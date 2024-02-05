ONG e imprenditori chiedono all’UE di migliorare la differenziazione dei rifiuti domestici misti

In una rara dimostrazione di unità, le imprese e i gruppi ambientalisti hanno pubblicato una lettera congiunta in cui chiedono ai responsabili politici dell’UE di sostenere la differenziazione obbligatoria dei rifiuti domestici misti, affermando che questo è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio dell’UE e prevenire l’incenerimento di carta, metalli e plastica riciclabili.

La lettera, pubblicata a fine gennaio, esorta il Parlamento europeo a introdurre l’obbligo per i Paesi dell’UE di selezionare i rifiuti domestici misti, ossia la raccolta indifferenziata, per estrarre i materiali riciclabili prima che vengano inviati all’inceneritore o gettati in discarica.

Il documento è sostenuto da un’insolita coalizione di 19 ONG verdi e gruppi imprenditoriali, tra cui Zero Waste Europe (ZWE), l’European Environmental Bureau (EEB), l’associazione dei trasformatori europei di materie plastiche (EuPC), Flexible Packaging Europe, Metal Packaging Europe (MPE) e i produttori europei di polistirene espanso (EUMEPS).

“Un terzo delle quantità totali di imballaggi flessibili domestici raccolti – gli involucri che circondano e contengono alimenti, è stato ritrovato nel flusso dei rifiuti domestici misti, nonostante fosse in vigore la raccolta differenziata”, afferma Flexible Packaging Europe, uno dei firmatari della lettera, pubblicata a fine gennaio.

Revisione della direttiva quadro sui rifiuti

Le modifiche vengono sollecitate mentre la Commissione ambiente del Parlamento europeo esamina gli emendamenti alla proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti presentata dalla Commissione europea lo scorso anno.

La proposta di revisione, presentata a luglio, riguarda i rifiuti tessili e alimentari e obbliga tutti gli Stati membri dell’UE a raccogliere gli indumenti e i tessuti usati per riciclarli.

Ma i gruppi ambientalisti sostengono che la revisione deve andare oltre l’attenzione iniziale per i prodotti tessili, per affrontare anche i flussi di rifiuti misti – i rifiuti residui che rimangono dopo che le famiglie differenziano la carta, il vetro, i metalli e la plastica in cassonetti separati.

La lettera congiunta afferma che “la differenziazione obbligatoria dei rifiuti misti è l’unica opzione possibile” nei casi in cui i materiali riciclabili non vengono catturati dalla raccolta differenziata.

“Lo spreco di risorse riciclabili, che perdono il loro valore materiale a causa dell’incenerimento e dello smaltimento in discarica, costituisce un ostacolo significativo ma evitabile alla realizzazione dell’economia circolare”.

Per i firmatari della lettera congiunta, questo è l’unico modo per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio più elevati stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti e dal regolamento sui rifiuti di imballaggio, entrambi attualmente in fase di revisione.

Il Parlamento europeo sta rallentando la proposta

La relatrice della proposta al Parlamento europeo, l’eurodeputata polacca Anna Zalewska (Conservatori e Riformisti europei – ECR), ha presentato una serie di emendamenti che vanno oltre la revisione mirata presentata dalla Commissione lo scorso anno.

L’eurodeputata sostiene pienamente le iniziative volte a potenziare la differenziazione dei rifiuti domestici misti, ma solo dopo la realizzazione di infrastrutture per la raccolta differenziata di vetro, carta, metalli e plastica.

“Dobbiamo innanzitutto migliorare le infrastrutture per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, ha dichiarato Zalewska a Euractiv in un commento inviato via e-mail, affermando che questo è il primo passo per garantire un riciclaggio di qualità superiore.

“A complemento di ciò, i rifiuti urbani misti dovrebbero essere sottoposti a cernita prima di raggiungere l’inceneritore o la discarica, come rete di sicurezza”, aggiunge. “Le cose che possono essere riciclate e che purtroppo finiscono nel flusso dei rifiuti urbani misti dovrebbero essere estratte, in modo che non finiscano nell’inceneritore o nella discarica, dove attualmente ne finiscono ancora troppe”.

Gli emendamenti presentati dall’eurodeputata polacca – e sostenuti dalla coalizione di imprese e ONG – sono ora all’esame della Commissione ambiente del Parlamento per essere votati alla fine del mese.

Ma altri gruppi politici in Parlamento sono scettici. Mentre i partiti di sinistra e i Verdi sostengono ampiamente l’iniziativa, la più grande fazione politica del Parlamento, il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, ha messo in guardia sui costi aggiuntivi che comporterebbe per i comuni.

La differenziazione obbligatoria dei rifiuti misti “significherebbe un ulteriore aumento dei prezzi per i contribuenti”, causerebbe problemi “logistici” e creerebbe un “grande onere finanziario” per i comuni, secondo i commenti del PPE agli emendamenti proposti, visti da Euractiv.

Pertanto, il PPE “non ha intenzione di sostenere” gli emendamenti sulla raccolta e la differenziazione dei rifiuti urbani misti, secondo quanto si evince dai commenti del PPE. Inoltre, i sistemi di raccolta dei rifiuti sono una questione di “competenza nazionale”, aggiunge il partito.

Al centro del dibattito politico, anche il gruppo Renew Europe si sta facendo prendere dalla paura e ha deciso di ritirare i propri emendamenti a sostegno della raccolta e della differenziazione dei rifiuti urbani misti.

Emendamenti di compromesso

Di conseguenza, la raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti misti non è stata mantenuta negli emendamenti di compromesso che saranno votati dalla commissione ambiente del Parlamento il 14 febbraio.

Al contrario, gli Stati membri dell’UE sono semplicemente “incoraggiati, ove appropriato, a introdurre la differenziazione preventiva dei rifiuti urbani misti”, secondo un accordo provvisorio raggiunto tra i gruppi politici del Parlamento e visionato da Euractiv.

“Il testo di compromesso riflette un attento equilibrio, incoraggiando gli Stati membri a prendere in considerazione l’introduzione della preselezione dei rifiuti urbani misti, laddove possibile”, afferma Dace Melbārde, eurodeputata lettone relatrice della proposta per il PPE.

“Questa posizione si discosta nettamente dalle iniziative più aggressive di selezione dei rifiuti misti proposte da alcuni gruppi politici”, che sostenevano la necessità di un’attuazione immediata e generalizzata, ha dichiarato a Euractiv.

La posizione del PPE, ha spiegato, è quella di garantire che gli Stati membri dell’UE implementino prima sistemi completi di raccolta differenziata dei rifiuti, anche per nuovi flussi come i rifiuti alimentari e tessili. Si tratta di un primo passo essenziale per gettare le basi di qualsiasi iniziativa futura sulla raccolta differenziata dei rifiuti misti.

Voto della commissione il 14 febbraio

Secondo fonti vicine alla questione, l’improvviso scetticismo del Parlamento era in parte dovuto al fatto che gli emendamenti proposti sui rifiuti urbani andavano oltre la portata della proposta della Commissione e rischiavano di ritardare l’approvazione della direttiva.

“Le nostre preoccupazioni erano molteplici”, ha dichiarato Melbārde del PPE a Euractiv. “In primo luogo, comunicare ai consumatori che tutti i rifiuti, indipendentemente dagli sforzi nella separazione, saranno alla fine selezionati, potrebbe diluire significativamente l’incentivo a un riciclaggio meticoloso. In secondo luogo, questa prospettiva potrebbe ridurre lo stimolo per le autorità locali a istituire sistemi di differenziazione essenziali, in particolare nell’ambito dello schema EPR in cui i produttori sarebbero anche finanziariamente responsabili del recupero dei materiali riciclabili. Infine, non sarebbe nemmeno giusto gravare finanziariamente sui produttori per quelle che sono essenzialmente scelte fatte dai consumatori (non riciclare in primo luogo)”.

Questo risultato ha deluso le ONG ambientaliste che hanno richiesto maggiori ambizioni in materia di riciclaggio.

“Dovremmo considerare la raccolta differenziata dei rifiuti misti come un fattore abilitante che consente agli Stati membri di raggiungere gli attuali obiettivi di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti solidi urbani”, ha dichiarato Janek Vahk, attivista di Zero Waste Europe, uno dei gruppi ambientalisti che hanno firmato la lettera congiunta.

“Circa la metà dei Paesi ha ricevuto un avvertimento preventivo per il mancato raggiungimento di questi obiettivi e la raccolta differenziata dei rifiuti misti potrebbe contribuire in modo significativo, in quanto studi recenti suggeriscono che potrebbe fornire circa 10 milioni di tonnellate di materie prime aggiuntive per il riciclaggio”, ha dichiarato Vahk a Euractiv.

Il voto della commissione ambiente del Parlamento è previsto per il 14 febbraio. Una votazione in plenaria potrebbe essere programmata a marzo o aprile, prima che il Parlamento europeo vada ufficialmente in pausa per le elezioni europee di giugno. In caso contrario, la riforma passerà al prossimo Parlamento.

