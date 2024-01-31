Bruxelles rinnova le deroghe sul maggese e assicura garanzie sull’aumento delle importazioni agricole ucraine

Nel tentativo di andare incontro alle richieste degli agricoltori che ormai da settimane stanno protestando in tutta Europa, la Commissione UE ha annunciato mercoledì (31 gennaio) nuove misure legale alla politica agricola europea. In particolare, Bruxelles ha annunciato una nuova proroga alla deroga della Politica agricola comune europea (PAC) che prevede che per accedere agli aiuti comunitari gli agricoltori debbano lasciare delle quote di terreni a riposo e un intervento per limitare qualsiasi aumento incontrollabile delle importazioni agricole ucraine e moldave.

“Con l’accumularsi di fattori quali i disastri meteorologici, tensioni geopolitiche, prezzi elevati dell’energia siamo obbligati ad agire per allentare la pressione”, ha affermato in conferenza stampa il vicepresidente della Commissione UE e responsabile del Green Deal, Maroš Sefčovič.

Quella legata al maggese è una delle misure per rendere sostenibile il settore agroalimentare contro le quali però stanno protestando gli agricoltori schierando i trattori sulle strade di diverse città europee.

“Gli agricoltori mettono il nostro cibo in tavola. Nei momenti di difficoltà troviamo soluzioni comuni”, ha assicurato la presidente dell’esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, nella nota diffusa dalla Commissione europea.

“L’impegno duraturo della Commissione viene portato avanti attraverso il bilancio della politica agricola comune del valore di 386,7 miliardi di euro, che aiuta a stabilizzare il reddito degli agricoltori europei, premiando al contempo i loro sforzi sul clima e sulla sostenibilità”, ha affermato la presidente dell’esecutivo UE.

“La misura odierna offre ulteriore flessibilità agli agricoltori in un momento in cui devono affrontare molteplici sfide”, ha aggiunto.

“Continueremo a dialogare con i nostri agricoltori per garantire che la PAC raggiunga il giusto equilibrio tra la risposta alle loro esigenze e la continua fornitura di beni pubblici ai nostri cittadini”, ha dichiarato von der Leyen.

Come sottolinea la nota della Commissione UE, invece di mantenere il terreno incolto o improduttivo sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori dell’UE che coltivano colture che fissano l’azoto (come lenticchie, piselli o fave) e/o colture intercalari sul 7% dei loro seminativi saranno considerati conformi ai requisiti richiesti.

Garanzie sulle importazioni dall’Ucraina

Bruxelles ha inoltre proposto il rinnovo per un ulteriore anno, tra giugno 2024 e giugno 2025, l’esenzione dai dazi doganali concessa all’Ucraina dalla primavera del 2022 per sostenere il Paese in guerra, ma combinandolo con “misure di salvaguardia” rafforzate che limitano l’impatto delle importazioni di prodotti agricoli ucraini, che sono aumentati dell’11% in valore in un anno nel periodo gennaio-settembre 2023.

“Siamo sensibili alle preoccupazioni” degli agricoltori”, ha affermato il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas intervenendo nella conferenza stampa congiunta con Sefčovič.

Tuttavia, ha aggiunto Schinas, “il nostro monitoraggio non mostra alcun impatto negativo sull’intero mercato europeo, siamo consapevoli degli effetti più localizzati”.

Gli agricoltori accusano l’afflusso di cereali, uova e polli dall’Ucraina di abbassare i prezzi locali, soprattutto nei Paesi vicini, e di mantenere una concorrenza “sleale” a causa del mancato rispetto di alcuni standard (pollame allevato in batterie), denunciando “un insopportabile fardello”.

Secondo il testo sottoposto agli Stati e agli eurodeputati, in caso di “perturbazioni significative” sul mercato, anche se riguardano solo uno o più Stati, possono essere adottate “misure correttive rapide”.

Per i prodotti “sensibili” – pollame, uova e zucchero – è previsto un “freno di emergenza” per “stabilizzare” le importazioni ai volumi medi importati nel 2022 e nel 2023, livelli oltre i quali i dazi doganali verrebbero reimposti.

Una serie di restrizioni che resterà sotto la supervisione di Bruxelles, contrariamente all’embargo imposto unilateralmente nel 2023 dagli stati confinanti dell’Ucraina, con grande sgomento della Commissione UE.

“Queste misure consentiranno di eliminare le restrizioni unilaterali illegali in Polonia, Slovacchia e Ungheria”, ha risposto il primo ministro ucraino Denis Chmygal, sul suo profilo Twitter, accogliendo con favore l’estensione dell’esenzione doganale in grado di “rafforzare” la precaria economia del Paese.