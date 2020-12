Evasione, Google e Facebook dovranno collaborare con il fisco

Google, Facebook e Amazon dovranno comunicare i dati dei loro utenti alle amministrazioni fiscali europee.

È quanto emerge dalla revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7), approvata dai ministri delle Finanze dei Paesi dell’Unione europea, che mira ad estendere le procedure di scambio automatico di informazioni fiscali anche ai gestori delle piattaforme digitali.

La Dac7 garantirà che le amministrazioni fiscali ottengano automaticamente le informazioni sulle transazioni effettuate dagli utenti nei diversi Paesi Ue. Per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo, le piattaforme che hanno sede fuori dall’Ue dovranno registrarsi in uno Stato membro a cui invieranno tutte le informazioni necessarie. Chi non dovesse adeguarsi a queste regole andrà incontro a sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell’accesso al mercato europeo.

Le autorità fiscali nazionali condivideranno le informazioni in modo che le entrate dei venditori residenti in ogni Paese europeo siano comunicate alle autorità fiscali di quel Paese, anche se la piattaforma non è presente in quello Stato.

Tra le informazioni che le piattaforme dovranno comunicare ci sono: nome, cognome, codice fiscale o partita Iva dell’utilizzatore della piattaforma, la denominazione sociale in caso di persona giuridica e l’ammontare dei corrispettivi pagati o accreditati in ciascuno dei periodi oggetto di monitoraggio. Le Big Tech dovranno scambiare informazioni con il fisco sull’affitto di beni immobili, la fornitura di servizi, la vendita di beni, l’affitto di mezzi di trasporto e le attività di crowdfunding.

Nel caso in cui la piattaforma venga utilizzata per i servizi di locazione di immobili, come nel caso di Airbnb, i gestori dovranno comunicare all’amministrazione fiscale gli indirizzi dei diversi immobili, i dati catastali, il numero di giorni di affitto e la tipologia dell’immobile.