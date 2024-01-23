Ripensare la politica agricola comune europea alla luce degli eventi meteorologici estremi

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una tendenza globale di aumento degli eventi meteorologici estremi. Secondo il report 2023 dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, in Italia, gli eventi estremi hanno visto un aumento del 22% rispetto all’anno precedente, causando la morte di 31 persone e danni miliardari alle economie locali.

Ne parliamo con il professore Luigi Pellizzoni ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali della Scuola Normale Superiore di Firenze e coordinatore del gruppo di ricerca “Politics-Ontologies-Ecologies“.

In quale modo la Politica agricola comune (PAC) agisce in relazione alla possibilità di fornire aiuti per far fronte ai danni causati da eventi meteorologici estremi che sono ormai diventati eventi ordinari?

La PAC è sempre stata un elemento centrale delle politiche europee, per ragioni storiche legate alla necessità di sostenere l’agricoltura europea. Negli ultimi anni è emerso sempre di più il problema degli impatti degli eventi estremi causati dal cambiamento climatico, e quindi anche l’orientamento della PAC è andato in questa direzione, e in vari modi.

Per esempio, proprio l’evento della pandemia e poi della guerra in Ucraina ha mostrato una serie di fragilità notevoli, per cui si è cercato di capire come si possa impostare una politica di preparazione dell’agricoltura europea per fronteggiare eventi estremi ed imprevisti.

E quindi c’è stata un’iniziativa, iniziata nel 2021 e chiamata European Food Security Crisis preparedness and response mechanism (EFSCM), che cerca di inquadrare la questione proprio da un punto di vista che in agricoltura era completamente assente, cioè quello della risposta rapida a eventi a eventi imprevisti.

Esistono degli strumenti per supportare gli agricoltori a fronte di eventi imprevisti? Che ruolo hanno le assicurazioni?

È ovvio che tutto il sistema diciamo dei finanziamenti, per esempio delle coperture assicurative, viene completamente rivoluzionato dagli eventi imprevisti.

Tradizionalmente, almeno in Italia, il sistema assicurativo non era considerato una cosa obbligatoria e quindi, per quanto ne so, poche aziende agricole avevano i soldi o l’organizzazione per investire in forme assicurative, dal momento che la maggior parte delle aziende italiane sono piccole.

Questo sta diventando, per quanto ne so, un orientamento abbastanza importante, cioè cercare di spingere il sistema agricolo italiano in direzione di una copertura assicurativa che però ha dei problemi, perché proprio l’aumentare degli eventi estremi pone dei quesiti proprio sull’organizzazione dei sistemi assicurativi. C’è un dibattito in corso su quest’aspetto.

Parlando di preparazione dell’agricoltura europea agli eventi estremi, esiste, secondo lei, una cultura della gestione del rischio tra gli agricoltori europei e nello specifico tra quelli italiani?

L’impressione è che i paesi europei di fatto siano andati abbastanza in ordine sparso. Quindi, ci sono alcuni che hanno fatto dei passi avanti in termini di organizzazione di sistemi di risposta, e altri che vanno più a rimorchio.

Per quanto risulta a me, in Italia, non c’è stato finora un grosso investimento a riguardo. Sono state ovviamente seguite le indicazioni e i dibattiti europei, ma senza prendere dei provvedimenti molto spiccati di pianificazione di questa problematica.

La cultura del rischio è rimasta, credo, abbastanza tradizionale e quindi [si prevede] la possibilità di far fronte a eventi che rientrano in un range di prevedibilità, escludendo quindi gli eventi considerati estremi e molto raramente verificabili, ai quali seguiva una risposta ad hoc in genere da parte dei governi in carica nel particolare momento storico.

Adesso questo problema sta diventando sistematico e quindi pone tutta una serie di interrogativi che finora non c’erano, come appunto quello assicurativo cui accennavo prima.

A fronte di quanto detto sopra, la PAC può ancora essere considerata uno strumento al passo coi tempi? O necessita di qualche ritocco?

Ma credo che sicuramente vada un po’ ripensata. È stata pensata in tempi molto diversi e con obiettivi parzialmente diversi. Parzialmente perché, ovviamente, l’obiettivo di base rimane quello del sostegno dell’attività agricola che ha sempre avuto come fondamento l’idea che comunque, in ogni caso, l’agricoltura europea andasse sostenuta.

Convinzione che è rimasta costante anche nei “momenti d’oro della globalizzazione”, in cui sembrava che la sicurezza alimentare potesse essere garantita dalla fluidificazione degli scambi mondiali.

Adesso la questione è tornata molto alla ribalta anche per ragioni geopolitiche. Una cosa molto delicata e complessa è l’intreccio tra questioni climatiche e questioni geopolitiche.

E quindi, la mia impressione è che la necessità di un una politica agricola europea derivi anche dal fatto che occorre proteggere quella che adesso viene chiamata “sovranità alimentare”, appropriandosi un po’ di un termine che era stato utilizzato soprattutto dai movimenti antiglobalizzazione, che appunto vedevano non di buon occhio che il sistema di scambio internazionali privilegiasse certe aree di scambio a danno appunto delle agricolture locali – pensato soprattutto per i Paesi del Sud globale.

L’altro elemento che l’agricoltura ha sempre avuto, e probabilmente avrà sempre di più, è anche una funzione ecologica. Non semplicemente di sovranità alimentare, di approvvigionamento, ma di conservazione, manutenzione e gestione dell’ambiente e del territorio.

In questo senso, poi sarà da vedere il modo in cui le politiche di sostegno all’agricoltura si indirizzeranno verso direzioni che non necessariamente sono incompatibili, ma sono abbastanza divergenti come filosofia: per esempio, la cosiddetta agricoltura di precisione o digitalizzata versus l’agroecologia, cioè l’impostazione di un’attività agricola secondo criteri agroecologici invece che di digitalizzazione. Qui bisogna anche vedere come si cercherà di armonizzare queste due tendenze che si notano abbastanza nettamente nel paesaggio attuale.