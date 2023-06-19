La dipendenza dell’UE da batterie prodotte all’estero minaccia la transizione ai veicoli elettrici

L’Unione europea rischia di dipendere nel lungo termine da Paesi al di fuori dell’UE per l’approvvigionamento di batterie, rallentando in questo modo il passaggio a veicoli a emissioni zero e ridimensionando la sua ambizione di divenire una potenza globale nel settore. È quanto emerge da un nuovo rapporto della Corte dei conti europea.

Nonostante gli sforzi per galvanizzare la nascente industria delle batterie all’interno dell’Unione, l’UE si trova molto indietro rispetto ai concorrenti globali, con gli Stati Uniti e la Cina in testa nella corsa alle batterie. Attualmente, la Cina rappresenta il 76% della capacità di produzione di batterie a livello globale, secondo il rapporto.

L’UE deve affrontare una serie di ostacoli al decollo dell’industria delle batterie, tra cui la mancanza di accesso a materie prime critiche, l’aumento dei costi energetici e la forte concorrenza globale, si legge nel testo del documento pubblicato lunedì (19 giugno).

I revisori della Corte dei conti europea hanno deciso di esaminare le ambizioni dell’UE in materia di batterie dopo l’approvazione della legislazione che vieta la vendita di nuove auto a benzina e diesel in tutta l’Unione dal 2035 e che vedrà i produttori di automobili passare principalmente alla produzione di modelli con motore elettrico.

La carenza di batterie prodotte in Europa significa che l’industria automobilistica del continente potrebbe avere difficoltà a trovare dispositivi di produzione nazionale per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici, si legge nel rapporto.

“Se scommetti così tanto sulle auto elettriche e sai di avere una mancanza di materie prime sotto terra, significa che o finirai per non raggiungere l’obiettivo del 2035 o dipenderai da Paesi terzi”, ha dichiarato il membro della Corte dei conti dell’UE Annemie Turtelboom ai giornalisti.

Secondo Turtelboom, le importazioni di batterie potrebbero rendere più costosi i veicoli elettrici prodotti in Europa, considerato che i produttori di automobili sono soggetti a prezzi praticati da Paesi terzi.

L’esponente della Corte dei conti europea ha sottolineato che nel rapporto viene sottolinea il rischio che le auto elettriche possano divenire inaccessibili per i cittadini europei se l’Europa non ha il controllo dell’intera filiera.

I revisori ha criticato l’assenza di obiettivi chiari per l’aumento della produzione di batterie nei piani dell’UE per eliminare gradualmente i motori a combustione interna.

Nel documento, la Corte dei conti si chiede perché la strategia dell’UE non quantifica la capacità del suo settore delle batterie di soddisfare la maggiore domanda derivante dal mandato per i veicoli a emissioni zero.

Si prevede che 30 milioni di veicoli elettrici circoleranno sulle strade europee entro il 2030, con un numero in rapida crescita dopo l’interruzione a partire dal 2023 della produzione di nuove auto con motore endotermico.

Una serie di barriere

Nonostante i notevoli progressi nell’aumento della produzione di batterie nell’UE, grazie in gran parte ai sussidi statali, i revisori hanno individuato una serie di fattori che potrebbero compromettere questo progresso, tra cui l’abbandono dell’UE da parte dei produttori di batterie a favore di regioni che offrono incentivi economici più redditizi.

Gli Stati Uniti, ad esempio, stanno sovvenzionando direttamente la produzione di batterie, rendendola un’opzione interessante per i produttori.

L’Europa è inoltre in ritardo rispetto ai concorrenti anche per quanto riguarda l’accesso alle materie prime necessarie per la produzione di batterie, come cobalto, nichel e litio. L’approvvigionamento interno di tali materiali è limitato e l’UE dipende dalle importazioni.

Secondo il rapporto, l’87% delle importazioni di litio grezzo proviene dall’Australia, l’80% del manganese proviene dal Sudafrica e dal Gabon, il 68% del cobalto grezzo proviene dalla Repubblica Democratica del Congo e il 40% della grafite naturale grezza viene importato dalla Cina.

I revisori hanno criticato la lentezza con cui le operazioni minerarie europee diventano produttive, osservando che sono necessari dai 12 ai 16 anni dalla scoperta delle riserve minerarie alla produzione.

L’aumento dei prezzi dell’energia e l’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime possono anche compromettere la competitività dell’UE, avverte il rapporto. Negli ultimi due anni, il prezzo del litio è aumentato dell’870%, mentre il nichel è aumentato di oltre il 70%.

Regolamentazione delle batterie

Per affrontare in parte la mancanza di materie prime critiche nazionali in Europa, l’UE ha fissato severi obiettivi di riciclaggio per le batterie, con l’obiettivo di mantenere le materie prime importate nel circuito della catena di approvvigionamento europea.

Il regolamento UE sulle batterie, adottato ufficialmente il 14 giugno dal Parlamento europeo, mira a rendere le batterie europee le più sostenibili al mondo.

Per legge, le batterie nuove devono contenere una determinata percentuale di materiali riciclati: 16% cobalto, 85% piombo, 6% litio e 6% nichel. Il tasso di raccolta per le batterie dei veicoli elettrici è fissato al 100%.

I politici sperano che le nuove regole riducano la necessità di materie prime vergini importate.

Alla domanda di EURACTIV sulla capacità di questa strategia di riciclaggio di ridurre la dipendenza da paesi terzi, Turtelbloom ha affermato che diventerà effettiva solo “forse entro 20 o 30 anni”, molto dopo la scadenza del 2035 per il passaggio ai veicoli a emissioni zero.

“Non è ancora una pallottola d’argento, ma potrebbe diventare una pallottola d’argento. Tuttavia, prima di poter iniziare con il riciclaggio, devi avere abbastanza materiale da riciclare”, ha dichiarato Turtelbloom.

“Se guardiamo alla quantità totale di auto elettriche in strada, è ancora molto limitata, il che significa che il riciclaggio non è ancora una soluzione”, ha aggiunto.

Nel caso in cui l’UE non riuscisse ad aumentare la sua capacità di produzione di batterie interne in linea con le sue esigenze, il blocco ripeterebbe i disastrosi errori del passato, ha avvertito Turtelboom.

“L’UE non deve finire nella stessa posizione di dipendenza con le batterie che ha avuto con il gas naturale, dato che è in gioco la sua sovranità economica”, ha concluso.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

