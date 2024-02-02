Eventi climatici estremi e sfide agricole: dalle politiche UE alla necessità di una prevenzione a lungo termine

Il verificarsi di eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici sta colpendo fortemente il settore agricolo in Italia e nel resto d’Europa. Dalle inondazioni – come quelle avvenute a maggio in Emilia-Romagna e nelle Marche – passando per la siccità estrema e grandine improvvisa, gli agricoltori devono far fronte a perdite economiche che rischiano di mettere a rischio gli stessi approvvigionamenti.

Questa situazione rende di fatto le politiche comunitarie e nazionali sulla gestione del rischio strategiche per la salvaguardia del reddito delle aziende agricole italiane. Un settore, quello agricolo, caratterizzato da una grande diversificazione in termini non solo di produzione, ma anche di dimensioni delle aziende e da contesti territoriali molto diversi.

Tra gli strumenti strutturali per garantire il sostegno economico alle aziende agricole in caso di calamità figurano Fondo mutualistico contro le avversità catastrofali, le Assicurazioni Agevolate, gli strumenti di stabilizzazione del reddito (IST). Altre misure specifiche che si attivano in caso di eventi estremi figurano gli interventi ex post del D.Lgs 102/2004 o anche l’attivazione della riserva di crisi della PAC che quest’anno è stata indirizzata alle aziende colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Secondo Stefano Corsi, professore associato di Economia agraria presso l’Università degli studi di Milano, la programmazione della PAC ha sempre destinato fondi all’agricoltura per eventi climatici calamitosi. “Chiaramente, in questi ultimi anni ciò è diventato un problema sempre più cogente e sempre più diffuso e vi è quindi un impegno specifico e diretto in particolar modo nella PAC 2020-2023 dove sono stati stanziati 3 miliardi di euro di risorse per un approccio innovativo che è quello legato ai fondi mutualistico”, sottolinea Corsi.

Secondo il docente sono circa 700.000 le aziende che ricevono il pagamento diretto della PAC e che in sostanza sarebbero destinatarie dei frutti del Fondo mutualistico. “Parliamo veramente di tante realtà, molto diverse tra loro, piccole grandi in contesti territoriali diversi, dalla pianura alla montagna e così via”, fa notare Corsi.

Nello specifico, il Fondo mutualistico prevede una trattenuta diretta sui fondi erogati che va a costruire l’ammontare del Fondo stesso che viene impiegato per far fronte alle necessità delle aziende. Come osserva Corsi, al fondo mutualistico legato alla PAC, si aggiungono altri fondi volontari che possono essere introdotti anche a livello territoriale, ma ad oggi sono relativamente pochi.

Resilienza nelle campagne italiane: sfide e soluzioni per la gestione del rischio climatico Gli eventi meteorologici estremi sono divenuti ormai sempre più frequenti e devastanti come avvenuto in Emilia-Romagna e in parte delle Marche con le alluvioni del maggio 2023. La frequenza di tali eventi climatici ha portato a una sensibile riduzione del …

Una prevenzione di lungo periodo

Secondo un rapporto pubblicato a dicembre dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente il 2023 ha visto una crescita degli eventi quali alluvioni ed esondazioni fluviali del +170% rispetto al 2022, un +34,5% di danni derivanti da grandinate (+34,5%) e un +12,4 di allagamenti. In questo contesto, secondo Coldiretti, nel corso del 2023 i danni all’agricoltura tra coltivazioni e infrastrutture ammontano a oltre 6 miliardi di euro. Il risultato degli eventi estremi ha portato a un crollo dei raccolti che vanno dal 20% per il vino al 30% per le pesche e nettarine e del 63% per le pere con quasi un dimezzamento del raccolto di miele.

“Dal punto di vista della prevenzione si può fare molto poco”, osserva Corsi, ricordando che gli eventi estremi sono per loro natura legati alle dinamiche più ampie del cambiamento climatico che ha portato negli ultimi anni ad aumentarne la frequenza e l’intensità.

Seppur difficile, secondo Corsi, la prevenzione può essere costruita “con delle politiche di più ampio respiro” con effetti di lungo periodo, come dimostrato dalla concentrazione degli obiettivi a livello europeo di maggiore tutela dell’ambiente e minori emissioni di gas serra.

Ripensare la politica agricola comune europea alla luce degli eventi meteorologici estremi Negli ultimi anni stiamo assistendo a una tendenza globale di aumento degli eventi meteorologici estremi. Secondo il report 2023 dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, in Italia, gli eventi estremi hanno visto un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, …

Il ricorso agli strumenti assicurativi

Per far fronte ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dagli eventi estremi gli agricoltori stanno facendo sempre di più affidamento a strumenti assicurativi agevolati (finanziati fino al 70% dai contributi dell’Unione europea e nazionali). Secondo i dati della campagna assicurativa 2022 dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), i valori assicurati hanno raggiunto il picco di 9,6 miliardi di euro (+5,2% rispetto al 2021).

Come osserva Corsi, la sempre più frequenza di eventi climatici estremi ha portato a un superamento dei pagamenti rispetto ai premi. Sempre nel 2022, i premi hanno segnato il record di 735 milioni di euro (da considerare anche le polizze sulla zootecnia e le strutture) di cui 696,9 milioni riconducibili al solo comparto delle coltivazioni, rispetto ai 621,4 milioni del 2021. In base al rapporto ISMEA, I valori assicurati hanno toccato nel 2022 il picco di 9.609 milioni di euro, di cui 7.139 milioni di pertinenza del comparto vegetale, in crescita di oltre il 5%, mentre la tariffa media assicurativa ha sfiorato per la prima volta la soglia del 10%.

In questo contesto, di recente, il ministero dell’Agricoltura ha destinato circa 300 milioni di euro (295,2 milioni di euro) al bando per le assicurazioni agricole agevolate per la campagna vegetali 2023 nell’ambito Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 – 2027 (PSP), il cui obiettivo è quello di sostenere le imprese del settore della produzione primaria, favorendone l’accesso agli strumenti di gestione del rischio con contributi che vanno a coprire parte della spesa sostenuta per il pagamento dei premi delle polizze assicurative.

Come osserva Corsi vi è una diversificazione a livello territoriale per quanto riguarda gli strumenti assicurativi con un fortissimo sbilanciamento a favore degli agricoltori del nord rispetto a quelli del centro sud, situazione riscontrata anche in altri settori produttivi. Secondo le elaborazioni ISMEA (2023 su dati 2022) nelle regioni settentrionali per valori assicurati (limitatamente alle polizze delle colture vegetali) concentrano il 78,5% del totale nazionale, mentre le altre due macroaree vedono il centro al 9,2% e il sud al 12,3%.

I trattori invadono Bruxelles chiedendo un cambiamento nella politica agricola dell’UE Diversi gruppi di agricoltori si sono riuniti giovedì (primo febbraio) nel quartiere europeo di Bruxelles per protestare contro la politica agricola dell’UE, ma con richieste molto diverse e tra segnalazioni di infiltrati che hanno causato scontri con la polizia.

Le forze …

Filiere sempre più strutturate e specifiche

Una caratteristica importante riguarda le filiere che, come osserva il docente, sono sempre più strutturate e specifiche, rendendo a volte complesso sostituire una risorsa quando viene a mancare.

Un caso specifico è quello del vino. Secondo l’ultimo rapporto dell’ISMEA, la produzione 2023 stimata in 39 milioni di ettolitri “è risultata una delle più scarse degli ultimi decenni”.

Come osservato da Corsi, “il vino oggi è per la maggior parte un prodotto a forte connotazione territoriale”. Solo per quanto riguarda l’esempio del settore vinicolo, in totale, in Italia, vi sono 521 denominazioni dedicate al vino: 73 Denominazioni di Origine Controllate e Garantite (DOCG), 330 Denominazioni di Origine Controllate (DOC) e 118 Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT).

In questo contesto, se da un lato la varietà è uno dei connotati fondamentali del “Made in Italy” nel settore agricolo, dall’altro vi sono criticità quando un territorio specifico viene colpito, portando a una carenza netta di prodotto. “Alcune produzioni agricole specifiche sono molto distrettualizzate, se vengono colpite viene a mancare una dose consistente di prodotto per le filiere”, fa notare Corsi.