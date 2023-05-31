L’UE cerca di porsi come un modello alternativo alla Cina nella corsa per le materie prime critiche

La Commissione europea sta cercando di creare “partenariati vantaggiosi” con i Paesi produttori di materie prime nel tentativo di sviluppare nuovi progetti minerari in tutto il mondo e ridurre la dipendenza del blocco dalla Cina.

Il commercio è “parte della soluzione” all’aumento della domanda di materie prime critiche come il cobalto, il litio e le terre rare, necessarie per la transizione verde, ha dichiarato Leopoldo Rubinacci, vicedirettore generale del Dipartimento Commercio della Commissione europea.

Sebbene necessari, gli sforzi dell’UE per aumentare l’estrazione mineraria in patria “non saranno mai sufficienti” a soddisfare tutta la domanda proveniente dall’Europa, ha dichiarato Rubinacci a un evento a Bruxelles ospitato dalla Fondazione Friedrich Ebert, un think tank affiliato al Partito Socialdemocratico tedesco (SPD).

“Non saremo mai autosufficienti”, ha riconosciuto Rubinacci, affermando che l’UE avrebbe sbagliato a chiudere il proprio mercato per proteggere l’industria mineraria nazionale. “Al contrario, dobbiamo assolutamente continuare ad essere aperti”, ha detto durante l’evento, che si è svolto il 24 maggio.

Allo stesso tempo, l’Europa non può essere ingenua e deve anche “agire con decisione contro qualsiasi tentativo di limitare il commercio” di materie prime critiche, ha aggiunto il funzionario dell’UE, riferendosi a un recente documento dell’OCSE che ha rilevato un aumento “esponenziale” dei dazi all’esportazione negli ultimi anni.

Pubblicato ad aprile, il documento dell’OCSE cita Cina, India, Argentina, Russia, Vietnam e Kazakistan come i primi sei Paesi al mondo per quanto riguarda le nuove restrizioni all’esportazione di materie prime essenziali nel periodo 2009-2020.

“E questo crea una minaccia fondamentale per noi”, ha detto Rubinacci.

L’UE ha vinto una prima causa contro la Cina sulle materie prime presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2012 e ha avviato una seconda causa nello stesso anno – insieme a Stati Uniti e Giappone – in reazione alle restrizioni di Pechino sulle esportazioni di metalli di terre rare.

Rubinacci ha però respinto le accuse secondo cui l’Unione Europea starebbe cercando di sganciarsi dalla Cina.

“Non abbiamo mai detto che il disaccoppiamento fosse una buona idea, mai”, ha detto il funzionario. L’UE sta invece “parlando di de-risking, non di decoupling”, ha aggiunto in riferimento a un discorso di marzo del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha chiarito la posizione dell’UE sulla Cina.

“Il disaccoppiamento sarebbe un errore”, ha dichiarato Rubinacci.

Un’alternativa alla Cina

L’Europa è diventata sempre più nervosa quando la Cina ha stretto la sua morsa sulle catene di valore delle materie prime globali e sulle relative tecnologie verdi, come la produzione di pannelli solari.

Negli ultimi decenni, Pechino ha sviluppato l’industria mineraria nazionale, ma ha anche acquisito miniere in Africa per espandere il proprio dominio su materie prime come cobalto e rame.

Ma la Cina ha anche subito battute d’arresto a causa delle accuse di lavoro minorile nell’estrazione di cobalto, litio e altri minerali di terre rare nella Repubblica Democratica del Congo.

L’anno scorso, un tribunale ha sospeso il proprietario cinese di una delle più grandi miniere di rame e cobalto del mondo in Congo, in una controversia che riguardava miliardi di diritti d’autore non pagati, a causa di denunce sulla scarsa sicurezza dei lavoratori e di tentativi di corruzione da parte dei proprietari cinesi per coprire gli incidenti.

Secondo Rubinacci, l’UE sta cercando di promuovere un modello alternativo per i Paesi africani e altri produttori di materie prime che renda gli investitori europei più attraenti di Pechino.

Questo approccio è stato definito nella legge sulle materie prime critiche dell’UE, presentata a marzo, che cerca di costruire un “partenariato vantaggioso per tutti” con i Paesi ricchi di risorse che sia vantaggioso per entrambe le parti.

Ciò include la selezione di “progetti strategici” per l’estrazione, la lavorazione o il riciclaggio delle materie prime in Europa e nei Paesi esteri, che beneficeranno di processi di autorizzazione più snelli e di finanziamenti governativi più semplici, in base alle norme UE sugli aiuti di Stato.

“Dobbiamo proporre qualcosa di nuovo, un nuovo partenariato che non si limiti a cercare l’accesso alle materie prime, a estrarle e ad andarsene”, ha spiegato Rubinacci, secondo il quale l’UE vuole garantire un “valore aggiunto locale” all’attività mineraria per i Paesi ospitanti.

Ad esempio, la Commissione europea sta attualmente lavorando a un nuovo partenariato strategico con il Cile per materie prime come il rame e il litio, che figurano entrambi nell’elenco delle materie prime critiche dell’UE.

“E qui le regole commerciali hanno un’importanza enorme”, ha aggiunto Rubinacci, secondo cui questi accordi aggiungono sicurezza giuridica, trasparenza e applicabilità ai contratti nel settore dell’estrazione, della raffinazione e della lavorazione delle materie prime, che è “estremamente rischioso”, con requisiti di capitale “enormi” e tempi lunghi per l’immissione sul mercato.

Claude Chanson, direttore generale di Recharge, l’associazione europea dei produttori di batterie, ha dichiarato che l’industria accoglie con favore l’attenzione della Commissione per i partenariati che apportano valore aggiunto ai Paesi ospitanti.

“Stiamo puntando a generare una nuova dimensione della concorrenza, che è una dimensione di sostenibilità”, ha detto, riferendosi al regolamento europeo sulle batterie, che impone standard di sostenibilità e trasparenza per le batterie, compresa l’origine delle materie prime utilizzate nel processo di produzione.

La speranza dell’industria è che questi standard diventino mondiali, in modo che i produttori europei possano competere su un piano di parità. La dimensione della sostenibilità potrebbe essere un modo per rendere i produttori europei più competitivi, ha aggiunto.

Il “greenwashing” coloniale

Tuttavia, ci sono molti dubbi su come questi nuovi partenariati e standard verranno applicati.

Diego Marin, attivista verde dell’Ufficio europeo per l’ambiente (EEB), ha elogiato la legge sulle materie prime critiche dell’UE per il suo approccio globale ai nuovi progetti minerari, che include una dimensione di sviluppo che coinvolge i Paesi del Sud globale.

Tuttavia, ha anche definito l’approccio dell’UE come “greenwashing coloniale”, perché non risolve la questione fondamentale del debito sovrano del Sud globale, detenuto da banche europee e americane.

“Questi Paesi sono costretti a vendere le loro materie prime a basso costo perché devono servire il debito estero”, ha affermato Marin, criticando il ruolo delle Agenzie di credito all’esportazione per aver alimentato l’indebitamento dei Paesi poveri.

“C’è una mancanza di trasparenza su come finanzieremo questi progetti”, ha detto Marin, mettendo in dubbio i benefici che i nuovi progetti minerari porteranno effettivamente al Sud globale. “È almeno nel loro interesse fornire questi materiali al mercato europeo?”, si è chiesto.

Chanson ha riconosciuto i problemi legati alla povertà e al lavoro minorile nella catena di approvvigionamento del cobalto, ma ha affermato che i nuovi requisiti di trasparenza e tracciabilità per le batterie in Europa “a un certo punto elimineranno questo tipo di attività”.

La sfida per l’Europa, ha detto, sarà quella di far rispettare questi standard sui prodotti importati e non solo sulla produzione nazionale. “Temiamo che i controlli doganali non siano in grado di verificare l’origine delle materie prime”.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

