Gentiloni: riforma del Patto di stabilità è equilibrata, sono fiducioso su un accordo

La Commissione europea ha messo sul tavolo un’ottima ed equilibrata proposta del Patto di stabilità e crescita e vi sono le basi per una discussione “fluida” che potrebbe consentire il raggiungimento di un accordo. È questo il punto di vista del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni illustrato nel corso del suo intervento alla conferenza internazionale “The State of the Union 2023”, a Firenze.

La riforma Patto di stabilità e crescita è stata presentata lo scorso 26 aprile dalla Commissione europea. Le nuove regole proposte si allontano dai precedenti metodi unici per tutti requisiti che, secondo molti esperti, hanno avuto più effetti negativi che positivi.

Nella proposta la Commissione ha infatti accettato di includere tre cosiddetti parametri di riferimento: i Paesi che superano la soglia del 3% nel rapporto deficit/PIL devono compiere uno sforzo strutturale di bilancio pari allo 0,5% del PIL all’anno da destinare alla diminuzione del deficit, fino a quando non ritorna al di sotto del 3%; l’obbligo di ridurre l’indebitamento nell’orizzonte quadriennale del piano; l’obbligo di mantenere la spesa netta al di sotto della crescita del PIL negli anni dell’aggiustamento, senza specificare di quanto.

“Credo che abbiamo messo sul tavolo un’ottima proposta di riforma, una proposta equilibrata, con un obiettivo molto chiaro di ridurre il debito pubblico in modo più graduale e realistico, e di avere maggiori investimenti per la crescita sostenibile”, ha affermato Gentiloni.

Secondo il commissario europeo vi è una forte consapevolezza fra gli Stati membri della necessità di cambiare queste regole. Infatti, come osservato da Gentiloni, “i sostenitori del mantenimento della situazione attuale sono piuttosto pochi, forse nessuno” e tutti hanno riconosciuto il fatto che le regole esistenti per la riduzione del debito non sono realistiche”.

Un accordo sul Patto di stabilità è possibile

Per quanto riguarda il confronto tra i vari Paesi UE, secondo Gentiloni, nonostante il dossier sia uno dei più controversi, si sta assistendo a una “conversazione meno radicale”.

“Quello che è interessante notare, dal mio punto di vista, è che uno dei punti di partenza per la riforma che proponiamo proviene da un documento non ufficiale di due Paesi europei, Spagna e Paesi Bassi, che normalmente sono in due campi d’opinione diversi, in lotta tra loro”, ha rivelato Gentiloni, secondo cui la discussione risulta quindi più fluida di prima. “Per cui sono fiducioso che raggiungeremo un accordo”, ha affermato il commissario europeo.

Una buona cooperazione tra Roma e Bruxelles su Pnrr

Nel suo intervento Gentiloni ha parlato anche della situazione in merito alla situazione italiana e alla capacità di spendere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Secondo il commissario europeo la giusta spesa dei fondi del Pnrr dovrebbe rappresentare la principale preoccupazione del governo Italiano.

Gentiloni ha osservato che finora non vi sono stati ritardi, ma alcune settimane di ritardo tecnico nella terza richiesta di erogazione, ricordando che ciò è accaduto anche con altri Paesi europei.

“Vedo una buona cooperazione tra Bruxelles e Roma su questo tema. Ma questa dovrebbe essere, a mio avviso, la principale preoccupazione delle autorità italiane in campo economico”, ha osservato il commissario europeo.

Gentiloni ha definito “buono” il dato sul Pil dell’Italia nel primo trimestre, con una crescita dello 0,5%, ammettendo tuttavia la necessità di una crescita sostenibile. “Senza crescita sostenibile, non saremo in grado mettere il debito in una traiettoria discendente e, allo stesso tempo, investire sulla modernizzazione, sulla transizione verde, sulla resilienza sociale e altri aspetti”.