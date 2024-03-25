Coesione in movimento: L’Italia investe nel futuro dei trasporti

Strade e ponti, nuove linee e stazioni ferroviarie, metropolitane e nuovi treni. Le opere per la mobilità e i trasporti assorbono quasi la metà delle risorse del Fondo nazionale di sviluppo e coesione ripartite con i primi Accordi per la coesione tra il governo e le Regioni.

Le infrastrutture di trasporto svolgono un ruolo vitale nell’economia di qualsiasi nazione, fungendo da pilastro per lo sviluppo sociale ed economico. L’Italia, con la sua ricca storia e la sua diversità geografica, si impegna costantemente per migliorare e potenziare le sue reti di trasporto, sia per soddisfare le esigenze quotidiane dei suoi cittadini che per stimolare il commercio e il turismo.

Nel contesto italiano, le infrastrutture di trasporto assumono un’importanza particolare nel Mezzogiorno, una regione spesso caratterizzata da sfide economiche e sociali uniche. Investire in infrastrutture in queste aree può contribuire in modo significativo a promuovere lo sviluppo economico, ridurre le disuguaglianze regionali e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Le politiche di coesione, che mirano a ridurre le disparità economiche e sociali tra le diverse regioni dell’Unione Europea, svolgono un ruolo cruciale nel finanziare progetti di trasporto e mobilità. Attraverso investimenti mirati, queste politiche possono contribuire a colmare il divario infrastrutturale tra il Nord e il Sud Italia, migliorando l’accessibilità e la connettività delle aree meno sviluppate.

Dal 2007 ad oggi il valore dei progetti monitorati e sostenuti dalle politiche di coesione nel campo dei trasporti e della mobilità ha superato 86 miliardi di euro. Di questi, oltre 47 miliardi sono stati destinati a progetti finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020, coinvolgendo più di 13mila iniziative.

Nel panorama italiano, durante questo ciclo, la Sardegna e la Sicilia si sono distinte come le regioni principali per numero di progetti dedicati al potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, portuali, intermodali e della mobilità urbana sostenibile, con 647 e 595 progetti cantierati rispettivamente.

La Sicilia guida la classifica dei beneficiari delle politiche di coesione. Progetti significativi come il nuovo collegamento Palermo Catania da 91 km (4,37 miliardi di euro, di cui 866 milioni dalle politiche di coesione) e il potenziamento dei tratti ferroviari Fiumetorto – Ogliastrillo e Fiumetorto Lercara Friddi sono i progetti più finanziati del settore trasporti per il ciclo 2014-2020 e rappresentano esempi concreti della coesione in movimento.

L’Accordo 2020-2027 tra governo e Sicilia prevede un’assegnazione di risorse all’isola pari a 6,8 miliardi di euro del Fondo di sviluppo e coesione. A parte 1,3 miliardi di euro già destinati per il ponte sullo Stretto di Messina e gli ulteriori 800 milioni per la realizzazione dei termovalorizzatori, queste risorse saranno destinate a investimenti infrastrutturali significativi e strategici.

Anche la Calabria è destinataria di un sostanzioso contributo dal Fondo di sviluppo e coesione, con 710 milioni di euro stanziati per 36 progetti di sviluppo coordinato e integrato del sistema dei trasporti.

Quando i trasporti incontrano il green

Le politiche di coesione hanno reso possibili progetti che ormai per i cittadini delle grandi città sono un punto di riferimento quotidiano. Basti pensare alla linea 1 della Metropolitana di Napoli, che su 1,3 miliardi di costo ha ricevuto mezzo miliardo dalle risorse di coesione o ai bus elettrici di Milano.

Oltre alla mera espansione delle infrastrutture, l’Italia sta puntando sempre più verso la sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti.

Proprio grazie ai fondi di coesione nel 2018 è partito il piano Full Electric dell’Atm di Milano per ridurre le emissioni del trasporto pubblico.

L’ambizioso obiettivo è arrivare a un parco mezzi di 1200 bus elettrici nel 2030, a ottobre 2023, Atm ne ha in circolazione 210.

Grazie al contributo dei fondi di coesione il 70% di tutto il servizio di trasporto pubblico di Milano proviene da energia elettrica certificata e proveniente da fonti completamente rinnovabili.

L’infrastruttura dei trasporti non è solo una questione di collegamenti e accessibilità, ma anche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

L’Italia si sta muovendo nella giusta direzione, investendo nel futuro dei trasporti in modo equo e responsabile, con un occhio di riguardo particolare per il Mezzogiorno e le sue esigenze specifiche di sviluppo e coesione territoriale.