Agricoltura, dall’Ue nuove misure di sostegno straordinarie per vino e ortofrutta

Tra le altre cose Bruxelles ha aumentato il contributo all’assicurazione del raccolto per il settore vitivinicolo. Mentre per l’ortofrutta il sostegno ai produttori sarà compensato in modo da essere pari almeno all’85% del livello dello scorso anno.

La Commissione europea nei giorni scorsi ha adottato misure straordinarie di sostegno ai settori del vino e dell’ortofrutta, duramente colpiti dai disastri climatici di questa estate e in precedenza da una riduzione della domanda, a causa delle chiusure di bar, ristoranti ed eventi durante la pandemia.

“Le condizioni meteorologiche estreme quest’anno sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo – ha dichiarato il commissario Ue all’agricoltura Janusz Wojciechowski – .Queste misure di sostegno tanto necessarie soccorrono i produttori di tutta l’Ue durante questi tempi difficili” per via del cambiamento climatico.

Gli aiuti ai viticoltori

Per il settore del vino le nuove misure prevedono che i Paesi dell’Ue possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi momento, mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte l’anno ( entro il 1º marzo e il 30 giugno di ogni anno). Per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde e investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell’Ue è prorogata fino al 15 ottobre 2022. Inoltre il contributo del bilancio dell’Ue all’assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 % all’80 % fino al 15 ottobre 2022.

Bruxelles ha anche raddoppiato il sostegno a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione, che è passato dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al 20 %, 16 % e 8 %. Inoltre ha concesso una proroga delle flessibilità per le misure del programma vitivinicolo fino al 15 ottobre 2022.

Le misure per l’ortofrutta

Per il settore ortofrutticolo, il sostegno Ue alle organizzazioni di produttori – che solitamente viene calcolato in base al valore della produzione annua – sarà compensato in modo da essere pari almeno all’85 % del livello dello scorso anno. La compensazione sarà offerta quando la riduzione della produzione è legata a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. Ma anche nel caso in cui la riduzione sia al di fuori del controllo dell’organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto all’anno precedente. Nel in cui i produttori riescano a dimostrare di aver adottato una serie di misure preventive contro la causa della riduzione della produzione, il sostegno si baserà sul valore della produzione dello scorso anno