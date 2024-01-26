La BEI è pronta a collaborare maggiormente con il settore della difesa, ma resta cauta

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è aperta a finanziare le industrie della difesa, ma è ancora riluttante ad andare oltre la tecnologia a duplice uso, ha detto a Euractiv il vicepresidente della BEI per la sicurezza e la difesa, Kris Peeters, avvertendo anche che l’idea di utilizzare eurobond per finanziare l’industria militare deve essere attentamente valutata, perché potrebbero non attrarre investitori.

Peeters ha inoltre affermato che c’è spazio per una “cooperazione concreta” tra la banca e la NATO, ma ha avvertito che in generale gli investitori sono diffidenti nei confronti dell’industria della difesa in questo momento, nonostante l’interesse dei governi verso fornire armi all’Ucraina e ricostituire le proprie scorte.

“La guerra in Ucraina non convince i fondi e i fondi pensione a investire di più nella difesa e nella sicurezza”, ha detto in un’intervista giovedì 25 gennaio.

“Al contrario, uno studio olandese [della Fair Money Guide] mostra che investono meno. Ciò significa che dobbiamo stare molto, molto attenti”.

“Questo è il motivo per cui l’approccio del duplice uso è un criterio molto importante che non possiamo buttare via”, ha detto Peeters, respingendo le pressioni dei politici affinché la banca venga coinvolta nel finanziamento di armi e munizioni e nell’incremento della produzione e metta fine alla sua lunga attività politica di attenersi esclusivamente ai prodotti a duplice uso.

I leader dell’UE hanno messo la questione sul tavolo per la prima volta nella primavera del 2022, pochi mesi dopo l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, e più recentemente a dicembre, nonché dai ministri della Difesa a novembre.

Su questo tema Peeters è stato irremovibile: “Non sono convinto che la finanza sia l’unico problema, ma gli appalti, la sicurezza nazionale e il fatto che non ci sono abbastanza progetti da finanziare [lo sono]”.

L’ex commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager era disposta a correre rischi mentre era in competizione per la carica più alta della BEI. Questa settimana, Alexander Stubb, uno dei favoriti nella corsa alle presidenziali finlandesi, ha affermato che la BEI dovrebbe investire nelle armi.

Anche il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha invitato la banca a “sostenere le politiche dell’UE”.

I governatori della banca – i 27 ministri delle Finanze dell’UE – si sono finora rifiutati di modificare lo statuto dell’istituto, poiché non vogliono perdere il rating di credito massimo ‘AAA’.

Peeters ha affermato che gli investitori privati ​​sono riluttanti a correre il rischio e si è chiesto perché la BEI dovrebbe essere aperta a questo tipo di investimenti, suggerendo che la difesa potrebbe non essere una scelta finanziariamente sana per la banca e ha espresso cautela sull’idea di utilizzare gli eurobond per finanziare tali attività.

Investimenti complicati nella difesa

“Mostratemi i progetti e vedremo se possiamo finanziarli”, ha detto senza mezzi termini Peeters, invitando l’industria della difesa a presentarsi alla banca con delle proposte.

“Quando si tratta di munizioni e sistemi d’arma, siamo molto chiari: non possiamo farlo. Per tante altre cose… possiamo discutere”, ha aggiunto il vicepresidente.

Come esempio di dove la BEI può investire, Peeters ha fatto riferimento alle soluzioni tecnologiche e alle priorità degli eserciti nella robotizzazione, nella comunicazione, nell’intelligenza artificiale e nei droni.

Cooperazione NATO-BEI

Nel tentativo di migliorare l’accesso dell’industria della difesa alle opportunità di investimento, Peeters ha affermato che sta lavorando per allineare diverse liste di esclusione nel campo della sicurezza e della difesa di cinque banche di promozione nazionali, che convogliano i fondi della BEI verso aziende locali per progetti su piccola scala nell’UE.

Finora la BEI “non ha ancora” preso l’iniziativa nei confronti delle banche commerciali, “ma si può discutere molto sulla loro definizione” di sicurezza e difesa, ha aggiunto.

Peeters ha anche affermato di aver suggerito alla NATO di organizzare congiuntamente un colloquio finanziario “dove il settore finanziario possa spiegare l’attuale situazione”.

Alla domanda su come funzionerebbe la cooperazione tra NATO e BEI, Peeters ha affermato che il Fondo europeo per gli investimenti “è in stretto contatto” con il Fondo per l’innovazione della NATO sullo sviluppo di una cooperazione concreta tra le loro attività”, con annunci che seguiranno a febbraio o marzo.

Attenzione agli eurobond

Riguardo all’idea recentemente ventilata di utilizzare gli Eurobond per finanziare la difesa, Peeters ha ripetuto di essere “un po’ preoccupato che gli investitori istituzionali non comprino obbligazioni legate alla difesa”, riferendosi allo studio olandese.

“Il problema è che i fondi pensione e così via non sono disposti a investire in questo tipo di obbligazioni – questo si può ovviamente cambiare, potete provarlo – non sono contrario – ma avverto che non sarà un compito facile.”

“Ogni idea deve essere esaminata, ovviamente”, ha aggiunto Peeters.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è stato il primo a menzionare l’idea, sostenuto dal primo ministro estone Kaja Kallas e dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il commissario alle Finanze Johannes Hahn ha affermato che “si tratta di una grande idea molto comprensibile”, ma che “l’attuale quadro giuridico non è sufficiente perché questa idea possa essere attuata”. Breton ha affermato che l’UE dovrebbe assumersi maggiori rischi negli investimenti, menzionando le garanzie.

