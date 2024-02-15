Capo dei Verdi europei: il direttore della banca centrale belga lasci la parola sulla transizione “a persone più serie”

Il co-presidente del gruppo parlamentare europeo Greens/EFA, Philippe Lamberts, ha rimproverato i recenti avvertimenti del direttore della banca centrale belga, secondo cui la transizione verde renderà l’Europa più povera, affermando che chiunque non veda la transizione come una questione di sopravvivenza dovrebbe lasciare la parola a “persone più serie”.

Parlando con Euractiv martedì (13 febbraio), Lamberts ha contestato le osservazioni di Pierre Wunsch alla sessione plenaria del Parlamento europeo di martedì, secondo il quale i politici dell’UE dovrebbero essere “più franchi” sul fatto che la transizione climatica produca “uno shock negativo dell’offerta che ridurrà il potenziale di crescita [dell’Europa]”.

“Se iniziamo a dire che fondamentalmente non possiamo permetterci di investire per la nostra sopravvivenza, allora credo che dobbiamo discutere con persone più serie”, ha ribattuto Lamberts. “Per me non si può mettere in dubbio che l’Europa debba impegnarsi a fondo nella transizione verde. È una questione di sopravvivenza ambientale ed economica”.

Contestando la previsione di Wunsch secondo cui la transizione energetica non renderà gli europei “collettivamente più ricchi”, l’eurodeputato dei Verdi ha affermato che il fallimento dell’Europa nell’affrontare il cambiamento climatico equivarrebbe a un “suicidio collettivo”.

Jean-Marc Nollet, co-presidente del partito ambientalista belga Ecolo, ha fatto eco agli avvertimenti di Lambert.

“È l’assenza di una transizione [verde] che impoverirà l’Europa e i suoi cittadini”, ha dichiarato Nollet a Euractiv. “Una società che non investe nella transizione è una società che condanna le proprie aziende. Al contrario, investire significa essere pionieri, rilocalizzare e cogliere i posti di lavoro di domani”.

Il prezzo dell’inerzia

Nollet ha aggiunto che Wunsch “dovrebbe sapere cosa ci dicono gli scienziati”, ovvero che “il costo dell’inerzia è cinque volte superiore a quello dell’azione”.

Antoine Oger, direttore di ricerca presso l’Istituto per la politica ambientale europea (IEEP), ha affermato che previsioni ancora più scoraggianti sono destinate ad arrivare da un rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) che mostra che i costi accumulati dell’inerzia potrebbero rivelarsi significativamente più gravi, fino a “cento volte superiori alle misure di mitigazione”.

“Ora è chiaramente più conveniente salvare il pianeta che rovinarlo”.

Tim McPhie, portavoce della Commissione europea per l’azione per il clima e l’energia, ha rifiutato di commentare nello specifico le osservazioni di Wunsch, ma ha anche avvertito che il prezzo dell’inerzia è “molto importante da tenere a mente”, ha detto a Euractiv.

Ha fatto riferimento a una comunicazione della Commissione pubblicata la scorsa settimana, in cui si stima che il costo della mancata agevolazione della transizione ecologica potrebbe far perdere il 7% del PIL dell’UE entro la fine del secolo.

Problemi industriali

Le osservazioni di Wunsch, tuttavia, hanno incanalato le preoccupazioni diffuse sugli effetti che la transizione avrà su diversi settori.

Sul fronte industriale, ha suggerito che gli alti prezzi dell’energia potrebbero aver reso le imprese industriali europee permanentemente non competitive rispetto a quelle cinesi e americane.

“Prima della guerra in Ucraina [il gas naturale europeo] era a circa 20 euro [per MWh]. La nuova normalità è tra i 30 e i 50 euro [per MWh], e se a questo si aggiunge la cattura del carbonio o il costo dell’idrogeno blu, bisogna aggiungere altri 20-30 euro [per MWh]”.

Questo dato va confrontato con il gas naturale statunitense a 10 euro per MWh, il che renderebbe l’energia europea “circa cinque-otto volte più costosa di quella statunitense”. Quindi sì, ci si potrebbe chiedere: c’è un futuro nell’UE per le imprese ad alta intensità energetica?”.

Secondo Eurostat, l’ufficio statistico ufficiale dell’UE, la produzione industriale europea è diminuita per il terzo mese consecutivo nel novembre dello scorso anno, l’ultimo mese per il quale sono disponibili dati ufficiali. La produzione industriale totale è risultata inoltre inferiore del 5,8% rispetto allo stesso mese del 2022.

Philipp Lausberg, analista dell’European Policy Centre, ha recentemente osservato che non esiste una “soluzione rapida” per proteggere l’industria europea da prezzi energetici non competitivi, a meno che gli Stati membri non siano disposti a “sovvenzionare massicciamente” i costi energetici delle imprese.

Tuttavia, Lausberg, insieme a una serie di altri esperti, ha recentemente dichiarato a Euractiv che le nuove regole fiscali concordate tra il Parlamento e il Consiglio nel fine settimana probabilmente impediranno all’UE di effettuare gli investimenti pubblici necessari per invertire il crollo industriale del blocco.

Suicide économique collectif. Conseil & Parlement sont parvenus à un accord ce soir sur la réforme des règles budgétaires de l'UE, qui consacre l'austérité & sacralise la réduction arbitraire de la dette au détriment des dépenses sociales, services publics et des investissements pic.twitter.com/R8i6rRQQUo — Philippe Lamberts (@ph_lamberts) February 10, 2024

Lamberts è anche uno dei principali critici delle nuove regole fiscali. In un messaggio pubblicato su X sabato (10 febbraio), Lamberts ha denunciato le riforme come un “suicidio economico”, aggiungendo che esse limiterebbero la capacità dell’UE di proteggere la propria industria e di investire nella transizione verde.

“Il risultato netto è che stiamo sostanzialmente tagliando le nostre braccia e le nostre gambe in un 21° secolo che è pieno di sfide per l’Unione Europea”, ha detto Lamberts.

