BCE: servono “pazienza e cautela” nella riduzione dei tassi di interesse

Francoforte (Germania) (EuroEFE) – Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE), ha dichiarato che i dati e l’allentamento delle condizioni finanziarie sono contrari a un rapido taglio dei tassi di interesse.

In un’intervista al Financial Times, la Schnabel ha affermato che “l’ultimo chilometro” della trasmissione della politica monetaria rimane “una preoccupazione”, in quanto può essere “il più difficile”, in un momento in cui si assiste a un’inflazione persistente nei servizi, a un mercato del lavoro resistente e a un allentamento delle condizioni finanziarie.

L’esponente della BCE ha ritenuto “cruciale” sapere se le imprese trasferiranno l’aumento dei salari e il calo della produttività ai consumatori o se li assorbiranno con margini di profitto più bassi.

Incoming data speak against adjusting the policy stance soon, says Executive Board member @Isabel_Schnabel. Given sticky services inflation and resilient labour markets, we must be patient and cautious to avoid inflation flaring up again. https://t.co/oRXiFiGZ0Z pic.twitter.com/UB3E4Io3GN — European Central Bank (@ecb) February 7, 2024

Pazienza e cautela

A suo avviso, la possibilità di un trasferimento dei costi, insieme al marcato allentamento delle condizioni finanziarie e agli sviluppi nel Mar Rosso, “sono contrari a un inasprimento precoce della politica monetaria”.

“Ciò significa che dobbiamo essere pazienti e cauti perché sappiamo, anche in base all’esperienza storica, che l’inflazione può rimbalzare”, ha affermato.

Nel caso specifico delle condizioni finanziarie, Schnabel ha affermato che i costi dei prestiti stanno scendendo sulla base delle aspettative che la BCE inizierà presto a tagliare i tassi, il che potrebbe rilanciare l’economia e causare una “ripresa dell’inflazione”.

“Quando inizieremo a tagliare i tassi – e come ho detto, non siamo ancora a quel punto – dovremo procedere con cautela, a piccoli passi. Potremmo anche dover sospendere il taglio se l’inflazione si dimostrasse rigida e i dati non fornissero un quadro chiaro di quanto sia rigida la nostra politica monetaria”, ha dichiarato.

La BCE ha rispettato le previsioni a fine gennaio e ha mantenuto i tassi di interesse al 4,5% per la terza volta consecutiva, in considerazione della prospettiva di un’inflazione contenuta nell’Eurozona, pur avvertendo che è ancora prematuro discutere di eventuali tagli.

[A cura di Mar Marín]

