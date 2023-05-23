Materie prime critiche: per i ministri UE il dossier è prioritario ma persistono problematiche

I ministri dell’Industria dei 27 Stati membri dell’UE si sono incontrati a Bruxelles per discutere dell’approvvigionamento di materie prime critiche dell’UE lunedì (22 maggio), mentre la presidenza svedese del Consiglio dell’UE mira a raggiungere una posizione comune prima dell’estate.

“Questo è un dossier prioritario per la presidenza svedese”, ha dichiarato il ministro dell’Industria svedese Ebba Busch agli omologhi all’inizio del dibattito relativo alla legge sulle materie prime critiche (CRMA).

La Commissione europea ha presentato il CRMA il 16 marzo, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dell’UE dalla Cina e da altri Paesi per le materie prime considerate essenziali per la transizione verde e digitale, come il litio o le terre rare utilizzate nelle batterie delle automobili o nei magneti delle turbine eoliche.

Nella sua proposta, la Commissione ha fissato obiettivi di autosufficienza nell’estrazione, nella raffinazione e nel riciclo delle materie prime. Per sostenere e raggiungere questi obiettivi, Bruxelles intende alleggerire le norme di autorizzazione per i nuovi progetti minerari e creare una piattaforma di acquisto congiunto per le aziende europee a livello di UE, in modo che possano ottenere offerte migliori.

Se da un lato i ministri di Bruxelles hanno sottolineato la necessità di “tempo, tempo, tempo”, come ha detto Busch, dall’altro hanno evidenziato una serie di preoccupazioni che gli Stati membri nutrono ancora nei confronti della proposta.

La Commissione europea spinge per l'acquisto congiunto di materie prime Sebbene gran parte della legge sulle materie prime critiche (CRMA), proposta dalla Commissione europea giovedì (16 marzo), sia stata considerata meno ambiziosa del previsto da molti analisti, la parte sull’acquisto congiunto di materie prime potrebbe rivelarsi cruciale. Con il CRMA (Critical …

Una serie di dilemmi

“La mia principale preoccupazione oggi è l’opposizione sociale che abbiamo in Europa allo sviluppo di questo tipo di miniere”, ha affermato il ministro dell’Economia portoghese António Costa Silva, descrivendo quello che ha definito un paradosso: “La gente vorrebbe sviluppare una civiltà tecnologica molto avanzata, ma rifiuta completamente lo sviluppo di nuove miniere”.

Lisbona è ben consapevole delle difficoltà. Per anni, i residenti locali si sono opposti ai tentativi di aprire una nuova miniera di litio vicino al villaggio di Covas do Barroso, causando diversi ritardi nel processo di vendita all’asta, inizialmente previsto per il 2018.

Anche il ministro irlandese Dara Calleary ha messo in guardia sulla scarsa accettazione sociale dei nuovi progetti minerari, chiedendo un maggiore impegno pubblico a sostegno del CRMA.

Il ministro italiano dello Sviluppo economico, Adolfo Urso, ha invitato la Commissione europea “a essere molto decisa in termini di comunicazione, in modo che i cittadini comprendano gli sforzi”.

Nella ricerca di materie prime emergeranno sicuramente dei dilemmi. “Non c’è estrazione senza impatto ambientale”, ha dichiarato il Segretario di Stato slovacco Peter Švec.

Il ministro italiano Urso ha inoltre sottolineato che molti dei giacimenti italiani di materie prime si trovano in regioni turistiche come la Toscana, la Liguria e la Sardegna, dove le riserve naturali rendono più difficile qualsiasi attività estrattiva.

Secondo Urso, l’Italia ha bisogno non solo di autorizzazioni più rapide, ma anche di una maggiore flessibilità nell’applicazione della legislazione ambientale.

Questo è esattamente ciò che teme il Belgio. “Gli aspetti relativi alle autorizzazioni dovrebbero essere chiariti e adattati per garantire un processo trasparente e inclusivo per le parti interessate”, ha dichiarato il ministro dell’Economia fiammingo Jo Brouns, sottolineando la necessità di mantenere elevati standard sociali e ambientali.

In Finlandia inizia il recupero delle materie prime delle batterie La compagnia energetica finlandese Fortum ha dichiarato ieri di aver avviato il recupero delle materie prime dalla “massa nera” delle batterie dei veicoli elettrici presso il suo nuovo impianto di riciclaggio. La massa nera è una polvere proveniente dalle batterie usate, …

Riciclo e partenariati internazionali

Tenendo conto degli ostacoli incontrati dai nuovi progetti minerari, alcuni ministri si sono espressi a favore di obiettivi di riciclo più ambiziosi.

Il segretario di Stato tedesco per gli Affari economici e l’Azione per il clima Sven Giegold, ad esempio, ha proposto di introdurre obiettivi minimi di riciclo per specifiche materie prime. Il ministro francese Roland Lescure, invece, ha suggerito di limitare l’esportazione di rifiuti “per incoraggiare l’economia circolare”.

I ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza dell’UE dalla Cina promuovendo partenariati internazionali con altri Paesi.

Inoltre, in vista dei negoziati in corso sull’accordo commerciale del Mercosur, il segretario di Stato per l’Energia spagnolo Sara Aagesen Muñoz ha auspicato la creazione di partenariati, soprattutto con i Paesi dell’America Latina. L’obiettivo di promuovere questi partenariati internazionali reciprocamente vantaggiosi, tuttavia, potrebbe essere in contrasto con l’ambizione del CRMA di aumentare le capacità di lavorazione interne all’UE.

Dombrovskis: le materie prime strategiche saranno al centro del futuro europeo Per rispondere alle sfide della transizione energetica e della sicurezza economica, in un contesto geopolitico influenzato dalla guerra in Ucraina, “le materie prime critiche saranno centrali” per l’Europa. Lo ha affermato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Lo scenario era …

I negoziati tra gli Stati membri dell’UE saranno sottoposti a una forte pressione sulle tempistiche. La Presidenza svedese dell’UE mira, infatti, a raggiungere un “approccio generale” alla proposta in seno al Consiglio prima della pausa estiva. Allo stesso tempo, anche il Parlamento europeo sta negoziando la propria posizione in vista dell’apertura dei colloqui finali con i Paesi dell’UE in autunno.

Chiudendo la discussione di lunedì, il ministro svedese Busch ha sottolineato ancora una volta l’urgenza del dossier, affermando che il 90% delle materie prime necessarie per la transizione verde proviene dalla Cina.

“Dobbiamo dimostrare […] che abbiamo tratto le lezioni dalla nostra dipendenza dal gas russo e quanto siamo vulnerabili come Unione se dipendiamo così tanto da un singolo Paese”, ha dichiarato.

Leggi qui l’articolo originale.