Burocrazia e formazioni extra, l’odissea degli insegnanti che vogliono lavorare in altri Paesi UE

Questo articolo è parte dello special report L’Europa cerca nuovi talenti per i lavori del futuro

I professionisti dell’istruzione devono affrontare notevoli ostacoli burocratici e una formazione aggiuntiva obbligatoria per far riconoscere le loro qualifiche nazionali se vogliono lavorare in un altro Stato membro. Ostacoli che stanno aggravando la carenza di competenze nell’UE.

Debora Sinatra, italiana di 32 anni, insegna da quattro anni a Vienna a studenti autistici delle scuole medie.

Ha conseguito una laurea e un master in lingue in Italia e crediti aggiuntivi in didattica e pedagogia linguistica per l’educazione speciale prima di ottenere un posto di assistente all’insegnamento di un anno nella capitale austriaca, tramite il Ministero dell’Istruzione italiano. Alla fine dell’anno ha deciso di rimanere.

“Non tornerei mai in Italia”, ha dichiarato a EURACTIV, spiegando che l’Austria offre uno stipendio più alto e una maggiore sicurezza lavorativa per gli insegnanti.

Ma per ottenere il lavoro è stato necessario un complicato processo di riconoscimento delle sue qualifiche, che ha compreso costose traduzioni certificate di documenti dell’università.

“Senza queste pratiche, avrei potuto insegnare, ma invece di essere pagata al 100%, avrei ricevuto circa il 20% in meno”, ha detto.

È riuscita a vedere riconosciute le sue qualifiche piuttosto rapidamente, ma le è stato detto che poteva insegnare solo agli studenti delle scuole medie, mentre i suoi studi, in Italia, le avrebbero permesso di insegnare anche alle scuole superiori.

Tuttavia, Sinatra ha detto di “essere stata fortunata”, poiché molti altri insegnanti che hanno seguito lo stesso iter sono dovuti tornare nel loro Paese perché la loro formazione non è stata considerata sufficiente.

“Non è la fine del mondo”, ha detto, ma ha aggiunto che il suo obiettivo è sempre stato quello di insegnare nelle scuole superiori e che, per poterlo fare, ha iniziato un programma di studi di sei anni a Vienna per il quale sono stati riconosciuti solo alcuni crediti dei corsi che ha seguito in precedenza.

Un problema europeo

Secondo le leggi dell’UE, tutti i cittadini europei possono candidarsi per un lavoro in altri Paesi dell’Unione. La direttiva del 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali armonizza le procedure in tutti gli Stati membri. Tuttavia, la normativa non si applica per gli inseganti.

Poiché le questioni relative all’istruzione rientrano tra le competenze degli Stati membri, le decisioni relative alle qualifiche necessarie per occuparsi dell’istruzione degli studenti, nonché alle materie che possono essere insegnate e a quale livello di istruzione, dipendono dai governi nazionali o regionali.

A volte, le qualifiche e le esperienze ottenute in un Paese non sono pienamente riconosciute in un altro.

Quando si è trasferita in Francia dal Portogallo nel 2012, Maria Alexandra Hernandez ha visto riconosciuti i suoi cinque anni di studi da insegnante come “licenza”, titolo che in Francia si ottiene in tre anni. Il tirocinio svolto durante i suoi corsi non è stato riconosciuto.

“È frustrante che lo stage, il mio lavoro, non sia stato considerato in Francia”, ha dichiarato a EURACTIV Hernandez, che insegna spagnolo in una scuola professionale di Ploërmel.

Dopo aver lavorato per tre anni come insegnante a contratto, ha superato l’esame nazionale necessario per lavorare come “insegnante titolare” o insegnante con contratto a tempo indeterminato in una scuola privata.

“In Francia ci sono molte opportunità di insegnamento, ma è molto difficile diventare insegnante titolare”, ha detto.

Altri Paesi richiedono ai professionisti abilitati in un altro Stato membro di superare corsi specifici su determinate materie o di ottenere crediti in pedagogia. I requisiti possono variare anche a seconda del livello di istruzione. In base al Paese, gli insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia potrebbero dover conseguire una laurea o seguire una formazione professionale.

“È un livello completamente diverso e questo può essere un ostacolo per far accettare le proprie qualifiche [in un altro Paese]”, ha dichiarato Susan Flocken, direttrice del Comitato sindacale europeo per l’istruzione (ETUCE).

“In pratica, la realtà è che c’è molta burocrazia”, ha detto a EURACTIV, aggiungendo che “serve a garantire la qualità dell’istruzione”.

Secondo Sinatra, tuttavia, questo processo burocratico può scoraggiare gli insegnanti.

In alcuni casi, il processo di riconoscimento può essere lungo, secondo Susanne Sivonen, ricercatrice dell’istituto di ricerca ITEM, che sta analizzando la mobilità transfrontaliera degli insegnanti della scuola secondaria nella regione della Mosa-Reno tra Belgio, Paesi Bassi e Germania.

Durante la sua ricerca, Sivonen ha intervistato un insegnante che ha ottenuto il riconoscimento in due settimane, mentre in un altro caso il processo ha richiesto otto anni.

Altri insegnanti in questa regione hanno dovuto completare una formazione di tre anni, che secondo la ricercatrice rischia di scoraggiare la mobilità dei professionisti con diversi anni di esperienza.

“Abbiamo anche scoperto che spesso comporta una perdita di reddito”, ha aggiunto.

Una risposta europea?

Gli ostacoli alla mobilità possono contribuire alla carenza di insegnanti, che nell’anno scolastico 2019-2020 ha colpito 35 sistemi educativi in tutta Europa, secondo il rapporto Eurydice 2021 sugli insegnanti della scuola secondaria inferiore.

Secondo Flocken, molti governi stanno già studiando modi per ridurre la burocrazia e facilitare le procedure di riconoscimento per far fronte a questa scarsità.

Per la direttrice dell’ETUCE, tuttavia, anche se ridurre la burocrazia sarebbe utile, ciò non dovrebbe compromettere la qualità dell’istruzione e della formazione.

“L’istruzione deve essere adattata al contesto locale”, ha detto, aggiungendo che “l’UE sta già facendo molto per avere almeno una migliore comprensione del funzionamento dei sistemi scolastici in Europa”.

Secondo Sivonen, l’armonizzazione europea “non è realistica”, mentre una formazione comune o periodi di scambio potrebbero aiutare a colmare le differenze nei mercati regionali transfrontalieri.

“È inoltre importante che le autorità [responsabili] delle procedure di riconoscimento collaborino tra loro”, ha affermato, aggiungendo che la condivisione di esperienze e differenze può accelerare il processo.

A livello europeo, la Commissione sta attualmente lavorando su come “integrare l’attrattiva, le possibilità e il riconoscimento della professione di insegnante”, soprattutto attraverso progetti di mobilità.

Un funzionario ha dichiarato che queste iniziative dovrebbero facilitare la collaborazione e rendere più agevoli i processi di riconoscimento tra i sistemi di istruzione “nel lungo periodo”.

Per il momento, tuttavia, i modi per facilitare il riconoscimento degli insegnanti dipendono dai sistemi educativi nazionali o regionali.

Secondo Hernandez e Sinatra, i governi dovrebbero intervenire per facilitare la mobilità nell’UE degli insegnanti formati ed evitare situazioni in cui le loro qualifiche non sono pienamente riconosciute.

“Non è giusto e disincentiva la mobilità degli insegnanti”, ha detto Hernandez.

[A cura di János Allenbach-Ammann/Alice Taylor]