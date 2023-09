Commissione europea: le nuove regole sulle acque reflue non metteranno a rischio l’accesso ai farmaci

La Commissione europea ha respinto l’avvertimento delle aziende farmaceutiche secondo cui la responsabilità estesa del produttore, prevista dalla proposta di revisione della direttiva sulle acque reflue, potrebbe mettere a rischio l’accesso ai farmaci.

La responsabilità estesa del produttore (EPR) è un principio che prevede che il produttore sia tenuto a farsi carico della corretta gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto, preferendo soluzioni riciclabili.

“La Commissione ha prestato molta attenzione alle possibili conseguenze di questo regime di responsabilità estesa del produttore”, ha dichiarato a Euractiv un portavoce dell’esecutivo Ue, citando la valutazione d’impatto, varie pubblicazioni scientifiche e “uno studio di fattibilità sull’applicazione della responsabilità del produttore ai microinquinanti”.

L’EPR fa parte della proposta di revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane presentata dalla Commissione, che mira a ripulire fiumi, laghi, falde acquifere e mare e a rendere il trattamento delle acque reflue più “conveniente”.

L’EPR fa parte della soluzione proposta per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue europee, imponendo agli inquinatori di coprirne i costi.

La Commissione ha anche sostenuto che “incentiverà la ricerca e l’innovazione in prodotti privi di sostanze tossiche, oltre a rendere più equo il finanziamento del trattamento delle acque reflue”.

Il 66% dei microinquinanti presenti nelle acque reflue dell’Ue proviene da prodotti farmaceutici, come ha dimostrato un rapporto della Commissione.

Quindi, in linea con l’articolo 191(2) del Trattato dell’Ue, “chi inquina deve pagare”.

La reazione delle aziende farmaceutiche

Tuttavia, dopo la presentazione della revisione, i rappresentanti dell’industria farmaceutica, l’Associazione dell’Industria Europea dell’Autocura (AESGP), Medicines for Europe e la Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) hanno avvertito che potrebbe ostacolare l’accesso ai farmaci facendo aumentare i prezzi delle medicine.

“Costringere i produttori a sostenere i costi del trattamento delle acque reflue creerebbe costi aggiuntivi per i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio. Potrebbe aumentare i prezzi dei medicinali o addirittura mettere i medicinali fuori dalla loro sostenibilità finanziaria, in particolare nei mercati più piccoli e per i prodotti a basso prezzo”, ha dichiarato il gruppo a Euractiv.

“Pertanto, potrebbero verificarsi impatti negativi non intenzionali sulla disponibilità di farmaci, che ridurrebbero l’accesso alle opzioni terapeutiche per i pazienti”, hanno aggiunto, chiedendo che i farmaci siano considerati “beni pubblici essenziali e critici”.

Hanno inoltre sottolineato il lavoro dell’industria farmaceutica nel programma Eco-Pharmaco-Stewardship, volto a ridurre i residui farmaceutici nell’ambiente.

La Commissione è decisa sull’EPR

La Commissione, tuttavia, si è espressa in merito all’EPR, a seguito di una serie di studi e di una successiva valutazione d’impatto.

“Secondo questi studi, la proposta non ostacolerà l’accessibilità o l’economicità dei farmaci: l’aumento medio massimo del costo dei farmaci è stimato a 1,9-2,4 euro all’anno/persona entro il 2040 (o un aumento dei prezzi dello 0,6-0,7%) quando la legislazione produrrà tutti i suoi effetti nel 2040”, ha dichiarato il portavoce.

“Si tratta di un massimo nel caso in cui l’industria decida di trasferire l’intero costo dello schema EPR ai propri consumatori. L’industria può anche decidere di coprire questi costi o parte di essi prelevandoli dai propri margini di profitto”, ha aggiunto il portavoce.

La Commissione ha anche sottolineato che i sistemi EPR per la raccolta e il trattamento dei rifiuti solidi derivanti dall’uso di farmaci sono già in vigore in 10 Stati membri.

Questo, secondo la Commissione, non ha avuto finora alcun effetto sull’accessibilità economica ai farmaci, “poiché i costi del sistema sono marginali rispetto al prezzo e ai margini di profitto”.

L’alternativa delle industrie farmaceutiche all’EPR sarebbe costituita da “modelli basati sulla solidarietà, che distribuiscono i costi dell’ammodernamento del trattamento delle acque tra la società”, utilizzando come esempio un modello svizzero di finanziamento con condivisione dei costi per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (UWWTP).

Il portavoce della Commissione non ha risposto direttamente alle domande sul “modello di solidarietà”, ma ha aggiunto che “lo schema EPR garantirà precisamente una distribuzione dei costi tra l’intera catena, contrariamente alle possibili alternative (tasse o aumento delle tariffe dell’acqua)”.

Prodotti ‘green by design’

Un’altra preoccupazione dell’industria farmaceutica riguarda le speranze della Commissione di incentivare farmaci più ecologici.

“L’applicazione della responsabilità estesa del produttore ai farmaci per uso umano, per incentivare lo sviluppo di prodotti ‘green by design’, non tiene conto della natura biologica dell’azione dei farmaci, né della complessità dell’autorizzazione di essi”, sostiene il gruppo, poiché l’autorizzazione si basa su requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia.

Nonostante il confronto con questa situazione, la Commissione ritiene di poter apportare un cambiamento e incentivare la produzione di prodotti meno pericolosi.

“Come specificato nella proposta, le tasse da pagare da parte di chi immette farmaci sul mercato dell’Ue saranno collegate alla pericolosità dei residui e alle quantità immesse sul mercato”, ha continuato il portavoce della Commissione.

Detto questo, il portavoce ha ammesso che non è possibile per una serie di prodotti farmaceutici in quanto “per il momento non esiste un’alternativa ‘verde’, in tal caso ci si può aspettare un modesto aumento dei prezzi o una riduzione dei margini di profitto”.

[A cura di Gerardo Fortuna/Nathalie Weatherald]