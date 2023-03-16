Fitto: “I nostri territori faticano a spendere le risorse pubbliche”. Per De Luca le certificazioni sono troppo lente

L’Italia fatica a spendere le risorse finanziarie ed europee delle quali dispone. Dei 69,4 miliardi di euro di euro programmati per gli investimenti del ciclo 2014-2020 solo il 54% sono stati spesi, cioè 35 miliardi di euro, al 31 dicembre 2022.

Lo ha spiegato il ministro per gli Affari europei, Sud e Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato congiunte sullo stato di attuazione della Politica di coesione europea e nazionale – 2014-2020.

Fitto, che coordinerà la nuova Struttura di missione, prevista dalla riforma della governance del Pnrr del governo Meloni, ha ribadito la necessità di accelerare sugli investimenti.

Secondo lui bisogna però anche “riorganizzare le risorse” e armonizzare “gli interventi e armonizzare quelli previsti nel Fondo di sviluppo e Coesione con quelli del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), per rispettare le scadenze a giugno 2026 per il Pnrr e a dicembre 2029 per le Politiche di Coesione”.

Spesso i territori che hanno ricevuto più fondi, sono quelli che, dati europei alla mano, hanno uno sviluppo economico più lento. “Alcuni hanno percentuali di spesa dei fondi che superano a malapena il 30%”, ha detto.

Per snellire i processi sarà necessario instaurare un dialogo con Comuni e Regioni ma “non si tratta di uno scontro tra i diversi livelli istituzionali”, ha spiegato il ministro.

Eppure alcune delle amministrazioni locali puntano il dito contro il governo per le lentezze nella certificazione degli investimenti infrastrutturali, realizzati con i fondi nazionali e comunitari.

Le accuse

In un video su Tik Tok il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è scagliato contro l’esecutivo, accusandolo di voler sottrarre dei fondi destinati al Sud (30 miliardi per il 2023, dei quali 5,6 miliardi al suo territorio), per dirottarli, tramite il Pnrr, sulla copertura dei costi energetici delle aziende nel Nord Italia.

De Luca afferma che la Campania, per il ciclo 14-20, ha speso il 60% dei fondi programmati. Dai dati consultabili sulla piattaforma OpenCoesione, citati anche nella relazione da Fitto, appare una situazione diversa.

La Regione Campania, insieme a Sicilia e Calabria, è quella che ha ricevuto il maggior numero di finanziamenti: 30,3 miliardi (24,6 di fondi di Coesione) di euro sui 125,7 (107,4 di Coesione) miliardi stanziati in totale dall’Italia. I suoi investimenti certificati ammontano però a 11,4 miliardi di euro (10,9 di Coesione), cioè al 38% dei fondi disponibili in generale e al 44% di quelli di coesione.

Per De Luca la disparità nelle cifre si deve alle lentezze burocratiche nella valutazione del bilancio dell’amministrazione locale. Afferma infatti che il governo non ha ancora certificato l’acquisto dei nuovi treni della Regione, i lavori sulla linea 1 della metropolitana di Napoli e le spese per affrontare il Covid-19.

Sempre consultando il portale OpenCoesione, i 35.112.000 euro programmati per i nuovi mezzi ferroviari, risultano certificati al 100%.

Dei 128.900.000 euro per l’aggiornamento della metropolitana del capoluogo ne risultano, in effetti spesi, solo il 19% (12.890 euro). Dei 33.083.710 euro di finanziamenti per affrontare il Covid-19 ne risulta utilizzato l’88%, cioè 29.172.013 euro.

Se si escludono i lavori sulla M1, la maggior parte dei fondi appaiono certificati. Anzi, le spese per la gestione Covid, ha spiegato Fitto durante la relazione, hanno fatto lievitare in molti territori l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Nella relazione sull’attuazione delle Politiche di Coesione, la Campania inoltre viene citata come esempio positivo per la programmazione dei POC (Piani complementari), con il 71% dei fondi impegnati e il 54% dei fondi spesi, soprattutto per affrontare l’emergenza Covid-19.

Come diverse Regioni, conferma la relazione sulle Politiche di Coesione, fatica a programmare le risorse e a completare gli interventi su ricerca e innovazione (9%), istruzione e formazione (4%) e potenziamento della capacità amministrativa (2%).