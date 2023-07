Secondo gli attivisti, occorre lavorare di più sul piano di riduzione dei rifiuti tessili dell’UE

Secondo i gruppi della società civile, le misure proposte dalla Commissione europea per affrontare l’impatto ambientale dell’industria della moda sono insufficienti per affrontare la portata della sfida.

Secondo la proposta dell’UE, presentata il 5 luglio, per la prima volta le aziende della moda saranno obbligate a finanziare la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio dei rifiuti tessili.

I Paesi dell’UE attueranno questo obbligo attraverso l’introduzione di schemi armonizzati di responsabilità estesa del produttore, che diventeranno obbligatori a livello nazionale nell’ambito di una proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti dell’UE.

Le nuove misure sono in linea con la strategia dell’UE per i prodotti tessili sostenibili e circolari, pubblicata nel marzo dello scorso anno, che si occupa della produzione e del consumo di prodotti tessili lungo tutto il loro ciclo di vita.

La responsabilità estesa del produttore significa che i produttori saranno responsabili della copertura dei costi di gestione dei rifiuti tessili. Le tariffe EPR varieranno in base al livello di inquinamento causato, un principio noto come “eco-modulazione”.

Ciò ha lo scopo di incentivare la riduzione dei rifiuti tessili e la circolarità dei prodotti tessili.

“L’armonizzazione delle norme sulla responsabilità estesa del produttore in tutta l’UE creerà condizioni di parità nel mercato unico e garantirà l’applicazione del principio “chi inquina paga””, ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l’Ambiente.

“Questa iniziativa stimolerà gli investimenti nelle infrastrutture di riutilizzo e riciclaggio dei prodotti tessili, creerà posti di lavoro a livello locale e darà impulso all’innovazione in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti tessili”, ha dichiarato in un comunicato.

Per gli ambientalisti non è sufficiente

Tuttavia, i gruppi ambientalisti sostengono che l’istituzione di schemi EPR potrebbe non essere sufficiente per affrontare il problema.

Zero Waste Europe ha accolto con favore la maggiore responsabilità dei produttori, ma ha messo in guardia dal lungo periodo di transizione previsto dalla legislazione, che porterà a un’inutile distruzione dei prodotti tessili.

Inoltre, i gruppi ecologisti sostengono che la proposta della Commissione si concentra sulla gestione dei rifiuti alla fine del ciclo di vita, mentre la fase di produzione ha il maggiore impatto sull’ambiente.

“L’obiettivo dell’UE di migliorare la durata degli indumenti è un buon primo passo, ma non tiene conto del fatto che la produzione è guidata dalle tendenze della fast fashion e dal marketing aggressivo piuttosto che dalla necessità di sostituire i capi rotti”, ha dichiarato Theresa Mörsen di Zero Waste Europe.

La direttiva avrebbe invece dovuto introdurre obiettivi di prevenzione dei rifiuti per i prodotti tessili, ha sostenuto, e questo avrebbe contribuito a diminuire la quantità di rifiuti generati in primo luogo.

Anche l’eco-modulazione delle tariffe EPR deve essere rivista in modo che agisca come un incentivo per una migliore progettazione dei prodotti e non come “una tassa che i produttori ‘pagano per inquinare'”, ha sostenuto Mörsen.

Valerie Boiten, senior policy officer della Ellen MacArthur Foundation, ha riconosciuto che i sistemi EPR armonizzati contribuiranno a creare i sistemi e le infrastrutture necessarie per la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili in Europa.

Ma le misure di responsabilità estesa del produttore da sole non saranno sufficienti, ha aggiunto.

“Per affrontare le cause alla radice del nostro attuale sistema di sprechi, abbiamo bisogno di una trasformazione radicale in termini di progettazione circolare dei prodotti e di modelli di business per garantire che i prodotti tessili non vengano scartati in primo luogo”.

Il consumo di prodotti tessili in Europa ha il quarto impatto più alto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici e consuma in misura considerevole le risorse naturali.

Il design circolare e i modelli commerciali possono ridurre le conseguenze negative della produzione tessile. Ma Janek Vähk, responsabile delle politiche per l’inquinamento zero di Zero Waste Europe, sottolinea che l’UE non ha compiuto sufficienti progressi verso la realizzazione di un’economia circolare.

“La proposta trascura le sfide cruciali in un momento in cui abbiamo bisogno di agire più immediatamente”, ha dichiarato.

Leggi l’articolo originale qui.