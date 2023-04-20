Decreto flussi: 83 mila lavoratori stagionali non sono sufficienti a soddisfare la domanda delle imprese agricole

I quasi 83 mila lavoratori stagionali, provenienti dai paesi extra-UE, previsti dal Decreto flussi del governo Meloni non bastano a coprire la domanda delle imprese agricole italiane. Nelle campagne italiane servirebbero almeno 100 mila addetti in più. Ad affermarlo è il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, ma sono dello stesso avviso anche Confagricoltura e le altre associazioni del settore.

Eppure potenzialmente il personale non mancherebbe. All’ultimo click day del 27 marzo 2023 hanno partecipato, secondo i dati del ministero dell’Interno, oltre 240 mila lavoratori extra UE. Alle 10:00 di mattina le domande avevano toccato già quota 238.335, il triplo del numero massimo previsto dal Decreto (82.705). Dei nuovi ingressi, circa 44 mila, contro i 42 mila del 2022, sono riservati al settore turistico alberghiero e a quello agricolo. Si tratta di circa un terzo della manodopera impiegata nelle campagne italiane.

Numeri in crescita, ma ancora insufficienti

Rispetto allo scorso anno, il Decreto ammette 13 mila unità in più. Nel 2022 erano 69.700 e si erano rivelate insufficienti a soddisfare la richiesta del settore agricolo. Nonostante l’aumento, sembra che il problema si ripresenterà anche per la stagione 2023.

Servirebbe “un decreto flussi aggiuntivo, previsto peraltro dalla legge”, secondo Prandini. Gli imprenditori agricoli rischiano di ritrovarsi senza lavoratori nei campi, durante le prime operazioni di raccolta e piantumazione nei campi. “Occorre almeno il triplo di manodopera disponibile e adeguatamente qualificata”, afferma anche Massimiliano Giansanti di Confagricoltura.

La maggior parte dei lavoratori stagionali, secondo l’associazione, proviene dall’Africa. In particolare da Marocco, Tunisia, Senegal, Nigeria e Mali. Sono arrivate numerose richieste, durante il click day, anche dall’Est Europa, soprattutto da Albania e Macedonia, e dall’Asia, con predominanza di India e Pakistan.

L’attacco al Reddito di cittadinanza

“Nelle campagne c’è bisogno di manodopera, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col Reddito di cittadinanza non è un modello di civiltà”. Gli esiti del click day hanno offerto al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, l’occasione di attaccare, dal palco del Vinitaly di Verona, una misura fortemente contestata dal suo partito.

La Campania, regione con il maggiore numero di beneficiari della misura, è stata anche quella che ha ricevuto più domande da parte dei lavoratori stagionali, previsti dal Decreto flussi. Si tratta di oltre il 43% del totale, secondo una nota del presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Luca De Carlo, di Fratelli d’Italia. Secondo il governo la domanda di manodopera nelle campagne potrebbe essere soddisfatta dai percettori del Reddito.

Dai dati Inapp emerge che più di una persona su dieci, tra quelle assunte in agricoltura nel 2022, appartiene ai nuclei familiari che hanno percepito l’Rdc nel 2019. Secondo una relazione del 23 marzo 2023, il rapporto è di 91.772 su 890.652 lavoratori stagionali totali.

I diritti e i possibili passi in avanti con la PAC

A scoraggiare molti potenziali lavoratori agricoli sono gli stipendi bassi e la situazione incerta. Per l’Inps, il 35% degli operai agricoli guadagna meno di 9 euro lordi l’ora, mentre il 18,6% addirittura meno di 8 euro l’ora. Inoltre, il 60% dei rapporti di lavoro è irregolare e lo sfruttamento e gli orari di lavoro massacranti sono ancora una piaga molto diffusa.

La nuova Politica Agricola Europea (PAC) per il periodo 2023 – 2027 dovrebbe prevedere misure per garantire sostegni finanziari più equi, anche al personale impiegato nei campi, è stato chiesto da 300 associazioni della Federazione europea dei sindacati dell’alimentazione, dell’agricoltura e del turismo (Effat) in una lettera aperta del 2021, ma non esiste ancora una forma ufficiale di condizionalità che vincoli l’erogazione dei fondi europei al rispetto delle condizioni di lavoro, in linea con il diritto dell’UE e con le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil).