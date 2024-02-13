Il responsabile dell’Autorità alimentare UE condivide verità scomode sull’alimentazione sostenibile e sul Green Deal

Temi come il cambiamento delle nostre abitudini alimentari e chi sostiene i costi di tale transizione sono politicamente sensibili e devono essere affrontati nel dibattito sui sistemi alimentari sostenibili, ha detto a Euractiv il direttore dell’Autorità alimentare europea (EFSA), Bernhard Url.

Dato il suo mandato, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare fornisce pareri scientifici sui temi più caldi nel dibattito sul sistema alimentare, come i pesticidi, le sostanze chimiche utilizzate negli imballaggi alimentari e il benessere degli animali.

Url, che dovrebbe lasciare l’incarico a maggio dopo dieci anni alla guida dell’EFSA, ha evidenziato questioni importanti che raramente emergono nei dibattiti pubblici sul cibo.

Discutendo del Green Deal e della trasformazione dei sistemi alimentari, ha detto a Euractiv, “due cose non vengono affrontate abbastanza”.

“Una cosa che nessun politico vuole dire”, ha detto, è che per realizzare una trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari “dovremo mangiare in modo diverso”.

“La seconda domanda è che se vogliamo in Europa standard più elevati in materia di protezione ambientale, meno sostanze chimiche, più benessere degli animali, qualcuno deve pagare per questo”.

La prima questione è difficile perché, per i politici, dire alle persone di cambiare ciò che mangiano può creare “un enorme contraccolpo” e reazioni del tipo “Ehi, non dirmi come mangio; Mangio quello che voglio”.

Oltre a ciò, “il cibo è molto emozionante” e “ci sono molti valori dietro”, ha detto il funzionario austriaco, veterinario di formazione, avvertendo che “un dibattito acceso è inevitabile”.

Il dibattito, ha sottolineato, dovrebbe andare oltre il lato dell’offerta: “Dobbiamo guardare al lato della domanda”, al cambiamento dei modelli di consumo alimentare.

Ma anche il secondo punto – il “costo reale” del cibo” e “chi lo paga” – è delicato.

Secondo l’Url “i consumatori possono dire che i prezzi dei prodotti alimentari sono già alti a causa dell’inflazione”. Ma secondo Url “o paga il consumatore, oppure deve pagare il contribuente attraverso i sussidi. Non c’è altro modo”.

Ha affermato che il dialogo avviato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen “potrebbe aiutare a parlare di queste questioni”, sebbene l’EFSA non sia direttamente coinvolta.

Controversia sul glifosato

Il 25 gennaio, un gruppo di ONG ha avviato un’azione legale contro la riapprovazione del controverso erbicida glifosato, accusando l’EFSA di scegliere la scienza con un approccio sistematico che dà più considerazione agli studi di settore che ai risultati scientifici del mondo accademico.

“Non è vero”, disse Url. In quanto valutatori del rischio, a noi “non interessa chi ha commissionato gli studi”.

Nel valutare i rischi di una sostanza chimica, le autorità nazionali per la sicurezza alimentare e l’EFSA prendono in considerazione ricerche e studi indipendenti dell’industria che richiede l’autorizzazione della sostanza.

L’industria deve presentare una serie di dati secondo le linee guida dell’OCSE accettate a livello internazionale.

Sei ONG europee e cinque francesi hanno annunciato giovedì di aver presentato due richieste separate alla Commissione europea per una “revisione interna”, il primo passo di una sfida legale, sulla recente riapprovazione del controverso ma ampiamente utilizzato glifosato, un diserbante.

“Guardiamo quanto sia affidabile e importante un lavoro scientifico nel contesto che guardiamo”, ha spiegato Url.

“Per alcuni aspetti, come gli studi sulla cancerogenicità, gli studi sulle linee guida dell’OCSE hanno un grande peso perché sono studi di grandi dimensioni” con “un elevato potere statistico, e il mondo accademico di solito non può permettersi di fare questi studi perché sono costosi”.

Le ONG criticano proprio questo aspetto poiché ritengono che l’EFSA dia eccessiva importanza alla ricerca seguendo le linee guida dell’OCSE, che non tengono il passo con la ricerca più avanzata.

Url ha affermato che “c’è sempre una tensione tra la prevedibilità” per l’industria data dalle linee guida dell’OCSE e “la fretta della ricerca accademica per individuare un nuovo effetto”.

Ma “vedo che questi due flussi, le linee guida dell’OCSE e il mondo accademico, si completano a vicenda”.

“Anche se una sostanza viene approvata, se emergono nuove prove dal mondo accademico, la Commissione può chiedere all’EFSA di valutarla”, ha affermato Url, ribadendo che “l’affermazione secondo cui daremmo più peso agli studi di settore è assolutamente sbagliata”.

Il responsabile dell’EFSA ha sottolineato che la velocità con cui le conoscenze scientifiche si traducono in azioni normative è in definitiva “una decisione politica”: dipende “dalla propensione al rischio della società, e penso che l’Europa stia andando sulla buona strada”.

Più Europa e più velocemente

Interrogato sui cambiamenti avvenuti all’interno dell’EFSA negli ultimi 10 anni, Url ha menzionato miglioramenti nella “trasparenza e indipendenza, grazie alla spinta delle ONG e del Parlamento europeo” e nella collaborazione “a livello internazionale” con altri organismi regolatori, come la Food and Drug Administration negli Stati Uniti e Health Canada.

Ma ha chiesto un maggiore allineamento degli organismi di regolamentazione nazionali e dell’UE in modo da “non duplicare il lavoro, ma farlo una volta in uno sforzo europeo”.

“Le proprietà tossicologiche di una determinata sostanza chimica sono le stesse in Spagna, Francia e Svezia, non c’è differenza […] È molto difficile spiegare perché valutiamo questa molecola in diversi Stati membri e a livello europeo”, ha affermato.

Negli ultimi anni, ha ricordato Url, la controversia sul glifosato “è giunta sul tavolo di Macron, nel 2017 era sul tavolo della Merkel” e “ancora non abbiamo abbastanza allineamento europeo”.

“Abbiamo bisogno di più Europa. La collaborazione con gli Stati membri è buona, ma deve migliorare”, ha affermato Url, citando il settore farmaceutico, che “funziona come un orologio svizzero”.

“Le autorità competenti degli Stati membri hanno fatto un lavoro enorme per l’Agenzia europea per i medicinali – ha spiegato Url – e l’EMA ridistribuisce 200 milioni di euro all’anno agli Stati membri, quindi c’è un vero approccio collaborativo. Tutta l’Europa lavora insieme all’EMA e a livello nazionale”.

Nel caso dei pesticidi, ha sottolineato Url, è importante una maggiore integrazione per avere “risorse europee sufficienti per essere abbastanza veloci da avere documenti guida aggiornati, anche considerando i pesticidi a basso rischio, alternative ai pesticidi chimici, di cui avremo bisogno per la trasformazione verso un’agricoltura sostenibile”.

Un altro miglioramento è la rapidità di risposta. “Abbiamo feedback positivi per l’eccellenza della nostra scienza, ma questo ha un prezzo, non siamo abbastanza veloci, quindi, l’equilibrio tra eccellenza e velocità è qualcosa su cui stiamo lavorando internamente”.

“Questa è una sfida per il mio successore”, ha concluso Url.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.