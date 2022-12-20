Commissaria Ue per l’Uguaglianza: i Paesi dell’Ue perdono quando le donne escono dal mercato del lavoro

“L’Ue e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che le donne rimangano nel mercato del lavoro, garantire la loro indipendenza finanziaria ed evitare di buttare via il capitale umano formato”. Lo ha dichiarato in un’intervista a Euractiv Helena Dalli, commissaria europea per l’Uguaglianza.

Nonostante il numero di donne che raggiungono livelli di istruzione elevati nell’Ue sia superiore a quello degli uomini, loro continuano ad avere meno probabilità di essere occupate, a lavorare per meno tempo e ad essere pagate meno. Secondo Eurostat, nel 2020 il 77,2% degli uomini in età lavorativa era occupato, contro solo il 66,2% delle donne.

“Molti Stati membri stanno investendo molto nella formazione e nell’istruzione delle donne, ma poi ci stanno perdendo su quell’investimento”, ha dichiarato la commissaria a Euractiv.

“Stiamo buttando via molto capitale umano formato perché non abbiamo le strutture necessarie [per assicurare che le donne rimangano nel mercato del lavoro]”, ha aggiunto.

Nell’Ue, il 91% delle donne deve interrompere la propria carriera per la responsabilità e la cura dei figli, così come il 75% delle posizioni lavorative è a tempo determinato, il che influisce negativamente sul divario di genere nell’Unione sia in termini di retribuzione che di pensione. In media, le donne europee guadagnano il 13% in meno degli uomini e ricevono il 30% in meno di prestazioni pensionistiche.

Rimanere nel mercato del lavoro

Dalli ha dichiarato che la Commissione ha lavorato su “un’intera serie di direttive e iniziative che vanno tutte nella direzione di aiutare le donne a entrare e rimanere nel mercato del lavoro”.

Queste iniziative comprendono le norme sulla trasparenza delle retribuzioni, recentemente approvate, e una direttiva sulle quote per le posizioni nei consigli di amministrazione delle imprese. Secondo Dalli, inoltre, la Strategia europea per l’assistenza presentata a settembre dovrebbe promuovere l’uguaglianza di genere.

“Abbiamo quasi 8 milioni di donne nell’Unione Europea che sono qualificate, ma non lavorano [nel mercato del lavoro] per prendersi cura non solo di bambini piccoli, ma anche di parenti con disabilità, persone anziane”.

Dalli ha detto che la Strategia di assistenza dovrebbe attirare più persone in questo settore, “in modo che queste donne siano liberate dalle loro responsabilità di assistenza informale e possano contribuire al mercato del lavoro”.

Gli Stati membri hanno anche recentemente concordato di aumentare l’accessibilità economica e l’accesso alla cura e all’educazione della prima infanzia. Secondo Dalli, ciò dovrebbe contribuire a ridurre il divario pensionistico e retributivo di genere, evitando che le donne smettano di lavorare a causa delle responsabilità.

Allo stesso tempo, il Commissario ha affermato che è importante promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

“Non si tratta solo di lavoro, vogliamo che le donne abbiano figli, perché la popolazione sta invecchiando”, ha detto, sottolineando l’importanza della direttiva sull’equilibrio tra lavoro e vita privata adottata nel giugno 2019 per migliorare l’accesso al congedo familiare e agli accordi di lavoro flessibili.

Tuttavia, non tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva, anche se il recepimento era previsto per quest’estate.

“Bisogna davvero insistere e insistere e insistere con gli Stati membri perché non tutti hanno la stessa ambizione”, ha detto Dalli, aggiungendo che è importante “far capire ai Paesi Ue che oltre all’argomento morale [della parità di genere], c’è la questione economica, che alla fine paga”.

Guardare avanti

Alla domanda se la Commissione stia lavorando ad altre iniziative per migliorare l’uguaglianza di genere nel 2023, Dalli ha risposto che l’esecutivo dell’Ue continuerà a fare pressione sugli Stati membri per la sua attuazione.

Le istituzioni dell’Ue continueranno inoltre a discutere la nuova legislazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica sotto le prossime presidenze svedese e spagnola del Consiglio dell’Ue.

La proposta, presentata dalla Commissione nel marzo 2022, include standard minimi per criminalizzare lo stupro e la violenza informatica, proteggere le vittime e migliorare l’accesso alla giustizia.

“Si tratta di un aspetto molto importante, legato anche alle donne nel mercato del lavoro”, ha dichiarato Dalli.

“Non si può mai generalizzare e ogni caso ha la sua storia, ma in generale le donne che rimangono in relazioni violenze, di abuso, lo fanno perché non sono finanziariamente indipendenti”, ha aggiunto, sostenendo che migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro le renderebbe anche meno vulnerabili alla violenza.

[A cura di János Allenbach-Ammann/Nathalie Weatherald]