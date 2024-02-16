Draghi invita gli isolazionisti in Europa a rendersi conto che da soli i Paesi europei non vanno da nessuna parte

L’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) ed ex primo ministro italiano, Mario Draghi, torna a parlare del futuro dell’Europa e durante un discorso alla 40° conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE), ha invitato anche “gli isolazionisti più duri in Europa” a rendersi conto “che ogni paese europeo è troppo piccolo da solo”.

Secondo Draghi la guerra in Ucraina “ha evidenziato i pericoli di una dipendenza eccessiva, per input essenziali, da partner commerciali grandi e non affidabili che minacciano i nostri lavori”, portando i Paesi a “ripensare non solo a dove acquistiamo i beni, ma anche da chi”, ha detto.

L’ex premier italiano ha affermato che “l’Ucraina sarebbe uno dei membri più grandi dell’Unione europea, con tante risorse ma anche con un enorme bisogno di ricostruzione dopo la guerra”.

Draghi ha ammesso che il maggiore rischio, dopo la guerra scatenata dalla Russia, è quello di “lasciare l’Ucraina da sola”, perché la ricostruzione è “sempre una opportunità”.

Nel suo discorso Draghi ha parlato del grande cambiamento avvenuto a livello globale che ha interessato l’ordine economico. “La fase di profondo cambiamento che sta caratterizzando l’ordine economico globale a causa dei conflitti, della pandemia e del cambiamento climatico, porta con sé profonde sfide in termini di politica economica”, ha affermato l’ex presidente della BCE che alla conferenza della NABE ha ricevuto il premio Paul Volcker alla carriera per la politica economica.

Il rischio di nuovi shock per l’economia

“La natura degli shock che le nostre economie devono affrontare cambierà: è probabile che si presentino shock di offerta negativi più frequenti, irregolari e ampi, che emergeranno non solo da nuove frizioni nell’economia globale, ma ancora di più dalle politiche economiche che metteremo in atto per mitigare queste frizioni”, ha dichiarato Draghi.

Secondo l’ex presidente del Consiglio, infatti, è necessario un cambiamento nella strategia di politica economica complessiva “per stabilizzare il potenziale di crescita e ridurre la volatilità dell’inflazione”.

Per Draghi, il cambiamento “dovrà concentrarsi sul completamento delle transizioni in corso sul lato dell’offerta, ma anche sullo stimolo alla crescita della produttività, campo in cui una ampia adozione dell’intelligenza artificiale potrebbe essere d’aiuto”. L’ex presidente della BCE ha fatto presente come sia necessario un mix di politiche adeguate a raggiungere questi obiettivi.

“Un costo del capitale sufficientemente basso per anticipare la spesa per gli investimenti, una regolamentazione finanziaria che sostenga innovazione e riallocazione del capitale, e politiche di concorrenza che facilitino gli aiuti di Stato”, ha affermato.

La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici

Nel suo discorso, Draghi ha parlato di una politica fiscale che sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare la gamma delle nuove esigenze, con i governi che dovranno affrontare le disuguaglianze in materia di ricchezza e reddito, “ed è probabile che si troverà a dover svolgere anche un ruolo di stabilizzazione, precedentemente attribuito alla politica monetaria”.

Come già affermato in altre occasioni, Draghi ha ribadito i limiti della globalizzazione, che ha fallito nel diffondere i valori liberali di democrazia e libertà, che non sempre viaggiano sullo stesso piano. Al contrario, “li ha indeboliti nei Paesi che ne erano stati i principali sostenitori, finendo per alimentare la crescita di forze che guardano maggiormente alla dimensione interna”, ha affermato.

“Le persone chiedevano una distribuzione più equa dei benefici della globalizzazione, e una maggiore attenzione alla crescita economica: e per ottenere questi risultati si aspettavano un uso più attivo della pratica di governo”, ha spiegato, aggiungendo che nelle comunità occidentali si è diffusa la percezione che i cittadini fossero coinvolti in una “partita falsata”, in cui milioni di posti di lavoro vengono spostati altrove mentre i governi e le aziende restano indifferenti.

[A cura di Simone Cantarini]