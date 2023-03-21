Coldiretti: “La siccità mette a rischio 3.000 imprese agricole italiane”

Questo articolo fa parte dello Special Report Come la siccità sta mettendo in difficoltà l’agricoltura italiana.

“Non c’è agricoltura se non c’è acqua. O meglio, se non c’è nel modo giusto e nel momento giusto”. Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha lanciato l’allarme sull’emergenza siccità in un articolo sulla rivista online Rienergia Staffettaonline. Le previsioni dell’associazione e di Coldiretti, l’altro maggiore gruppo di aziende agroalimentari italiani, sono drammatiche.

La carenza idrica sta diventando infatti un problema strutturale che, solo nel 2023, rischia di costare caro a 3000 imprese. Insieme a loro, è a rischio l’intero patrimonio di eccellenze del Made in Italy.

Un’emergenza europea

A livello europeo, l’agricoltura utilizza il 40% delle risorse idrologiche. Quindi, le alte temperature e la mancanza di piogge, che si protraggono dal 2022, stanno mettendo in crisi il settore agricolo europeo, già colpito dall’inflazione e dalla Guerra in Ucraina: dalla Francia centrale e sud-occidentale, dove gli effetti si vedono su mais, barbabietole e sulle colture di foraggio per il bestiame, necessario alla rinomata produzione di formaggi francese; fino a una porzione significativa del territorio della Grecia, della Bulgaria e della Turchia.

In Germania è in pericolo la raccolta estiva di cereali, mentre in Spagna, sono state adottate delle limitazioni all’innaffiatura dei parchi e anche la produzione del prestigioso prosciutto Pata Negra, sta subendo una battuta d’arresto. In Gran Bretagna mancano addirittura alcuni prodotti ortofrutticoli sugli scaffali dei supermercati, a causa della scarsità di pioggia.

Tra le zone più colpite c’è anche l’Italia, soprattutto al Centro-Nord, secondo le stime di Coldiretti, elaborate sulla base della mappa europea del programma Copernicus sull’umidità del terreno.

Tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna il deficit idrico raggiunge il 40% rispetto alla media storica delle precipitazioni, secondo i dati Isac Cnr. Il fiume Po è in secca. Al Ponte della Becca (Pavia) il suo livello è sceso a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate.

Le eccellenze italiane in pericolo

Ad essere in sofferenza, a causa della mancanza di acqua nei principali fiumi e laghi italiani, è un terzo dell’agroalimentare e la metà degli allevamenti della Pianura Padana, la nostra principale food valley e patria di molte eccellenze culinarie, come il Grana padano e il Parmigiano reggiano, o il Prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello.

Secondo le associazioni, si stanno registrando difficoltà in tutta la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea: dal grano duro per la pasta, ai pomodori per la salsa, dalla frutta alla verdura fino al mais per alimentare gli animali. Le previsioni per la semina del riso sono altrettanto critiche: saranno tagliati 8mila ettari e si toccherà la quota minima di raccolta da trent’anni.

Inoltre, in base ai dati Ismea, un altro fiore all’occhiello della cucina italiana, l’olio d’oliva, è a rischio. Tra il 2022 e il 2023 il nostro Paese ha perso il 37% della produzione, a causa della scarsità di piogge, passando a 208 milioni di chili dai 329 milioni dell’annata precedente. Una cifra non troppo negativa se paragonata al -50% della Spagna (1,4 miliardi nell’annata 2021-2022) e al -25% della Tunisia.

Frutta e verdura fuori stagione

Il caldo fuori stagione ha stravolto i naturali ritmi colturali, con effetti sulle offerte stagionali di frutta e verdura. Sono arrivati in anticipo sugli scaffali dei supermercati fragole, asparagi, piselli, fave, carciofi e zucchine. Questi prodotti rischiano però di risentire di possibili ondate di freddo o eventi atmosferici estremi, che distruggono i raccolti.

“Il cambiamento climatico è stato accompagnato da una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – spiega Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi”.

L’impatto economico

Nel 2022, i danni provocati da siccità e maltempo hanno superato i 6 miliardi, stima Coldiretti. Per il 2023 il conto potrebbe essere peggiore.

“Siccità al Nord, piogge torrenziali improvvise e gelo al Sud, segno inequivocabile della tropicalizzazione che sta cambiando il volto del nostro Paese, spiegano di fatto la crisi profonda del settore agricolo, chiamato oggi a produrre sempre di più e meglio, preservando le risorse naturali”, afferma Massimiliano Giansanti di Confagricoltura.

“Gli agricoltori italiani sono impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti – afferma il presidente dell’associazione Ettore Prandini, in una nota stampa – ma non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero settore alimentare”.