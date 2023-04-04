Le aziende dell’UE si preparano a ricevere il “passaporto digitale dei prodotti” per rendere più efficiente il loro riciclaggio

I consumatori europei sospettano che le aziende producano di proposito prodotti che si rompono rapidamente e non sono riparabili, e mentre un nuovo “passaporto dei prodotti” a livello europeo mira a prolungarne la durata e a migliorarne la riciclabilità, ci sono grandi dubbi su come funzionerà.

Che si tratti di lavastoviglie, televisori o computer portatili, molte persone ritengono che i loro prodotti non siano costruiti per durare e che ripararli sia di solito più costoso che sostituirli.

Tuttavia, questo è difficile da dimostrare con dati concreti e i produttori negano fermamente questa affermazione.

“A prescindere da ciò che si legge sulla stampa, la durata media degli elettrodomestici sta crescendo, non sta diminuendo”, ha dichiarato Paolo Falcioni, direttore generale di APPLiA, l’associazione europea dell’industria degli elettrodomestici.

Per esempio, la lavatrice di Falcioni è durata 20 anni, ha detto il lobbista italiano, intervenuto a un evento organizzato la scorsa settimana a Bruxelles da EuRIC, l’associazione europea dell’industria del riciclo.

Ma il BEUC, l’organizzazione europea dei consumatori, ritiene che si tratti di un fenomeno reale. La scorsa settimana, il gruppo ha pubblicato i risultati di uno studio di lunga durata sul tema, chiamato progetto PROMPT.

Il gruppo di consumatori ha testato i prodotti per valutarne la durata e la riparabilità e, pur non riuscendo a dimostrare l'”obsolescenza programmata” (le aziende fanno apposta a rompere i prodotti), ha individuato l'”obsolescenza prematura” (i prodotti vengono buttati via prima del dovuto).

Passaporti digitali dei prodotti

La disputa sull’obsolescenza dei prodotti arriva mentre i produttori si preparano a un importante cambiamento nelle regole dell’UE: l’introduzione del passaporto digitale dei prodotti.

I passaporti dei prodotti sono l’elemento centrale del regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), una serie di norme proposte dalla Commissione europea lo scorso marzo per rendere i prodotti durevoli e riparabili “la norma”, e non un’eccezione, nel mercato unico dell’UE.

Il nuovo regolamento espande le attuali regole di progettazione ecocompatibile dell’UE, che attualmente si applicano agli apparecchi elettrici, a una gamma più ampia di prodotti, compresi i tessuti e i mobili. Soprattutto, stabilirà regole per responsabilizzare i produttori a fornire prodotti più circolari, mettendo a disposizione servizi di riparazione o garantendo la disponibilità di pezzi di ricambio.

L’ESPR “rappresenterà un cambiamento da ciò che abbiamo oggi, che è un’economia lineare, a un’economia circolare, creando prodotti che garantiscano la possibilità di riciclarli a fine vita”, ha dichiarato Ioana Popescu della Coalition on Standards (ECOS), un gruppo ambientalista.

“E il passaporto digitale dei prodotti vuole essere uno strumento per consentire decisioni rilevanti dal punto di vista ambientale lungo la catena del valore”, ha dichiarato durante l’evento di Bruxelles.

Il passaporto, però, è stato oggetto di controversie e complicazioni. Nel corso di un dibattito tenutosi a ottobre, alcuni governi dell’UE hanno espresso il timore che possa essere inapplicabile, se concepito in modo troppo ampio e che possa sovraccaricare le autorità di sorveglianza del mercato.

La proposta prevede che i prodotti abbiano un numero identificativo, simile a quello dei passaporti tradizionali, che dovrebbe essere leggibile tramite codici QR o a barre. I passaporti dovrebbero anche includere informazioni sulla confezione del prodotto.

I ministri dell’UE hanno espresso il timore che le autorità di sorveglianza del mercato siano sopraffatte dai nuovi requisiti e dagli oneri amministrativi aggiuntivi che le aziende dell’UE, soprattutto le piccole e medie imprese, dovranno affrontare.

“Questi nuovi requisiti rappresenteranno una grande sfida per le imprese, in particolare per le start-up e le PMI (Piccole medie imprese)”, ha avvertito il ministro francese dell’Industria Roland Lescure. “Per molte di loro, ciò significherà un cambiamento significativo dei loro modelli di produzione”, ha affermato.

Martin Kocher, ministro austriaco per gli Affari digitali ed economici, ha avvertito che “nei passaporti dei prodotti devono essere garantite condizioni importanti come l’efficacia dei costi, la riservatezza e la proporzionalità”.

Identificare i prodotti nel flusso dei rifiuti

Uno degli scopi principali dei passaporti è quello di identificare i prodotti, presenti nei flussi di rifiuti, che potrebbero ancora essere riutilizzati o riciclati.

Ma se da un lato l’industria del riciclo ha accolto con ampio favore la proposta della Commissione sull’ESPR, dall’altro ci sono preoccupazioni sulla sua attuazione.

“Se si visitano gli impianti di riciclaggio, si vedono i [grandi] volumi che ricicliamo”, ha dichiarato Tess Pozzi, direttore degli affari istituzionali di EuRIC. “Se si utilizzasse il passaporto digitale, non credo proprio che noi, con i nostri impianti di riciclaggio che hanno centinaia e centinaia di tonnellate, potremmo [scansionare] ogni prodotto”, ha detto all’evento di Bruxelles.

Pozzi sostiene che il passaporto dei prodotti potrebbe essere utile per gli elettrodomestici o le grandi attrezzature industriali, ma non per i prodotti più piccoli.

Tuttavia, ci sono anche grandi speranze che la scansione all’interno del flusso dei rifiuti permetta di recuperare i prodotti che sono stati scartati inutilmente. “Se un prodotto viene raccolto in ottimo stato in un centro di riciclaggio, potrebbe anche essere riutilizzato e venduto di seconda mano”, ha detto, sottolineando che circa un terzo dei prodotti raccolti nei centri di riciclaggio potrebbe essere riutilizzato.

Falcioni ha dichiarato che i produttori di elettrodomestici sono pronti a garantire che il 100% dei rifiuti elettronici sia raccolto e riciclato correttamente.

Tuttavia, ha osservato che oggi è impossibile progettare prodotti per tecnologie di riciclaggio che non esistono ancora, affermando che “c’è una tensione inevitabile che dobbiamo risolvere insieme”.

È per questo che l’ESPR deve concentrarsi sul business design, ha sostenuto Falcioni: “Non è solo il design dei prodotti, ma è l’intera catena del valore che dovrebbe essere progettata in modo circolare e sostenibile”.

Le regole dell’ESPR sono attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE, con posizioni che dovrebbero essere adottate nei prossimi mesi.

Leggi l’articolo originale qui.