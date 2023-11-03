Finance Watch avverte: i modelli economici sottovalutano i rischi climatici

I modelli economici utilizzati per calcolare i rischi del cambiamento climatico per la crescita economica e la stabilità finanziaria sono “scollegati” dalla scienza del clima e perpetuano un pregiudizio all’inazione nei politici, avverte un nuovo rapporto della ONG di politica finanziaria Finance Watch.

Secondo Thierry Philipponnat, capo economista di Finance Watch, molte analisi sull’impatto economico del cambiamento climatico non tengono conto dei punti critici e dei meccanismi di feedback che rendono difficile prevedere gli effetti del cambiamento climatico.

“I rischi economici del cambiamento climatico sono attualmente modellati in modo simile ai tradizionali rischi finanziari. Ma a differenza delle perdite finanziarie del passato, le perdite derivanti dal cambiamento climatico saranno dirompenti, imprevedibili e permanenti”, afferma il rapporto.

Il problema, secondo Finance Watch, è che le agenzie di regolamentazione e i governi si affidano ancora in gran parte a modelli così obsoleti.

Ad esempio, la ONG ha citato un rapporto del 2020 del Financial Stability Board sulle “Implicazioni dei cambiamenti climatici per la stabilità finanziaria”.

Nel determinare cosa significherebbe l’impatto del riscaldamento globale di circa 4 gradi Celsius per il valore delle attività finanziarie globali entro il 2105, il rapporto ha fatto riferimento a uno studio del 2015 dell’Economist Intelligence Unit che suggeriva un impatto negativo sui valori delle attività di 3- 10%.

Queste cifre sembrano molto basse se si considera ciò che la scienza del clima dice riguardo a un mondo che si surriscalda di 4 gradi Celsius.

Secondo il sesto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (IPCC), un riscaldamento di tale portata comporterebbe una perdita tra l’80% e il 100% delle specie in alcune regioni tropicali, soprattutto in mare.

Inoltre, quelle regioni soffrirebbero per più di 300 giorni all’anno in cui il caldo e l’umidità sono a livelli che rappresentano un rischio per la salute umana.

I rendimenti dei raccolti e della pesca potrebbero crollare nelle regioni tropicali. Gli eventi meteorologici estremi sarebbero più frequenti e più violenti e il livello del mare aumenterebbe di circa 80 cm fino al 2100, anche se potrebbe anche essere più elevato.

È difficile credere che cambiamenti così profondi, i loro effetti di secondo impatto, così come i movimenti di rifugiati e i conflitti geopolitici che probabilmente comporteranno porterebbero solo a un impatto negativo sui valori patrimoniali del 3-10%.

Philipponnat ha quindi invitato gli economisti ad “adattare i modelli economici altrimenti metteranno a repentaglio sia la mitigazione che l’adattamento al cambiamento climatico”.

“Gli economisti che analizzano l’impatto del cambiamento climatico non devono essere complici, anche se controvoglia, dell’inazione dei politici”, ha affermato.

“Hanno la responsabilità di aprire gli occhi sugli impatti economici e finanziari di un mondo serra”.

Con il suo rapporto Finance Watch ha preso di mira anche la Commissione europea e gli organi europei di vigilanza finanziaria.

La Commissione ha incaricato le Autorità europee di vigilanza, la Banca centrale europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico di effettuare una valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici per il sistema finanziario nel suo complesso nel periodo fino al 2030.

Il rapporto dovrebbe essere pronto entro la fine del 2024 o, al più tardi, all’inizio del 2025.

Tuttavia, per Finance Watch, il breve orizzonte temporale del 2030 rischia di rendere l’esercizio inutile.

“È improbabile che il mondo inverta l’attuale espansione del consumo di combustibili fossili prima di quella data”, ha affermato la ONG, sostenendo che ciò significherebbe che i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalle attività di combustibili fossili bloccati difficilmente verranno rilevati in uno scenario così a breve termine.

In secondo luogo, Finance Watch ha anche proposto un nuovo “strumento Loan-to-value” che dovrebbe essere applicato alle esposizioni ai combustibili fossili delle banche europee. Questo strumento costringerebbe le banche a sostenere le loro esposizioni ai combustibili fossili con capitale aggiuntivo non appena venga raggiunta una certa soglia di rischio legato al clima.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

