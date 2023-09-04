Fitto oggi a Bruxelles per presentare ai funzionari della Commissione UE la rimodulazione dei fondi del PNRR

Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, si reca oggi a Bruxelles per un incontro con la responsabile della Task force europea sul Recovery Fund, Celine Gauer.

L’incontro di oggi giunge dopo che la richiesta per la terza rata da 18,5 miliardi ha incassato la luce verde della Commissione.

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa l’incontro di oggi non sarà decisivo e sarà probabilmente il primo di una lunga serie.

Nei prossimi giorni, il Consiglio UE dovrebbe dare il via libera all’erogazione della terza rata da 18,5 miliardi di euro.

Attualmente, la Commissione sta esaminando le modifiche apportate dal governo agli obiettivi della quarta rata. Una volta ricevuto il benestare di Bruxelles, l’Italia farà richiesta ufficiale per l’erogazione della la quarta rata che ammonta a circa 16,5 miliardi di euro.

Confronto con Bruxelles “assolutamente costruttivo”

Parlando domenica (3 settembre) a margine del Forum di Cernobbio, organizzato da The European House-Ambrosetti, Fitto ha ricordato che il governo guidato da Giorgia Meloni ha presentato la proposta di modifica del PNRR “che vedrà nelle prossime giornate l’inizio del confronto con la Commissione, con spirito assolutamente costruttivo”.

Fitto ha ricordato che Bruxelles “ha già approvato la nostra proposta di rivisitazione della terza rata e di modifica degli obiettivi della quarta”. In questo modo, ha proseguito il ministro, “otterremo i 35 miliardi al termine delle verifiche con la Commissione entro il 2023”.

Il ministro per gli Affari europei si è espresso anche sulla manovra bilancio, sottolineando che “serve una legge finanziaria seria, responsabile, che affronti gli sprechi e che indichi delle soluzioni a sostegno delle famiglie e delle imprese in difficoltà”.

Alla fine di luglio, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha compiuto una approfondita revisione del PNRR andando a toccare 144 progetti e riforme sui circa 350 previsti inizialmente.

Parlando ai giornalisti a Cernobbio, Fitto ha sottolineato che i dati che provengono dall’implementazione del PNRR “sono positivi e confortanti, bisogna lavorare perché questi possano migliorare e la revisione del Piano è un elemento importante”.

L’apporto dei Comuni al PNRR resta fondamentale

Le modifiche al PNRR effettuate dal governo hanno innescato negli scorsi mesi un duro confronto con i Comuni, che rappresentano una parte sostanziale dei beneficiari dei fondi del Recovery, con i sindaci preoccupati per il destino dei progetti che potrebbero essere esclusi dal PNRR al termine del confronto del governo con la Commissione europea.

In un’intervista pubblicata lo scorso 28 agosto dal quotidiano La Stampa, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, Antonio Decaro, ha accusato Fitto di aver penalizzato senza motivo i Comuni nell’ultima revisione del PNRR.

Secondo Decaro, il governo vuole voler stralciare le gare d’appalto dei Comuni italiani che finora hanno avviato il 94% dei progetti previsti in base ai 37 miliardi di euro, sui 40 miliardi, già stanziati.

“Ci sono ministeri molto indietro, ancora in fase di progettazione, nemmeno hanno fatto le gare. A fine maggio i Comuni, compresi quelli del Sud, avevano avviato 52.000 gare, cioè il 51% del totale delle risorse del PNRR, ma noi sindaci gestiamo solo il 19% per cento delle risorse. Questo significa che altri comparti dello Stato non stanno facendo il loro dovere. Allora perché tagliare noi?”, si è chiesto Decaro.

Secondo il presidente dell’ANCI, Fitto dovrebbe mantenere a disposizione dei Comuni i 13 miliardi che il governo intende riallocare, spostandoli in altri interventi per il territorio, rispettando i requisiti europei come gli interventi di efficientamento energetico, l’installazione dei led per l’illuminazione stradale o dei pannelli solari sugli edifici pubblici e sulle scuole.

Nelle sue dichiarazioni al Forum di Cernobbio, Fitto ha però difeso il lavoro del governo in merito alla revisione del PNRR, esprimendosi anche sul nodo legato alle amministrazioni comunali.

“Tutti si concentrano su questa pseudo polemica con i Comuni”, ha dichiarato Fitto, osservando che “pochi, invece, si concentrano per esempio su un elemento fondamentale della revisione del PNRR che è quello del RePowerEU” che prevede investimenti strategici sulle reti energetiche e interventi “molto importanti in termini di efficientamento energetico con incentivi per famiglie e imprese”.

Secondo Fitto, sul capitolo RePowerEU sono previsti fondi per circa 20 miliardi complessivamente. “Una volta concluso l’iter di confronto con la Commissione europea, se autorizzato, può rappresentare una opportunità molto rilevante”, ha aggiunto.

Sul tema delle amministrazioni locali, si è espressa anche Gilda Siniscalchi, capo di gabinetto del ministro Fitto che, durante un convegno a Messina (Sicilia) domenica (3 settembre), ha ribadito il ruolo centrale dei Comuni nella riuscita del PNRR.

“Fino al 31 maggio 2023 sono stati assegnati al sistema dei Comuni circa 36,3 miliardi di euro, quindi il 91% della dotazione finanziaria prevista”, di questi il 40% è destinato alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, il 31% per la coesione e l’inclusione, il 20% per l’istruzione e la ricerca, il 9% per la digitalizzazione e l’innovazione”, ha dichiarato Siniscalchi, citata dall’agenzia di stampa Adnkronos, intervenendo al convegno dal titolo “I Comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR”.

Per quanto riguarda le gare bandite dai Comuni con risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), la responsabile del gabinetto di Fitto ha sottolineato che fino a giugno 2023 sono state 102.000, delle quali il 51% a titolarità comunale.

Sul tema della revisione del PNRR per richiedere il capitolo aggiuntivo del RepowerEu italiano, Siniscalchi ha ricordato che la richiesta è in valutazione della Commissione UE e prevede investimenti e risorse aggiuntivi con una visione incentrata sugli approvvigionamenti energetici. A fronte di tale revisione, “potremo essere costretti a togliere quindi alcuni progetti iniziali dal PNRR, ma non sono compromessi, continueranno con altre fonti di finanziamento nazionali”.