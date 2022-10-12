Agenda Ue: Un’iniziativa dei cittadini per l’eliminazione graduale dei pesticidi sintetici

Un’iniziativa dei cittadini europei che chiede la completa eliminazione dei pesticidi sintetici entro il 2035 ha superato la soglia di 1 milione di firme necessaria per essere inserita nell’agenda della Commissione europea e del Parlamento.

L’iniziativa “Salviamo le api e gli agricoltori”, promossa da organizzazioni nazionali e dell’Ue, chiede “l’eliminazione graduale dell’80% dell’uso di pesticidi sintetici entro il 2030 e del 100% entro il 2035”, nonché il ripristino della biodiversità sui terreni agricoli e il sostegno finanziario agli agricoltori nella transizione verso pratiche agro ecologiche.

Dopo aver ottenuto il sostegno di oltre 1 milione di firme in sette Stati membri, l’iniziativa, sostenuta da 200 organizzazioni, ha soddisfatto i requisiti necessari per ottenere l’attenzione del Parlamento dell’Ue.

“Questo successo segna un desiderio molto chiaro e forte dei cittadini dell’Ue di ridurre fortemente l’uso dei pesticidi”, ha dichiarato in un comunicato Générations Futures, uno degli organizzatori dell’iniziativa.

Nel frattempo, Martin Dermine, principale rappresentante dell’Iniziativa dei cittadini europei (Eci) e direttore esecutivo di Pan Europe (rete di oltre 600 organizzazioni non governative, istituzioni e individui in oltre 60 paesi in tutto il mondo), ha definito questo risultato un “forte segnale democratico ai decisori europei e nazionali affinché ascoltino i cittadini e abbandonino i pesticidi tossici”.

L’iniziativa arriva in un momento in cui l’Unione sta preparando un nuovo regolamento vincolante per ridurre l’uso dei pesticidi.

A giugno, l’esecutivo Ue ha presentato il suo piano di revisione del quadro normativo sui prodotti fitosanitari del blocco, introducendo il primo obiettivo di riduzione giuridicamente vincolante già annunciato nel capitolo alimentare del Green Deal, noto come strategia Farm to Fork.

Quest’ultima si prefiggeva di dimezzare l’uso e il rischio dei pesticidi entro il 2030.

“Mentre stanno per iniziare le discussioni sulla riduzione dei pesticidi, sono lieto che i cittadini europei partecipino all’azione”, ha twittato lunedì (10 ottobre) il parlamentare dei Verdi Ue, Benoît Biteau.

Tuttavia, non tutti sono soddisfatti della proposta nella sua forma attuale, che ha suscitato reazioni sia da parte degli Stati membri, sia da parte degli eurodeputati della commissione agricoltura del Parlamento europeo, che hanno citato i timori per la sicurezza alimentare aggravati dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Gli Stati membri criticano i piani della Commissione per ridurre l'uso dei pesticidi Gli Stati membri dell’Ue hanno chiesto una nuova valutazione d’impatto sulla proposta della Commissione europea di ridurre l’uso e il rischio dei pesticidi, citando preoccupazioni per la sicurezza alimentare e la resilienza, ma l’esecutivo dell’Ue è rimasto fermo nelle sue …

Si tratta della settima Ice (Iniziativa dei cittadini europei) che ha superato il milione di firme negli ultimi 10 anni e la seconda che riguarda specificamente i pesticidi – ma non tutte quelle che hanno raggiunto la quota hanno avuto successo.

Nel 2017, ad esempio, l’Ice Stop Glifosato, che chiedeva il divieto del glifosato, l’erbicida ampiamente utilizzato, ha raccolto 1,07 milioni di firme valide.

All’epoca, la Commissione decise di estendere l’approvazione del glifosato per altri cinque anni sulla base del fatto che gli Stati membri erano “competenti e responsabili per l’uso dei pesticidi sul loro territorio” e che un uso appropriato del glifosato non rappresentava una minaccia per la salute umana o per l’ambiente.

Gli organizzatori dell’iniziativa “Salviamo le api e gli agricoltori” incontreranno ora la Commissione e avranno diritto a un’audizione presso il Parlamento europeo.

Da parte sua, la Commissione ha tempo fino al 7 aprile 2023 per presentare una risposta formale e proporre una legislazione, proporre altre misure di sua competenza o non agire affatto.

[A cura di Natasha Foote/Nathalie Weatherald].