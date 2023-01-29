Fare squadra per combattere crisi alimentare e cambiamento climatico: la guida “Pianeta=Casa”

Concentrare gli sforzi per un pianeta più sostenibile e una maggiore consapevolezza nei comportamenti quotidiani per fare la differenza contro il cambiamento climatico e la crisi alimentare. Questo l’obiettivo della guida “PIANETA=CASA”, realizzata da Procter & Gamble Italia, Corepla, WWF Italia, AIDECO e ALTROCONSUMO.

Un viaggio sostenibile suddiviso in due tappe. “La prima parte ripercorre gli habitat del Pianeta, spiegandone le peculiarità e l’importanza – si legge nel comunicato dell’evento -ribadendo quanto l’importanza della sostenibilità sia innegabile per uno stile di vita che rispetti le capacità rigenerative e ricettive dei sistemi naturali”.

Al centro dello studio, la complessa relazione uomo-ambiente, inteso come gruppi sociali, più che come singolo individuo. Con un mondo in continuo cambiamento a causa dell’azione antropica, la domanda che si pone il report è come si possa invertire la rotta.

“Con la guida Pianeta=Casa Impariamo ad essere sostenibili, rinnoviamo il nostro impegno nella promozione di iniziative di educazione ambientale all’interno del programma di cittadinanza d’impresa ‘P&G per l’Italia’”, spiega Paolo Grue, presidente e AD di Procter & Gamble Italia.

“La guida rappresenta un progetto unico, che unisce le competenze di preziosi partner con l’obiettivo di aiutare a comprendere l’importanza di salvaguardare l’ambiente e la promozione di un consumo responsabile”.

“Nonostante la crisi, è l’etica e non la convenienza il principale motore della sostenibilità per gli italiani, che in larga maggioranza hanno modificato le loro abitudini e lo hanno fatto più per rispettare il pianeta che per risparmiare”, ha commentato Livio Gigliuto, vicepresidente Istituto Piepoli.

“I nostri concittadini confermano la loro fiducia verso la comunità scientifica, principale ‘influencer’ delle scelte quotidiane. Un po’ a sorpresa, invece, presso gli over 54 sono i figli i principali “ambasciatori della sostenibilità”, con un notevole impatto sulle scelte dei genitori. Orientando lo sguardo al futuro, gli italiani affidano la salute del Pianeta a piccoli gesti quotidiani: evitare sprechi, spegnere le luci, andare a piedi, evitare prodotti con troppi imballaggi, riparare e riciclare”.

“Esiste un mandato di missione, progettuale e concettuale, che lega strettamente la nostra attività consortile a quella di tante aziende responsabili con cui da sempre operiamo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un corretto approccio alla raccolta degli imballaggi in plastica”, ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, presidente Corepla.

“Una guida come PIANETA-CASA rappresenta uno strumento di enorme ausilio affinché sempre più si rafforzi il principio che l’ambiente va rispettato e protetto sempre, soprattutto nella quotidianità”.

“Molte delle nostre scelte quotidiane, come quelle alimentari ed energetiche, hanno un impatto diretto sul nostro pianeta e sul cambiamento climatico”, commenta Alessandra Prampolini, Direttore Generale WWF Italia. “A livello medio mondiale usiamo l’equivalente di quasi 2 Pianeti e senza un rapido cambio di rotta la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future sono a rischio. Educare, sensibilizzare e guidare i cittadini verso uno stile di vita sostenibile in linea con le risorse a disposizione del pianeta è uno dei principali obiettivi che WWF vuole raggiungere anche grazie al supporto dei propri partners”.

Federico Cavallo, Head of Public Affairs e Media Relations Altroconsumo, ha presentato così lo studio: “Siamo convinti che la collaborazione tra consumatori, ONG e player del mercato sia cruciale per affrontare sfide epocali come la conversione in chiave sostenibile di economia e società. Se vogliamo che le persone siano protagoniste del cambiamento, è dunque importante offrire loro innanzitutto informazioni e strumenti utili per cambiare in positivo i propri comportamenti quotidiani”.

La guida è scaricabile a questo link.