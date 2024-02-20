Di fronte alle sfide che dovrà affrontare l’UE è urgente completare l’unione bancaria e del mercato dei capitali

Di fronte alla complessa situazione geopolitica l’UE si deve dotare di nuovi strumenti sia sul fronte politico, con una vera Costituzione, ed economico completando l’unione del mercato dei capitali e l’unione bancaria. E’ quanto emerso dall’evento “Economia, banche e mercati alle elezioni europee 2024” organizzato dalla Rappresentanza in Italia dell’Unione europea a Roma.

All’evento sono intervenuti tra gli altri Irene Tinagli (Partito democratico, S&D), presidente commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, Salvatore De Meo (Forza Italia, PPE), presidente commissione per gli affari costituzionali, Antonio Patuelli, presidente Associazione Bancaria Italiana (ABI), Ugo Bassi, direttore mercati finanziari della DG FISMA della Commissione UE.

Stati ancora scettici su Unione bancaria e mercato dei capitali

Come sottolineato dalla presidente della Commissione ECON del Parlamento europeo, l’UE deve fare i conti con una situazione molto complicata che ci impone di rafforzare l’Unione europea e gli strumenti per fare gli investimenti” necessari “per tutte le priorità che noi ci siamo posti dal tema della transizione ecologica, alla neutralità climatica, ma anche il tema della difesa e della sicurezza, della digitalizzazione, dell’innovazione”.

Infatti, non è possibile per l’UE raggiungere tali traguardi e rilanciare il proprio ruolo a livello internazionale né con l’attuale assetto, né con l’attuale bilancio europeo, né tantomeno con l’attuale assetto di regole che presiedono al funzionamento dei mercati di capitali e del sistema bancario.

Nel suo intervento, Tinagli ha ricordato il lavoro portato avanti in questi cinque anni dal Parlamento europeo su questi temi, lamentando la forte resistenza del Consiglio dell’Unione europea. “Molti governi nazionali, molti Stati membri fanno ancora tanta fatica a dare il via libera ad una vera unione dei mercati dei capitali”, ha osservato l’europarlamentare del PD.

“E quello che ho visto in questi anni è progressivamente un atteggiamento sempre più rinunciatario, anche da parte dei soggetti privati che poi beneficerebbero”, ha ammesso Tinagli.

A farle eco anche il presidente della Commissione Affari costituzionali De Meo, il quale ha raccontato le resistenze del Consiglio UE sulla proposta molto ambiziosa del Parlamento UE sugli aspetti della governance economica.

“Noi spesso ci troviamo a un confronto e ad una resistenza da parte del Consiglio che sicuramente non agevola quello che invece è un percorso che dovrebbe vedere il Parlamento in quanto unica istituzione eletta democraticamente e probabilmente quella che più di altri riesce a interpretare quello che è il sentimento comune del mondo produttivo e dei cittadini”, ha affermato l’eurodeputato.

“Ma nei vari negoziati, soprattutto nei triloghi, noi ci troviamo una forte resistenza del Consiglio che deriva da questa ancora frammentazione politica di molti Stati che evidentemente non hanno ancora maturato questa consapevolezza che soltanto cercando le ragioni dello stare insieme noi abbiamo ragion d’esistere”, ha aggiunto De Meo, esprimendo l’augurio che la prossima legislatura “riesca a completare un’architettura bancaria e finanziaria che evidentemente manca, nonostante sia stata più volte segnalata”.

Unione del mercato dei capitali e Unione bancaria: due progetti incompiuti

Con l’attuale Commissione europea in scadenza il testimone di portare avanti iniziative in tal senso spetterà alla prossima legislatura e al prossimo esecutivo europeo.

Secondo il direttore mercati finanziari della DG FISMA, la nuova Commissione sarà probabilmente molto concentrata anche sulla competitività e in questo ambito è chiaro che anche le banche e i mercati dovranno fare la loro parte. Come osservato da Bassi competitività e stabilità finanziaria “non sono termini antitetici, anzi.

Anzi, sono termini complementari” e ciò è molto chiaro a chi lavora nel settore che un sistema finanziario e quindi un sistema Paese non può essere competitivo se non è prima di tutto stabile.

Ricordando come il progetto dell’Unione del mercato dei capitali sia ormai stato lanciato ormai da lungo tempo (il primo piano d’azione risale al 2015), secondo Bassi bisognerà quindi decidere “se vogliamo continuare a considerare il progetto dell’Unione dei mercati di capitali come un progetto ongoing che ci terrà occupati per i prossimi 5, ma anche 10 o forse 15 anni, durante i quali continueremo ad apportare risposte specifiche a problemi specifici, oppure se vogliamo affrontare diciamo il tema in maniera completamente diversa e avviarci finalmente ad affrontare alcuni argomenti tabù”.

Secondo il funzionario della Commissione UE, questi argomenti “tabù”, potrebbe essere dei veri e propri “change makers” che potrebbero veramente istituire una Unione dei mercati di capitali o addirittura un’unione di un mercato unico dei capitali dalla tassazione del prodotto alla supervisione centralizzata a livello europeo, almeno per quanto riguarda le materie che lo necessitano.

Sulla stessa linea, la vicedirettrice generale della Banca d’Italia Perrazzelli, secondo cui “sicuramente il mercato dei capitali con questa architettura non ancora completa, mentre abbiamo creato la vigilanza bancaria unica, è un aspetto che manca in questa completezza, mentre i capitali oggi diventano ancora più importanti per via della tecnologia”.

Per Perrazzelli, la possibilità di avere accesso a capitale europeo con cui poter finanziare la crescita di nuovi operatori “diventa fondamentale”.

Un altro strumento importante è la moneta unica, su cui “la moneta digitale diventa uno strumento importantissimo”.

E mentre si sta velocemente sviluppando l’intelligenza artificiale “oggi ci troviamo in una realtà ancora più sfidante, un percorso globale in cui molte delle frontiere fisiche vengono rese meno importanti delle frontiere digitali, che richiedono una interconnessione molto più globale”.

“In tutto questo l’importanza dei corpi intermedi, che diventano i punti di riferimento per il mantenimento dell’Europa del benessere, diventa a sua volta importantissimo”, ha aggiunto la vicedirettrice di Banca d’Italia.

Al pari degli altri relatori, anche la funzionaria della Banca d’Italia ha fatto notare come l’Unione bancaria resti una costruzione incompiuta, mentre in generale l’industria del credito “non è stata in grado di creare dei campioni europei.

“L’attività resta frammentata e questo è un tema che ci pone in una posizione competitiva meno capace di reagire rispetto alle grandi banche di investimento americane”, ha aggiunto.

Il presidente dell’ABI Patuelli ha a sua volta rilanciato la necessità di “perseguire l’unione bancaria sulle strade percorribili”, Patuelli ha ricordato che i 3 pilastri “non sono caratterizzati da rigidezza forte come le tavole di Mosè, ma erano un progetto”.

Infatti, anche per questo “è inutile ripetere la giaculatoria laica di completare l’unione bancaria” perché, ha detto, “il pilastro non è che non si realizza per capricci: se c’è diffidenza verso i paesi del sud da parte di quelli del nord è inutile ripetere la stessa litania”.

Per Patuelli, questo cammino non può però arenarsi perché non si trova un accordo sul cosiddetto Terzo pilastro (ovvero lo schema europeo di tutela dei depositi bancari). Come precisato dal presidente dell’ABI, si potrebbe intanto “procedere con forza con l’unificazione delle regole”, con un “Testo unico bancario europeo”.

Manca una Costituzione europea

Secondo il presidente dell’ABI Patuelli, quello che manca all’Europa in questa fase è “una Costituzione” “un atto costitutivo che dia agli organismi dell’Unione la possibilità di occuparsi di materie anche a carattere politico e non solo economico”.

Patuelli si è detto convinto che «le elezioni e il rinnovo della commissione europea diano una grande possibilità neocostituente”. Altrimenti, “se questa chance non fosse colta dai tre piedi del trilogo – Parlamento europeo, Commissione UE e Consiglio UE – chiaramente la spinta di un più forte costituzionalismo europeo verrebbe fuori, magari con la richiesta di una Costituente”, ha osservato il presidente dell’ABI. “Preferirei che le istituzioni che si insediano in questo 2024 procedessero loro direttamente, perché se non altro, guadagneremmo del tempo”, ha osservato.