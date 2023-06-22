Assonime: il successo del PNRR consoliderebbe la credibilità dell’Italia nel negoziato con l’UE

Il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è di vitale importanza per consolidare la credibilità in Europa dell’Italia. È quanto emerso dall’assemblea di Assonime, l’associazione che riunisce le società per azioni italiane, che si è svolta giovedì (22 giugno) a Roma.

L’assemblea di Assonime si è tenuta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha visto gli interventi della presidente dell’associazione Patrizia Grieco, del commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni, del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto e del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Il rapporto tra Italia e Europa per quanto riguarda la governance economica è stato ampiamente trattato nell’intervento della presidente di Assonime Grieco, secondo cui il successo del PNRR sarebbe di vitale importanza per il Paese anche perché renderebbe più probabile “una maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi europei”, fornendo allo stesso tempo una maggiore forza “nel negoziato sulla nuova governance economica europea”.

L’Italia deve puntare sull’Europa

Secondo Grieco “dal successo del PNRR dipenderà la possibilità di muovere i primi passi verso un’unione di bilancio”.

A fronte di ciò, l’Italia deve puntare sull’Europa, perché “solo un’Europa più forte e unita può essere un protagonista di peso nell’ambito dell’Alleanza atlantica e contribuire a scongiurare scenari di contrapposizione che rischiano di provocare effetti, non solo economici, molto pericolosi”.

La presidente di Assonime ha sottolineato inoltre la necessità di intensificare gli sforzi per completare l’unione bancaria e dei mercati dei capitali, osservando che “una maggiore integrazione europea può e deve rafforzarsi anche attraverso una politica industriale capace di produrre beni comuni europei”.

Infatti, per Grieco se in passato l’idea di una politica industriale europea era considerata “un’eresia”, oggi la necessità di accelerare la doppia transizione, energetica e digitale, fa sì “che non si discuta più se intervenire con misure a sostegno di settori strategici, quanto piuttosto su come e con quali mezzi promuovere la competitività strategica europea”.

Servono politiche industriali che incentivino i cambiamenti necessari

A fronte della sfida rappresentata dall’Inflation reduction act (IRA) degli Stati Uniti, le cui sovvenzioni potrebbero svantaggiare le aziende del settore tecnologico con sede in Europa, la presidente di Assonime si è detta favorevole a “politiche industriali che incentivino i cambiamenti necessari, identificando anche settori e comparti strategici sotto il profilo della leadership tecnologica e della sicurezza nazionale, senza però distorcere il mercato favorendo alcune imprese a danno di altre”.

Infatti, per Grieco “spetta solo al mercato scegliere le imprese vincenti e spetta a loro stare sul mercato innovando e competendo”.

In questo contesto, la presidente di Assonime ha osservato che “l’indiscriminato rilassamento delle regole che governano gli aiuti di Stato in Europa” non sarebbe la risposta corretta alle sfide delle imprese europee.

Infatti, una tale politica “indebolirebbe il mercato unico e metterebbe l’Italia in una situazione di pesante svantaggio competitivo”, rispetto ad altri Paesi dell’Unione europea con maggior capacità di spesa.

Per Grieco è invece necessaria “una politica industriale europea che incentivi la cooperazione tra Stato e imprese nella realizzazione di progetti e nella produzione di beni comuni europei grazie a risorse comuni”.

A fronte di ciò, risulta quindi necessario “anche un importante ripensamento delle fonti di finanziamento del bilancio dell’Unione”.

Il ruolo del PNRR nel rispondere alle grandi sfide economiche europee

In un contesto caratterizzato da grandi sfide dalla guerra in Ucraina, all’aumento dei costi dell’energia, alla competizione per l’approvvigionamento di materie prime critiche, l’Europa ha messo in campo per la prima volta una serie di strumenti che hanno consentito ai Paesi di essere maggiormente resilienti rispetto a quanto avvenuto durante la crisi finanziaria del 2008.

Come sottolineato dal commissario europeo Paolo Gentiloni, il PNRR sta finalmente mostrando che non è un onere imposto dalla Commissione europea, ma uno strumento per rispondere alle grandi sfide che l’Europa e l’Italia devono affrontare.

“Se pensiamo alle due sfide che l’Europa ha davanti contemporaneamente” ovvero, non restare indietro nella corsa alle tecnologie pulite e contenere l’inflazione e ridurre il debito “senza far deragliare il treno della crescita, “la risposta nei prossimi 3-4 anni ce l’abbiamo ed è il PNRR”, ha osservato Gentiloni nel suo intervento.

Per il commissario europeo, il piano rappresenta la possibilità di continuare ad investire nonostante bilanci prudenti e di essere presenti nella corsa globale alla transizione.

“La risposta almeno parziale ce l’abbiamo in tasca. Dobbiamo guardare non con riluttanza e rassegnazione ma con fiducia e con speranza”, ha aggiunto il commissario europeo.

Nel suo intervento, Gentiloni ha ricordato che l’Italia nel primo trimestre 2023 ha mantenuto “un buon livello, con una crescita dello 0,6 per cento, paragonabile solo ad alcune grandi economie europee: il Paese può conservare un discreto livello di crescita”.

Il membro dell’esecutivo europeo, ha tuttavia osservato che attualmente l’Europa si trova in una situazione di “chiaro-scuro” per quanto riguarda l’economia con clima che caratterizzato da grande incertezza, alimentata anche dalla guerra in Ucraina. “Non possiamo considerarci completamente fuori da questa incertezza”, affermato Gentiloni, sottolineando come i livelli di inflazione siano ancora alti.

“Nel positivo vi è il fatto che UE per la prima volta non solo parla ma cerca di dotarsi di orizzonti di politica industriale”, ha sottolineato il commissario europeo citando anche STEP, la nuova piattaforma per le tecnologie strategiche lanciata dall’Europa per rispondere alla necessità di incrementare gli investimenti in tecnologie critiche in Europa.

Il governo Meloni ribadisce che non vi saranno ritardi nell’attuazione del PNRR

Sul PNRR e sul lavoro condotto dal governo italiano per una sua rimodulazione si è espresso il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, osservando – anche in risposta alle critiche sui ritardi espresse dall’opposizione e dai media – che “il successo del Piano nazionale di ripresa e Resilienza non è il successo o l’insuccesso del governo Meloni, ma dell’intero Paese”.

“L’auspicio – ha aggiunto Fitto – è che si possa procedere in un clima di armonia”.

“Sul tema della revisione del Piano e della presentazione del capitolo aggiuntivo RePowerEU nessun ritardo, stiamo lavorando in maniera continua e proficua con la Commissione Europea, e siamo perfettamente in linea con la scadenza prevista dai Regolamenti Eu”, ha assicurato il ministro per gli Affari europei e responsabile dell’attuazione del PNRR.

Il ministro ha spiegato che il governo sta “completando, da un lato, il processo di monitoraggio degli obiettivi e degli investimenti orientato a verificare la piena realizzabilità alla data del 30 giugno 2026”.

Dall’altro lato, con il nuovo capitolo RePowerEU, l’esecutivo ha individuato una serie di interventi diretti a rafforzare l’autonomia energetica e la transizione ambientale.

In questo contesto, l’istituzione di un Fondo di sovranità a livello europeo, così come la flessibilità nell’utilizzo delle risorse esistenti, “può fornire la leva finanziaria per colmare il gap di risorse negli investimenti strategici, inclusi quelli infrastrutturali”, ha precisato il ministro Fitto.