Gli agricoltori “guadagnano un posto” al tavolo dei leader europei

Dopo settimane di mobilitazione in tutta Europa, le proteste degli agricoltori hanno guadagnato un punto d’appoggio politico nelle conclusioni del vertice del Consiglio europeo di giovedì (1° febbraio), che ha riconosciuto le “preoccupazioni sollevate” dal settore e il “ruolo essenziale” della politica agricola comune (CAP).

L’aggiunta nel documento del riferimento alle proteste degli agricoltori è stata inaspettata. È arrivata dopo un incontro delle principali organizzazioni agricole belghe FWA, Boerenbond e Copa-Cogeca con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro belga Alexander de Croo e il primo ministro olandese Mark Rutte.

Le organizzazioni degli agricoltori avevano chiesto deroghe ai requisiti ambientali della PAC, il programma di sussidi agricoli dell’UE, per l’introduzione di un sistema più forte per evitare un afflusso eccessivo di prodotti alimentari importati dall’Ucraina, e per regole commerciali eque, garantendo la stessa produzione ambientale e di sicurezza. standard tra gli agricoltori dell’UE e i loro concorrenti nei paesi partner.

“Il Consiglio europeo ha discusso delle sfide del settore agricolo e delle preoccupazioni sollevate dagli agricoltori. Ricordando il ruolo essenziale della politica agricola comune, invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti i lavori necessari”, si legge nelle conclusioni dei leader dell’UE dopo l’incontro.

La revisione del bilancio settennale dell’UE (il quadro finanziario pluriennale, o QFP) – uno dei temi principali del vertice UE di giovedì – ha comportato il leggero taglio di 1,1 miliardi di euro su alcuni programmi della PAC e di coesione, come il sostegno alla promozione dei prodotti agricoli, ha appreso Euractiv. Le “dotazioni” nazionali, cioè i sussidi agli agricoltori, non verranno toccate.

I trattori invadono Bruxelles chiedendo un cambiamento nella politica agricola dell’UE Diversi gruppi di agricoltori si sono riuniti giovedì (primo febbraio) nel quartiere europeo di Bruxelles per protestare contro la politica agricola dell’UE, ma con richieste molto diverse e tra segnalazioni di infiltrati che hanno causato scontri con la polizia.

Il riconoscimento di von der Leyen

“È giusto dire che i nostri agricoltori hanno mostrato una notevole resilienza di fronte alla recente crisi e che restano ancora molte sfide”, ha affermato von der Leyen, sottolineando che “la tensione sui prezzi è un mercato globale molto competitivo”.

Sulla PAC, von der Leyen ha affermato che il suo “sostegno è fondamentale e sappiamo che gli agricoltori ne stanno facendo buon uso”.

Von der Leyen ha aperto a tutte le questioni sollevate dagli agricoltori durante l’incontro. “Dobbiamo difendere gli interessi legittimi degli agricoltori in particolare nei nostri negoziati commerciali” e “garantire condizioni di parità in termini di standard”, ha affermato.

La riduzione degli “oneri amministrativi” è un tema “che mi sta a cuore”, ha continuato von der Leyen, ricordando l’apertura del Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura, per sviluppare “una visione e una tabella di marcia, su come raggiungere il nostro obiettivo comune”. obiettivi” come “raggiungere la neutralità climatica entro il 2050”.

Il Dialogo strategico, ha concluso von der Leyen, “alimenterà il programma della prossima commissione e avrà sicuramente un’influenza sui prossimi negoziati sulla PAC”.

