Approvazione del glifosato nell’Ue: l’estensione temporanea bloccata da diversi Stati membri

Venerdì (14 ottobre) diversi Stati membri hanno bloccato la proroga temporanea dell’approvazione dell’Ue del controverso pesticida glifosato per un altro anno, dopo che non è stata raggiunta la maggioranza necessaria.

L’attuale autorizzazione dell’Ue per il glifosato, l’erbicida più utilizzato come sostanza attiva nella protezione delle piante, scadrà a metà dicembre 2022.

Tuttavia, all’inizio di quest’anno, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dichiarato di aver bisogno di più tempo per la rivalutazione del pesticida, rinviandola a luglio 2023, ben oltre la data di scadenza dell’autorizzazione.

La Commissione europea ha quindi proposto un rinnovo provvisorio di un anno, come previsto dal quadro normativo, e lo ha sottoposto agli Stati membri in seno al Comitato permanente della Commissione Ue per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (SCoPAFF) venerdì scorso.

Tuttavia, un portavoce della Commissione ha confermato a Euractiv che la votazione non è passata perché non ha raggiunto la maggioranza qualificata necessaria.

Secondo fonti interne alla riunione, mentre la maggioranza degli Stati membri ha appoggiato l’approvazione, Lussemburgo, Malta e Croazia si sono opposti all’estensione dell’approvazione, mentre Francia, Germania e Slovenia hanno scelto di astenersi dal voto. L’insieme di questi elementi si è rivelato sufficiente per bloccare la procedura.

Il portavoce della Commissione ha dichiarato a Euractiv di essere “dispiaciuto” che la decisione non sia passata.

L’esecutivo dell’Ue sottoporrà ora il dossier a un processo di appello e, nel caso in cui non ci fosse una maggioranza anche nel comitato d’appello, la questione passerà al Collegio dei Commissari che potrebbe approvare le regole da solo.

Tuttavia, il portavoce non è stato in grado di fornire informazioni sulla tempistica che ciò richiederebbe.

Alla domanda se il regolamento sarà approvato prima della scadenza di dicembre, il portavoce ha risposto che la Commissione “farà tutto il possibile” per accelerare la procedura.

Le parti interessate sono divise ‘sulla scienza’

Se il glifosato possa essere classificato come cancerogeno – cioè se sia un fattore scatenante del cancro nell’uomo – è una delle principali questioni che riguardano l’erbicida e che sono contestate non solo tra le parti interessate, ma anche nella comunità scientifica e tra le diverse agenzie pubbliche.

Da parte sua, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità ha precedentemente valutato la sostanza come “probabilmente cancerogena”, mentre l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) ha concluso che è “improbabile che rappresenti un rischio cancerogeno” per gli esseri umani se consumata attraverso la dieta”.

Mentre le agenzie dell’UE avevano precedentemente concluso, ad esempio, che non vi erano “prove” che collegassero l’uso del glifosato a un maggiore rischio di cancro nell’uomo, gli attivisti hanno criticato il processo di valutazione delle agenzie per essersi basato troppo sugli studi commissionati dall’industria e per aver ignorato i rischi ambientali e sanitari a lungo termine.

La Germania ‘verde’ si astiene

A seguito del voto, la Germania – il cui governo federale ha accettato di porre fine all’uso del glifosato, con una data di eliminazione graduale fissata al 1° gennaio 2024 – ha rilasciato una dichiarazione per spiegare la sua decisione di astenersi dal voto.

Secondo la dichiarazione, non ha voluto ostacolare l’estensione formale-amministrativa della Commissione europea.

Nel frattempo, il Paese – guidato dal ministro dell’Agricoltura verde Cem Özdemir – resta critico sull’impatto del glifosato sulla biodiversità.

“Il governo federale si attiene all’obiettivo europeo dichiarato di rendere il settore agricolo più sostenibile, ecologico e quindi a prova di futuro”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che ciò è particolarmente necessario alla luce della guerra in Ucraina.

Sottolineando che la sicurezza alimentare può essere raggiunta solo con la conservazione della biodiversità, con un ambiente intatto e una reale protezione del clima, la dichiarazione conclude che il governo federale sta quindi perseguendo una politica agricola che “riconosce e tiene conto della protezione del clima e della biodiversità come prerequisiti fondamentali per un’agricoltura sostenibile”.

[A cura di Gerardo Fortuna/Nathalie Weatherald].