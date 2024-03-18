Fondi di coesione in Italia: per la Corte dei conti restano criticità evidenti nella spesa, Meloni promette cambiamenti

Per il ciclo attuale delle politiche di coesione solo la metà delle regioni ha già firmato accordi con il governo. La scadenza del 2027 si avvicina e mancano all’appello ancora la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno, destinatarie della maggior parte dei fondi. L’Italia ha criticità evidenti da superare nell’utilizzo delle risorse di coesione, come sottolinea la Corte dei Conti. Per cercare di ovviare a queste problematiche, Giorgia Meloni lo scorso 12 marzo ha annunciato l’impegno del governo per garantire un utilizzo efficiente dei fondi e un coinvolgimento sinergico dei territori nella selezione dei progetti, sottolineando la responsabilità nell’amministrazione dei fondi pubblici.

Le politiche di coesione europee, di grande successo nell’Europa orientale, presentano criticità evidenti nei Paesi dell’Europa meridionale, come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo, come ha evidenziato in un recente rapporto la Corte dei Conti.

Mentre alcuni Paesi orientali hanno visto un notevole aumento del PIL pro capite, i Paesi meridionali hanno sperimentato stagnazione economica, secondo il rapporto.

La trasparenza nell’assegnazione e nell’uso dei fondi di coesione, consultabile sul sito opencoesione.gov.it, ha permesso di monitorarne l’efficacia nel tempo.

Negli cicli di programmazione più recenti, quasi il 10% dei progetti totali delle politiche di coesione è stato liquidato senza essere completato, il 9% nel terzo ciclo e l’8% nel secondo. Si tratta di 20.075 progetti nel ciclo 2007-2013 e ben 223.236 in quello tra il 2014 e il 2020. Consultando il sito opencoesione.gov.it, emerge che la maggior parte di essi ha ricevuto il finanziamento al 100%.

Il confronto con i dati della programmazione 2020-2027 può essere solo parziale, in quanto solo poco più della metà delle regioni ha firmato gli accordi con il governo.

Ad aver sottoscritto gli Accordi sono al momento Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Valle d’Aosta nel nord-Italia più le province autonome di Trento e Bolzano; nel centro Toscana, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, mentre al sud la Calabria.

Per questo motivo, dal sito opencoesione.gov.it risultano al momento monitorabili solo 7,5 dei 78 miliardi previsti.

Nel ciclo attuale (2020-2027), l’87% dei progetti monitorabili è già in corso, mentre il 12% deve ancora avviarsi. Ad essere stato concluso è l’1%, ovvero 48 progetti.

Un uso più responsabile dei fondi

Solo la settimana scorsa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era a Trento per firmare l’Accordo per lo sviluppo e la coesione con la provincia autonoma.

Nel suo intervento, la premier e leader di Fratelli d’Italia ha posto l’accento sulle novità introdotte dal suo governo per un utilizzo più responsabile dei fondi di coesione.

Meloni ha sottolineato il ruolo cruciale dei Fondi di Sviluppo e Coesione nel rappresentare una leva fondamentale non solo per superare il tradizionale divario tra Nord e Sud, ma anche per affrontare le disuguaglianze interne, che spesso si manifestano tra le aree urbane e quelle rurali.

Tuttavia, la presidente del Consiglio ha rilevato con preoccupazione il frequente sottoutilizzo delle risorse. Nel periodo di programmazione 2014-2020, ad esempio, su 126 miliardi di euro stanziati, solo 47 miliardi sono stati ad oggi effettivamente spesi.

Questo squilibrio, ha sottolineato Meloni, è del tutto inaccettabile per un Paese come l’Italia, caratterizzato da profonde disparità e limitate risorse finanziarie.

La presidente del Consiglio ha quindi ribadito l’impegno del governo nel garantire che ogni euro assegnato venga effettivamente utilizzato per il bene dei cittadini e per lo sviluppo del Paese. Meloni ha dichiarato che il governo è pronto a intervenire, se necessario, per assicurare che le risorse vengano impiegate in modo efficiente ed efficace.

Per affrontare queste sfide, il governo ha introdotto innovazioni nel coinvolgimento dei territori nell’identificazione e finanziamento dei progetti, sempre in linea con una strategia nazionale condivisa.