Austria, allo studio misure per contenere l’inflazione sui generi alimentari

Lunedì, in occasione di un vertice sull’alimentazione, il governo austriaco e i leader dell’industria non sono riusciti a trovare un accordo per rallentare la corsa dell’inflazione sui prodotti alimentari.

Secondo i calcoli dell’indice ponderato dei prezzi al consumo, in Austria il costo dei generi alimentari e delle bevande analcoliche a marzo è aumentato in media del 14,6%. L’aumento è stato in media del 17,9% nell’Eurozona e del 22,9% in Germania.

Il vertice, svoltosi presso il Ministero degli Affari Sociali, ha visto oltre 40 partecipanti discutere per più di due ore sulle potenziali misure anti-inflazione, ma non è riuscito a raggiungere alcuna conclusione.

“Capisco il desiderio di risposte semplici a domande complesse”, ha dichiarato ai giornalisti il Ministro degli Affari Sociali Johannes Rauch (Verdi), riporta APA.

Rauch ha aggiunto che ci saranno ulteriori consultazioni sul livello dei prezzi, ad esempio quelle che terrà venerdì il Ministro del Lavoro Martin Kocher (ÖVP) e altre a margine del Consiglio dei Ministri. “Ci saranno decisioni in tempi brevi”, ha assicurato.

Nonostante le critiche dell’opposizione e dei rappresentanti dei lavoratori, il vicecancelliere Werner Kogler (Verdi) ha affermato che si tratta di “un problema complesso” e che ci sono “diversi punti di vista”, notando che “le valutazioni e gli interessi sono molto diversi”, ha riportato APA. In ogni caso, è necessaria “un’applicazione più rigorosa del diritto alla concorrenza, percorrendone tutte le vie”, ha aggiunto.

“Il vertice sui prezzi dei prodotti alimentari ha mostrato l’ampio spettro di approcci possibili e di soluzioni proposte, senza individuare la soluzione vincente”, ha dichiarato a EURACTIV l’economista Franz Sinabell.

Secondo Sinabell, le misure più importanti da adottare sarebbero quelle relative al rafforzamento delle autorità sulla concorrenza e alla condivisione dei dati.

Le proposte: dall’abolizione dell’IVA alla banca dati sui prezzi

Per controllare i prezzi dei prodotti alimentari, il ministro delle Finanze Magnus Brunner (ÖVP) ha proposto che l’Austria adotti un modello simile a quello della Francia, dove il governo e i principali rivenditori di generi alimentari hanno concordato di mantenere i costi di vari prodotti di uso quotidiano “il più bassi possibile” da aprile a giugno – un modello che le associazione di categoria e i sindacate respingono in quanto andrebbe a vantaggio di alcuni rivenditori.

Il Ministro Kocher, da parte sua, ha suggerito l’implementazione di una banca dati dei prezzi dei prodotti alimentari, un’idea che sostituirebbe l’abolizione temporanea dell’IVA sui prodotti alimentari di base, sostenuta da tempo dai sindacati, dal partito socialdemocratico SPÖ e da quello di estrema destra FPÖ.

Mentre l’idea è stata fermamente respinta dall’ÖVP, i verdi, partner della coalizione di governo, sono favorevoli, a condizione che i commercianti trasferiscano la riduzione dell’imposta ai consumatori.

Tuttavia, anche “misure controverse” come la riduzione dell’IVA non dovrebbero “essere escluse” dal momento che, stando a Sinabell, la dinamica dell’andamento dei prezzi in Austria sarebbe “generalmente preoccupante”. “È positivo che alcuni Paesi lo abbiano già fatto e che possiamo imparare dall’esperienza. Tuttavia, i risultati attualmente sono inconcludenti”, ha dichiarato.

Secondo il direttore generale dell’Associazione austriaca del commercio al dettaglio e il presidente della Camera di commercio federale, i prezzi elevati al dettaglio sarebbero dovuti all’energia, agli affitti e alle tasse.

Da parte loro, i rivenditori fanno notare come sia difficile confrontare i prezzi dei prodotti alimentari in Austria e in Germania a causa di vari fattori, come le diverse aliquote IVA, il costo del lavoro, le spese di trasporto e la maggiore presenza di prodotti regionali e biologici in Austria.

I rappresentanti degli agricoltori hanno anche osservato che l’Austria ha il più alto numero di supermercati per 100.000 abitanti tra tutti i Paesi dell’UE.

Il direttore generale dell’associazione dei commercianti ha suggerito un sussidio per i costi energetici per i commercianti, mettendo in guardia dalla possibile scomparsa dei piccoli esercizi commerciali.

