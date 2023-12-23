Cosa significa davvero la mancata ratifica italiana della riforma del MES

Il dibattito italiano sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) negli anni, così come quello sulla sua riforma e ora sulla nostra mancata ratifica di quella riforma è sempre stato ideologico, privo di ancoraggi con la realtà. Cerchiamo di fare chiarezza.

Quando nel 2008 è scoppiata la crisi finanziaria, che si è trasformata in Europa in una crisi del debito sovrano di alcuni Paesi, gli Stati dell’Eurozona sono stati costretti in corsa ad approntare strumenti per sostenere i Paesi attaccati dalla speculazione. Infatti, il bilancio UE era, ed è, solo l’1% del PIL e ha scarsa flessibilità. Ma piuttosto che aumentare il bilancio comunitario, si decise di creare in rapida successione lo European Financial Stability Facility, un piccolo fondo temporaneo gestito dalla Commissione; poi lo European Financial Stability Mechanism (EFSM), che fornì iniziale sostegno a Irlanda, Grecia, e Portogallo; quindi il Meccanismo Europeo di Stabilità, uno strumento permanente, gestito dai governi degli Stati dell’eurozona, che inglobò il EFSM e fornì assistenza anche a Spagna e Cipro. Il MES è teoricamente in grado di elargire prestiti pari al 5% del PIL dell’Eurozona (cioè quasi 5 volte il bilancio dell’UE!), finanziandosi sul mercato al costo più vantaggioso, godendo del miglior rating, e avendo un capitale sottoscritto da tutti i Paesi dell’eurozona.

Il MES funziona come una società per azioni, si vota in base al capitale posseduto. Le decisioni si prendono all’unanimità, o in casi urgenti con l’85% dei voti, o in caso di estrema crisi con l’80% dei voti. Sia Francia che Germania hanno sempre un potere di veto. L’Italia ha il 17,6% del capitale, e ha un veto nei primi due casi, mentre nel terzo le serve l’alleanza con uno qualsiasi tra Grecia, Portogallo, Austria, Belgio, Olanda, Spagna, Francia o Germania, per bloccare tutto. In sostanza è estremamente difficile decidere alcunché nel MES senza l’Italia.

Il MES ha prestato fondi in cambio di riforme a 5 Stati. In 4 casi questi hanno fatto le riforme e sono usciti dal programma di aiuti prima del previsto, e con un tasso di crescita economica superiore alla media dell’eurozona. Insomma, un successo. Ma l’opinione pubblica si ricorda solo il caso della Grecia, che ha invece richiesto ripetuti pacchetti di aiuti e dove il fallimento è stato in larga parte dovuto alle scelte dei governi greci: dall’aver truccato i conti, al preferire di tagliare la spesa sociale piuttosto che prevedere l’IVA nelle isole che vivono di turismo, o tassare gli armatori – cioè parti essenziali dell’economia greca – fino al minacciare l’uscita dall’euro portando al tracollo del proprio sistema bancario.

In quella lunga crisi ci si accorse che l’unione monetaria era incompleta senza l’unione economica e le istituzioni europee produssero un Rapporto dei 4 Presidenti (Consiglio Europeo, Commissione, Consiglio dell’Ue, Eurogruppo) nel 2012, e poi dei 5 Presidenti (includendo anche il Parlamento Europeo) nel 2015, che proponevano di procede verso l’unione bancaria, fiscale, economica e politica. Si discuteva allora del bilancio dell’eurozona, del debito comune, ecc. Tutto inutile, fino alla pandemia, che portò al debito comune per finanziare SURE e Next Generation EU, alle risorse proprie, cioè a un embrione di fiscalità europea, oltre alla messa a disposizione dei fondi del MES per finanziare i sistemi sanitari nazionali senza alcun tipo di condizionalità o di riforma, e ai massicci acquisti di debito pubblico nazionale da parte della BCE.

La riforma del MES è stata negoziata a lungo, e da governi italiani differenti, in tutta quella fase. L’accordo di principio sui contenuti della riforma fu raggiunto nell’Eurogruppo del 13 giugno 2019. In Italia c’era il governo Conte 1, sostenuto da M5S e Lega, che ora hanno votato contro l’accordo che allora avevano sottoscritto. Si è poi proceduto con i negoziati di dettaglio sul testo, che è stato infine firmato il 27 gennaio 2021. In Italia c’era il governo Conte 2, sostenuto da M5S e PD, che è l’unico tra i partiti fin qui citati ad aver votato a favore della ratifica.

Ma cosa dice la riforma? Varie migliorie tecniche, ma soprattutto autorizza il MES a prestare non solo ai governi dell’Eurozona, ma anche al Fondo Unico di Risoluzione – che è finanziato dalle banche per gestire eventuali crisi bancarie – nel caso non fosse sufficiente, ma solo fino a un massimo di 68 miliardi di euro. Insomma, la riforma del MES serve a procedere nell’unione bancaria, sempre auspicata dall’Italia, e anche recentemente dalla Presidente Meloni e dal Vicepresidente Tajani. La mancata ratifica della riforma da parte italiana non blocca il MES, ma solo il suo utilizzo nel processo di creazione dell’unione bancaria, che l’Italia reclama nella “logica a pacchetto” richiamata da mesi dal governo italiano.

Il fatto che la bocciatura sia arrivata il giorno dopo l’approvazione all’unanimità, quindi anche dell’attuale Governo italiano, della riforma del Patto di stabilità e crescita, mostra che la “logica a pacchetto” l’Italia non sa cosa sia. Che tenere in sospeso la ratifica della riforma del MES fosse un’arma negoziale sul Patto lo aveva detto il governo, anche se nessuno ci credeva. Ma la mancata ratifica mostra che o non ci credeva nemmeno il governo, o che ha mentito ripetutamente. In Italia sul fatto che fosse uno strumento negoziale. In Europa, dicendo che arrivando a un accordo sul Patto accettabile per l’Italia, avrebbe poi ratificato il MES, nella “logica a pacchetto”. E ciò accade mentre è ancora aperta – a causa del veto ungherese – la partita della riforma del bilancio UE, cui sono collegati i fondi per l’Ucraina, ma anche quelli per la politica migratoria chiesti dall’Italia.

Il tutto mentre il vicepresidente del Consiglio Salvini sostiene che gli italiani non devono pagare per il salvataggio delle banche tedesche. Solo che, almeno per ora, non sono in crisi e la ratifica non comporta alcun esborso finanziario. Al contempo i tedeschi dovrebbero invece essere felici di pagare per aiutare di più l’Italia sui migranti, oltre ai 205 miliardi del Next Generation EU per l’Italia, che è il maggior beneficiario, e agli acquisti di titoli di Stato italiani compiuti massicciamente dalla BCE, le cui riserve sono per oltre un quarto tedesche. Sarà difficile continuare a ottenere solidarietà europea con questo tipo di retorica. E ne avremo bisogno! Come sempre in passato.