Riforma del mercato elettrico: a Bruxelles si apre un nuovo fronte sul nucleare

I 27 ministri dell’Energia dell’UE non sono riusciti a trovare un accordo sull’estensione degli aiuti di Stato agli investimenti in risorse nucleari esistenti durante la riunione di lunedì (19 giugno), a causa dell’opposizione di Germania, Austria e Lussemburgo, secondo cui tale sostegno andrebbe unicamente a vantaggio della Francia, distorcendo il mercato interno dell’UE.

La riforma del mercato dell’elettricità, presentata dalla Commissione europea a marzo, cerca di evitare il ripetersi della crisi energetica dello scorso anno, che ha visto i consumatori far fronte a bollette energetiche in aumento a seguito dei prezzi record del gas.

Se da un lato gli Stati membri dell’UE concordano sulla necessità di approvare la riforma entro la fine dell’anno, divergono invece sull’opportunità di consentire il sostegno statale per l’estensione della durata delle centrali nucleari esistenti, utilizzando i cosiddetti contratti per differenza (CfD).

In base alla riforma proposta dalla Commissione, i CfD bidirezionali – con un prezzo massimo e un prezzo minimo – diventeranno obbligatori non appena i governi interverranno nel mercato per sostenere i produttori di energia.

Con questo meccanismo, le autorità pubbliche compensano la differenza quando i prezzi dell’elettricità scendono al di sotto di una soglia concordata, mentre i produttori ridistribuiscono l’eventuale eccedenza di entrate alle autorità pubbliche quando i prezzi salgono al di sopra del massimale.

Il nuovo sistema ha l’obiettivo di sostituire la miriade di regimi di sostegno statale attualmente in vigore nei singoli Paesi membri dell’UE, portando maggiore chiarezza e razionalizzando i sussidi energetici europei.

Tuttavia, i Paesi dell’UE sono fortemente divisi sulla questione.

Da un lato, la Francia vuole utilizzare il meccanismo per sostenere gli investimenti nell’estensione della vita dei suoi 56 reattori nucleari, mentre dall’altro, altri paesi come Germania, Belgio, Spagna, Austria e Lussemburgo si oppongono.

“Se non siamo in grado di trovare un meccanismo che ci consenta di estendere la vita delle centrali, andremo incontro a grosse difficoltà”, ha avvertito lunedì la ministra francese per la Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher durante un dibattito pubblico con i colleghi ministri.

L’energia nucleare rappresenta il 25% della produzione di elettricità in Europa, ha osservato la ministra, avvertendo che l’Europa subirà serie conseguenze in termini di sicurezza energetica e obiettivi climatici se la vita dei reattori non può essere estesa.

Tuttavia, secondo il ministro dell’Energia lussemburghese Claude Turmes, ciò creerebbe “un’enorme distorsione nel mercato interno dell’energia dell’UE”, soprattutto per quanto riguarda gli asset nucleari i cui costi di investimento iniziali sono già stati ampiamente ammortizzati.

Il sostegno al nucleare distorcerebbe il mercato europeo

Infatti, sebbene la proposta iniziale della Commissione sui CfD si applichi al sostegno statale per le nuove costruzioni – principalmente rinnovabili – si applica anche agli impianti esistenti, compresi i reattori nucleari.

Questo è un punto critico per la ministra dell’Energia austriaco Leonore Gewessler, che ha spiegato che l’utilizzo dei CfD per le strutture esistenti andrebbe a vantaggio principalmente degli Stati membri con una grande capacità di generazione di energia, in particolare la Francia.

Secondo la Gewessler, una tale misura non sarebbe conforme alle norme sugli aiuti di Stato, distorcerebbe la concorrenza dell’UE e favorirebbe ampiamente il gigante dell’elettricità EDF, che gestisce i reattori nucleari del Paese.

Il ministro tedesco dell’Economia e del clima Robert Habeck, da parte sua, ha affermato che la Germania è favorevole alla copertura degli asset esistenti per i CfD, ma non per il nucleare.

Il lussemburghese Turmes è andato oltre, affermando che la misura sarebbe un “regalo politico di Ursula von der Leyen a Emmanuel Macron” per aiutare il presidente della Commissione a vincere un secondo mandato a Bruxelles dopo le elezioni europee del 2024.

“Se non c’è accordo con la posizione del Lussemburgo, dovremmo almeno prendere in considerazione una clausola per controllare la proporzionalità [degli investimenti] di questo strumento [CfD]”, ha aggiunto Turmes.

Il dibattito sul principio di proporzionalità

Un punto critico nel dibattito riguarda il principio di “proporzionalità”, che determina la quota di attività coperte da un CfD.

Secondo alcuni Stati membri, solo una parte dei ricavi dei CfD dovrebbe essere destinata al reinvestimento in attività esistenti. Altri sostengono che solo una parte della produzione di un asset esistente dovrebbe essere coperta dai CfD.

In caso contrario, l’utilizzo dei CfD sull’intera produzione di un impianto nucleare a fine vita “ridurrà gli incentivi a investire nelle rinnovabili”, sostiene Gewessler.

Tuttavia, la Francia non può accettarlo, ha affermato l’ufficio della ministra francese Pannier-Runacher.

A causa dei notevoli investimenti necessari per mantenere o prolungare la vita dei reattori esistenti, il mancato utilizzo dei proventi CfD in eccesso significherebbe la fine di questi asset, hanno spiegato i funzionari francesi.

Così com’è, “troviamo quindi inaccettabile la proposta di proporzionalità del CfD”, ha detto lunedì Pannier-Runacher ai ministri dell’UE.

“Non possiamo accettare che i massicci sforzi pubblici che stiamo facendo non siano compensati dal fatto che i nostri consumatori pagano il costo reale della produzione [di elettricità]”, ha aggiunto.

Inoltre, mantenere il principio così com’è limiterebbe la capacità della Francia di ridistribuire potenziali entrate CfD, ha aggiunto il suo ufficio.

La redistribuzione dei ricavi generati dai CfD

Secondo la proposta discussa lunedì, i potenziali ricavi generati dai CfD saranno “distribuiti a tutti i clienti finali di elettricità in base alla loro quota di consumo”, comprese le famiglie, le piccole e medie imprese (PMI) e i clienti industriali.

Per il tedesco Habeck, tuttavia, sarebbe preferibile ridistribuire i ricavi principalmente ai grandi consumatori industriali di elettricità che subiscono uno svantaggio competitivo a causa degli alti prezzi dell’energia elettrica in Europa. Questo approccio selettivo è sostenuto in linea di principio anche dal ministro dell’Energia spagnolo, Teresa Ribera.

Da parte sua, la commissaria europea per l’Energia Kadri Simson ha cercato di minimizzare le differenze, affermando che la Commissione europea aveva già affrontato le preoccupazioni sulla proporzionalità dei CfD nella sua proposta originale.

“Si teme che ciò possa portare a sovracompensazioni per alcune aziende”, ha riconosciuto. Allo stesso tempo, “il ripotenziamento degli impianti esistenti o l’estensione del ciclo di vita richiedono ingenti investimenti e dobbiamo garantire incentivi sufficienti affinché ciò avvenga”, ha aggiunto.

In un commento al termine del dibattito pubblico, Simson ha affermato che è ancora possibile chiarire l’applicazione della norma ai beni esistenti.

“Penso che possiamo trovare una zona di atterraggio”, ha assicurato, aggiungendo che “c’è spazio per chiarire il testo sulle regole CfD per gli asset esistenti”. Ad esempio, potrebbe essere fatta maggiore chiarezza sul “legame tra l’ammontare delle entrate derivanti dai CfD su attività esistenti e la dimensione e la natura dell’investimento”, chiarendo il principio generale di proporzionalità” quando applicato alle attività esistenti.

Le discussioni al Consiglio energia si sono protratte per tutta la giornata del 19 giugno ma non sono riuscite a raggiungere una posizione comune. I negoziati continueranno a livello di ambasciatori nel comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’UE (COREPER).

[A cura di Frédéric Simon e Nathalie Weatherald. Segnalazione aggiuntiva di Frédéric Simon]

Leggi qui l’articolo completo in francese e qui la traduzione in inglese.