Commissione UE presenta la proposta per la riforma completa dell’Unione doganale

La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles le proposte per una riforma completa dell’Unione doganale dell’Ue, la cui istituzione risale al 1968. In base a quanto riferito dall’esecutivo UE le misure dovrebbero semplificare i processi doganali per le imprese, in particolare per i commercianti più affidabili, con una stretta alle frodi legate all’e-commerce.

La riforma proposta dalla Commissione, facendo leva sul digitale, ridurrà le procedure doganali, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio basato sui dati e la supervisione delle importazioni.

Inoltre, le autorità doganali disporranno degli strumenti e delle risorse per valutare adeguatamente e bloccare le importazioni che pongono rischi per l’UE, i suoi cittadini e la sua economia.

Una nuova autorità doganale dell’Ue supervisionerà un hub di dati doganali dell’UE che servirà da motore del nuovo sistema, aprendo nel 2028 per l’e-commerce e nel 2032 per le altre merci.

L’obiettivo dell’istituzione del Data Hub è quello di sostituire nel tempo tutta l’infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell’UE. Secondo la Commissione UE il risparmio stimato è di circa 2 miliardi di euro all’anno in costi operativi.

Piattaforme online dovranno garantire la conformità delle merci agli obblighi doganali

“La riforma odierna renderà le piattaforme online, come Alibaba, Amazon, Zalando e altri, attori chiave nel garantire che le merci vendute online nell’UE siano conformi a tutti gli obblighi doganali, anziché far ricadere l’onere sul consumatore finale come avviene attualmente”, ha spiegato il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni in una conferenza stampa.

Secondo il membro dell’esecutivo dell’UE, tali piattaforme “dovranno fornire prove” di tale conformità attraverso l’hub dei dati doganali dell’UE.

“Un’altra buona notizia per i consumatori dell’UE”, ha proseguito Gentiloni è che “le piattaforme dovranno anche addebitare i dazi doganali e l’IVA al momento dell’acquisto e rimetterli alle autorità nazionali”.

Come ricordato dal commissario europeo, ogni anno entrano nell’UE circa 1 miliardo di piccoli acquisti online. Di questi circa due terzi provengono dalla Cina. Secondo Gentiloni, nel tempo il numero è destinato a crescere.

Infatti, già oggi i prodotti acquistati su piattaforme e-commerce rappresentano oltre il 73% di tutte le dichiarazioni doganali.

Abolita l’esenzione dei dazi per beni di valore inferiore a 150 euro

Approfondendo i vari punti della proposta, Gentiloni ha sottolineato che la riforma abolisce l’attuale eccezione in base alla quale i beni di valore inferiore a 150 euro sono esenti da dazi doganali, allineando la regola all’IVA dove l’eccezione non esiste.

Il commissario UE ha rivelato che fino al 65% di tali pacchi che entrano nell’UE sono sottovalutati, “quindi possono evitare i dazi doganali all’importazione”.

Inoltre, al fine di facilitare ulteriormente la capacità delle dogane di elaborare l’enorme numero di pacchi, “la nostra riforma introduce anche regole molto più semplici per la classificazione dei piccoli colli ai fini del calcolo dei dazi doganali”, ha aggiunto Gentiloni, precisando che “complessivamente, il nuovo regime di commercio elettronico su misura dovrebbe portare ulteriori entrate doganali per un valore di 1 miliardo di euro all’anno”.

Nel testo della proposta di riforma, la Commissione UE sottolinea infatti che l’e-commerce è diventato in modo preoccupante incline alle frodi proprio a causa dell’attuale esenzione dai dazi doganali per le merci di valore inferiore a 150 euro. Tali frodi vanno a scapito delle imprese dell’UE, in particolare le PMI, che hanno difficoltà a competere con i conseguenti prezzi di vendita inferiori.

Inoltre, l’attuale esenzione incoraggia i venditori a suddividere le spedizioni più grandi in pacchi più piccoli quando le inviano nell’UE, contribuendo ulteriormente a condizioni di disparità per le imprese europee, oltre ad aumentare gli imballaggi e le emissioni nocive.

L’utilizzo sistemi troppo differenziati favorisce l’elusione delle sanzioni

Nella conferenza stampa, Gentiloni ha inoltre sottolineato i grandi rischi derivanti dall’utilizzo di sistemi differenziati Paese per Paese, anche per quanto riguarda l’elusione delle sanzioni imposte dall’UE contro la Russia.

Secondo il commissario europeo, coloro che vogliono aggirare la sanzioni possono usare “un meccanismo che possiamo facilmente chiamare `shopping doganale´: usi un punto di entrata o di uscita nell’Unione che puoi ritenere meno efficiente o più facile da usare”.

Facendo riferimento anche alle discussioni avvenute martedì (16 maggio) all’Ecofin, Gentiloni ha sottolineato come sia “emerso chiaramente” nelle ultime settimane una forma di elusione delle sanzioni.

“Abbiamo fornito alcuni dati ai nostri ministri ieri durante l’Ecofin che indicano chiari aumenti di export UE ad esempio verso alcuni Paesi dell’Asia centrale come Armenia, Kazakistan, Kirghizistan, e allo stesso tempo, c’è più o meno lo stesso livello di export da questi Paesi verso la Russia”, ha osservato il membro dell’esecutivo UE.

Citando l’esempio del Kazakistan, Gentiloni ha rivelato che vi sono 180 milioni di euro di maggiori importazioni dall’UE e 186 milioni di euro di maggiore export verso la Russia. “Non sto accusando nessuna ma è chiara la situazione”, ha osservato.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati

Nella proposta presentata dalla Commissione europea, si prevede inoltre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale “per analizzare e monitorare i dati e prevedere i problemi perfino prima che le merci abbiano iniziato il loro viaggio verso l’Unione”.

In questo modo, le autorità doganali dell’UE potranno concentrare i loro sforzi e le loro risorse dove sono più necessari come impedire l’ingresso nell’Unione di merci pericolose o illegali e far rispettare il numero crescente di leggi comunitarie che vietano determinate merci contrarie ai valori comuni, ad esempio nel settore dei cambiamenti climatici, della deforestazione e del lavoro forzato.

Inoltre, il sistema basato sull’impiego dell’intelligenza artificiale contribuirà anche “a garantire una corretta riscossione dei dazi e delle imposte, a vantaggio dei bilanci nazionali”, afferma la nota della Commissione europea.