammann e Zoran Radosavljevic]

