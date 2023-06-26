La mancanza di fiducia nel settore minerario dovrebbe preoccuparci tutti

L’industria mineraria non è riuscita a guadagnarsi la fiducia della società su larga scala. Invertire questa tendenza è anzitutto responsabilità dell’industria, ma il cambiamento è nell’interesse di tutti, perché il successo della transizione energetica dipende anzitutto da questa fiducia, scrive Rohitesh Dhawan.

Rohitesh Dhawan è presidente e amministratore delegato dell’International Council on Mining & Metals (ICMM).

All’inizio di quest’anno, l’UE ha presentato una serie di proposte audaci e ambiziose per garantire il futuro approvvigionamento dei materiali critici necessari per la transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di CO2. Se da un lato l’aspetto geopolitico cha caratterizza l’approccio europeo ha ricevuto la massima attenzione, dall’altro vi è una dimensione della questione molto più importante di significato globale.

Nel suo Critical Raw Materials Act, la Commissione Europea ha proposto di ridurre la dipendenza dell’Unione dai Paesi terzi nell’approvvigionamento dei minerali critici – come litio, cobalto e nichel – necessari per le tecnologie energetiche pulite. Ciò senza dubbio rimodellerà il panorama geopolitico, ma un impatto potenzialmente maggiore potrebbe derivare dall’attenzione della legge nel garantire che questi metalli e minerali siano prodotti in modo responsabile e sostenibile.

Nonostante l’importanza dei prodotti estrattivi per il contesto in cui viviamo, la realtà è che l’industria non è riuscita a guadagnarsi la fiducia della società su larga scala. Cambiare questa tendenza è, prima di tutto, responsabilità dell’industria, ma il cambiamento è nell’interesse di tutti, perché mai prima d’ora il mondo ha avuto così tanto bisogno da un’industria di cui ci si fida così poco.

Ad esempio, proprio quando abbiamo bisogno dei talenti migliori e più brillanti per costruire l’industria mineraria responsabile del futuro, i laureati e i potenziali futuri dipendenti sembrano voltare le spalle al settore minerario o essere incoraggiati dalle loro università a farlo.

L’anno scorso, quattro università del Regno Unito hanno vietato alle società minerarie di reclutare nei campus e partecipare a fiere dedicate al mondo del lavoro, mentre un sondaggio globale condotto dalla società di consulenza McKinsey ha rilevato che il 70% dei suoi intervistati di età compresa tra 15 e 30 anni ha dichiarato che sicuramente non lavorerebbe o probabilmente non lavorerebbe nel settore minerario.

Questa situazione potrebbe non essere una sorpresa, ma dovrebbe preoccuparci tutti. Le migliaia di nuove miniere che devono essere costruite in tempi record, compresi quelle parte di progetti ritenuti strategici nell’UE, necessitano del sostegno delle comunità locali e della più ampia base di investitori e, soprattutto, dei migliori talenti. Tutto ciò dipende dalla fiducia.

Ci sono chiare ragioni per la sfiducia delle persone. Solo nel 2021, 43 persone delle aziende associate all’ICMM sono morte tragicamente sul lavoro, con molte altre vite perse nel settore in generale anno dopo anno. Inoltre, la corruzione, le violazioni dei diritti umani, danni a bacini idrici, danni ambientali e perdite sul piano culturale hanno purtroppo fatto parte del nostro settore.

Anche laddove le singole aziende hanno costantemente ottenuto buoni risultati, il divario tra i migliori e i peggiori operatori del settore rimane inaccettabilmente elevato. E sebbene abbiamo compiuto notevoli progressi in aree come la gestione degli sterili (rifiuti) e la decarbonizzazione delle nostre operazioni, dobbiamo fare ancora molto di più, soprattutto se vogliamo appellarci alla prossima generazione di lavoratori.

I nostri due compiti più urgenti sono sostenere sempre gli standard di estrazione responsabile e farli raggiungere tutti gli angoli dell’industria mineraria. Questi compiti iniziano con l’industria, ma richiedono la partecipazione attiva di altri attori in tutta l’UE e oltre.

Una base più ampia di investitori, in particolare quelli impegnati a ottenere risultati positivi in ​​termini ambientali, sociali e di governance (ESG), deve impegnarsi con il settore piuttosto che disinvestire o starne alla larga. È fondamentale che i governi eliminino le pratiche estrattive illegali e fissino normative per tutti gli operatori alla pari sulla base dei principali standard volontari di estrazione responsabile.

Tali standard, a loro volta, richiedono l’impegno attivo degli utenti di metalli e minerali, come le case automobilistiche e le aziende tecnologiche, per aumentare le prestazioni su larga scala dell’intera base di fornitori. In questo conteso, i gruppi della società civile devono continuare a spingere tutti gli operatori, indipendentemente dalle dimensioni o dall’ubicazione, a migliorare le prestazioni attraverso un impegno costruttivo e orientato alla soluzione.

Ma forse l’azione più importante richiesta per costruire una maggiore fiducia nel settore minerario risiede in un cambiamento nel modo in cui noi, come industria, ci siamo tradizionalmente impegnati con la società. Come ha recentemente affermato Mark Cutifani, ex amministratore delegato di Anglo American: “Come industria, troppo spesso abbiamo ignorato le voci di sfida e ci siamo mossi da soli piuttosto che co-creare soluzioni”.

Di fronte a quelle voci critiche, abbiamo avuto la tendenza a voler “mettere le cose in chiaro” parlando “alle” persone, invece di parlare “con” le persone di come lavoriamo bene. In tal modo, potremmo aver dato l’impressione che i nostri contributi sociali ed economici, come i posti di lavoro che creiamo o le tasse che paghiamo, compensino in qualche modo gli impatti negativi. Non è questo che intendiamo, tuttavia non è difficile incolpare qualcuno per questa situazione.

Questo momento richiede invece un approccio in grado di riconoscere che mentre i benefici delle estrazioni minerarie possono essere locali, regionali o globali, qualsiasi impatto negativo è sempre locale, sempre “personale”.

Richiede un approccio che fornisca rassicurazioni sostenute da un’azione di principio secondo cui, sebbene i minerali siano fondamentali, non dovremmo estrarli a qualsiasi costo. Inoltre, se le cose vanno male, è necessario approccio che consenta di imparare rapidamente dagli errori ed eviti di considerare i disastri come problemi specifici dell’azienda piuttosto che come problemi sistemici.

Mentre l’UE prosegue nei suoi sforzi per garantire la sua futura fornitura di materie prime critiche, affrontiamo la prova finale partendo dalla nostra capacità di imparare dai nostri errori e unirci in questo momento di bisogno. Dopo tutto, da questo dipende niente meno che il futuro del nostro pianeta.

Leggi qui l’articolo originale.